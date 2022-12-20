17 человек рассказали о том, как из-за профессиональной деформации их жизнь заиграла новыми красками
Мы можем любить или ненавидеть свою работу, но невозможно отрицать, что она занимает значительную часть нашего времени. Порой мы и сами не замечаем, как наши профессиональные навыки начинают проявляться даже в повседневных делах. Иногда это играет нам на руку, а бывает, что именно из-за этих привычек мы попадаем в неловкие ситуации.
- Уролог, 7 лет стажа. Меня предупреждали, что профессиональная деформация мало кого обходит стороной, но я даже не подозревала, что в какой-то момент смогу определять диагноз прохожих по выражению лица. © Подслушано / Ideer
- Занимаю руководящую должность. Подчиненные пресмыкаются, не перечат. Хожу и гоняю их, кричу, если они косячат. Но, приходя домой, не успеваю «отключить начальника», в результате чего в моем разговоре с женой и ребенком остаются повелительные, высокомерные нотки. Разговариваю с ними как с подчиненными, они обижаются, разгораются ссоры. Пытаюсь найти в себе тумблер «начальник / муж, папа», чтобы своевременно его переключать. © Подслушано / Ideer
- Подруга несколько лет подрабатывала внештатным гидом: устраивала туристам автобусные экскурсии по городским достопримечательностям, музеям и прочим историческим местам. Однажды заходит она в автобус и громким профессиональным голосом обращается к пассажирам: «Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашем городе!» Тут приятельница видит выпученные глаза людей, и до нее наконец доходит, что она села в местную маршрутку. Заработалась, однако. © gillada1 / Pikabu
- Мой дядя Толя больше 20 лет трудится гинекологом и прямо болеет своей работой. На семейных застольях, где собирается куча родни, он жутко смущает всех женщин. А все потому, что Толик без зазрения совести рассматривает всех дам: вглядывается в их подбородки и щеки, пытаясь определить, есть ли гормональные отклонения по его части. Как-то раз одной дальней родственнице прямо за столом начал выписывать направление на анализы. Она тогда страшно обиделась и сидела красная как рак, но сдала все-таки анализы (они оказались не в норме) и пошла к дяде Толе на прием.
- Работаю в психиатрической больнице. Стены тонкие, слышно все, что происходит в соседних помещениях. И вот встревоженный голос из-за стены: «Марьиванна, компьютер галлюцинирует!» Профессиональная деформация во всей красе.
© Подслушано / Ideer
- Моя подруга одно время работала на складе, и что-то там нужно было в контейнерах с товаром отламывать при получении. Для этого требовались пассатижи. Поскольку они вечно терялись в недрах склада, подруга брала свои из дома и носила их в сумочке. Забавно было видеть лица охранников в ночных клубах, когда, проходя через рамку металлоискателя, подруга с веселым «хи-хи» доставала из сумочки пассатижи. © Подслушано / Ideer
- Ближе к пенсии пошла работать в музей смотрителем. После двух лет выработалась привычка наблюдать в транспорте за людьми. Недавно не смогла не сделать замечание человеку, который расселся на 2 сиденья и еще сумки разложил. Но сказала так, что он не обиделся, а поблагодарил меня. © Татьяна Маркозова
- Когда училась ставить внутривенные капельницы, обращала внимание на руки людей на улице, в магазине, в транспорте. Ловила себя на мысли: «Какие хорошие вены: легко капельницу ставить». © Elena Perlov
- Я инженер по монтажу и ремонту лабораторных приборов. С трепетом отношусь к инструкциям. Поэтому все инструкции к бытовой технике у меня сложены аккуратно в ящике. Иногда продаю вещи б/у. Люди удивляются, что вместе с прибором и даже детским стульчиком я отдаю инструкцию по применению. Кроме того, любой болтик, случайно найденный на улице, бережно подниму и положу в карман. © Iskandar Akhmedov / ADME
- Я графический дизайнер. Обычно прикасаюсь к товарам в магазинах, просто чтобы узнать, какова их текстура. А когда нахожусь в библиотеке или книжном магазине, внимательно изучаю, как оформлены книги. © ladynaiky / Reddit
- Работаю в клинике по пересадке волос. В метро постоянно машинально оцениваю степень облысения и прикидываю количество волос, необходимое в каждом конкретном случае, и цену. © Anna Perfilyeva
- Была бортпроводницей. Теперь всякий раз, когда сажусь в общественный транспорт, рассматриваю аварийные выходы, огнетушители, читаю инструкции. Сразу улыбаюсь, если случайный, совершенно незнакомый человек что-нибудь спросит. © Dilrabokhon Gofurova
- Я всегда подслушиваю разговоры незнакомых людей. Иду ли я по улице, ужинаю ли с друзьями или семьей, стою ли в очереди в кино или занимаюсь чем-то другим, я подслушиваю. Я не нарочно, просто у меня «барменский слух», и я на автомате вслушиваюсь в разговоры незнакомцев. Это странно, и, наверное, из-за этого я когда-нибудь влипну в неприятности. © Victor Williams / Quora
- Отдыхали недавно в Мексике, там в ресторане отеля играл пианист. Надо сказать, так себе играл: популярные мелодии двумя пальцами выстукивал. Официант очень удивился, когда мы с мужем попросили отсадить нас подальше от рояля. Вообще, поскольку мы профессиональные музыканты, нам очень сложно наслаждаться музыкой, если ее плохо исполняют. Даже воспринимать как фон не получается. © Ekaterina Sidorenko / ADME
- Мои родственники работают в сфере пластической хирургии, поэтому, когда после плановой операции мне пришлось делать еще и косметическую, вся семья постоянно обсуждала мою реабилитацию и нос. Как теперь он будет смотреться, какие капли использовать и т. д. После того как мне сняли гипс, когда кто-то из родных приходил в гости, он устраивал осмотр моего носа и оценивал качество работы. Еще все постоянно спорили, какие методы быстрее помогут мне восстановиться. В такие моменты я ощущала себя не в кругу семьи, а на научной конференции по пластической хирургии.
- Муж — инженер-электронщик, выполняющий функции руководителя. Но если бы его профдеформация касалась только техники... Даже вне работы он ищет во всем подвох, видит вероятность того, что может случиться, и заранее придумывает, что будет с этим делать. Потому что на работе всегда должен просчитывать все риски и предвидеть, что может пойти не так и что потом с этим делать. Многие подумают, что это полезные навыки, но на самом деле хорошего в этом мало. Человек постоянно занят решением исключительно гипотетических проблем, что выматывает его так же, как если бы проблемы были реальные. © Elean / ADME
- В офисе часто во время обсуждения что-то записывают на доске маркером. Но в домашней обстановке все это выглядит очень странно. Однажды, когда мама спросила, что приготовить на обед, я на автомате достал маркер и стал расписывать на зеркале, что для каких блюд нужно, объясняя каждый пункт. Мама в шоке наблюдала за мной, а потом сказала, что просто сварит суп. © Ganesh Arulanantham / Quora
А у вас есть странные профессиональные привычки, которые напоминают о себе в повседневной жизни?
AdMe/Народное творчество/17 человек рассказали о том, как из-за профессиональной деформации их жизнь заиграла новыми красками
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