17 человек рассказали о том, как из-за профессиональной деформации их жизнь заиграла новыми красками

Мы можем любить или ненавидеть свою работу, но невозможно отрицать, что она занимает значительную часть нашего времени. Порой мы и сами не замечаем, как наши профессиональные навыки начинают проявляться даже в повседневных делах. Иногда это играет нам на руку, а бывает, что именно из-за этих привычек мы попадаем в неловкие ситуации.