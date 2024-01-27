17 человек решили похвастаться унаследованными вещицами и внезапно узнали их истинную ценность

Получить в наследство нечто особенное хотели бы многие. Но вот беда: без специальных знаний порой невозможно понять, досталась вам ценная антикварная вещь или просто старая, пусть и необычная. Бывает так, что кольцо с огромным камнем оказывается на поверку дешевой бижутерией, а старый плащ — мечтой коллекционеров. Герои нашей статьи решили показать унаследованные ими штуки ценителям в сети интернет, и полученные ответы заставили некоторых раскрыть рот от изумления.

«Унаследовала это кольцо от троюродной тетушки. Мне нравится, но мои родственницы говорят, что оно вульгарное, и предлагают продать»

Наплюй на них! Оцени его у ювелира, отполируй до блеска и носи каждый день. Оно уникальное и совершенно потрясающее. © josiehannah / Reddit

Они просто кусают локти от досады, потому что тетушке хватило ума оставить эту прелесть тебе. © AllegedlyLacksGoals / Reddit

«Я очень дорожу этой ложкой, но понятия не имею, для чего она использовалась. Мне приходит в голову лишь одна мысль: ей нужно заваривать чай»

Это ложка-ситечко. Она пригодится вам, если вы увлекаетесь выпечкой: через нее можно просеивать, например, сахар или сахарную пудру. © Hank_Western / Reddit

«В наследство от испанской бабушки мне достался целый гардероб. Я не узнаю эти бренды и вообще не знаю, что со всем этим делать»

Плащ-кейп — это из Sesena, очень известного магазина плащей. Я мечтаю по какому-нибудь волшебству откопать что-либо от этого бренда в секонде, потому что знаю, что никогда не смогу позволить себе купить за полную цену. © GnaeusCloudiusRufus / Reddit

Оранжевое пальто просто потрясающее. Оно похоже на произведение модного дома André Courrèges 60-х годов прошлого века. Это высокая мода тех лет. Вам досталось много хороших вещей, но на это пальтишко я прямо облизываюсь. © OneSensiblePerson / Reddit

Туфли на фото — классика дизайнерского искусства от Сальваторе Феррагамо. Они до сих пор производят такую обувь, и у нее есть ценители. © gypsy_teacher / Reddit

«Это кольцо принадлежало моей двоюродной бабушке Рите, которая любила моду, броские украшения и носила высокие каблуки даже в 80 лет. Что здесь за камень?»

Там есть клеймо. Этот производитель еще с 70-х годов прошлого века продает только оправы, и они пользуются спросом у ювелиров. Мастер не стал бы заморачиваться с такой покупкой ради голубого топаза, а вот для аквамарина... © Ok-Extent-9976 / Reddit

И все же самое ценное, что остается нам в наследство от бабушек и дедушек, — это не драгоценности и антиквариат, а теплые воспоминания, которые с ними связаны.

«Этот комплект из колье и сережек я унаследовала от бабушки, и я почти ничего о нем не знаю»

Это, скорее всего, чешские богемские гранаты в оправе из золота или серебра. Такой гарнитур стоит как минимум $ 300–400, а если там все же золото, то и больше. © Prestigious_Way_9393 / Reddit

«В наследство от бабушки получила столовое серебро. Кажется, это нечто большее, чем просто вилки для салата»

«Силы небесные!» — как сказала бы моя бабушка при виде этого столового набора. У вас же комплект от Gorham с узором «шантильи». Таким сервируют обеды президентам. Я бы хотела такой же, а то мне от прабабушки достался намного более компактный. © milldollkitt / Reddit

«Украшения, которые завещала моему парню двоюродная бабушка. Дикая смесь бижутерии и настоящих драгоценностей»

«Сначала подумала, что это кольцо ценное, но не нашла клейма. В любом случае оно редкое и красивое».

Божечки-кошечки! Это же авторский дизайн на заказ: огранка «багет», сапфиры насыщенного оттенка и бриллианты. Я уже влюблена в это кольцо! © AryaStk_21 / Reddit

«Rolex Daytona с черным циферблатом. Не знаю точный год выпуска, но думаю, что это где-то между 2005-м и 2010 годом. Это были любимые часы моего папы»

«Папы не стало, когда мне было 12 лет. Мама все это время хранила его часы. 7 лет назад, на мое 18-летие, она удивила меня, вручив их мне. На часах гравировка: „Подарено с любовью и гордостью. Папа и мама“. Если у меня когда-нибудь родится сын, я надеюсь передать их ему».

«Огромный флюорит, доставшийся мне в наследство»

Вам достался музейный экспонат. Серьезно, это сокровище. Красивый. Оставьте его себе. Он дорогой, и такого у вас больше не будет. © Calm-Individual6081 / Reddit

«Тукан от Enea Ferrari, первая детская лампа из пластика. Досталась мне в наследство от сестры»

Вот семейная реликвия, за которую я сразилась бы с двоюродным братом на лужайке перед домом. © Sheila_Monarch / Reddit

«Бабушка подарила мне шкатулку, набитую в основном старой бижутерией. Но еще там было это кольцо, которое я обожаю. Только не могу понять, что это за камень и огранка»

«От отца мне досталось несколько картин. Не могу определить, кто автор вот этой»

«Если судить по бирке, текст на которой я никак не могу прочесть, это может быть одно из полотен, считающихся утерянными после Всемирной выставки в Сент-Луисе в 1904 году».

«Унаследовала кое-что от бабушки. Хотелось бы знать, что это за большой коричневый камень прямоугольной огранки»

Это дымчатый топаз. Такие кольца были довольно популярны в 70-х годах прошлого века. © Kristin2349 / Reddit

«Этот обеденный гарнитур из пластика и хрома я унаследовала от тети»

Такой стол — моя заветная мечта! Несколько лет назад я в конце концов нашла подобный стол, только желтый, всего за $ 125. © MostlyHarmlessMom / Reddit

«Наследство от дедушки. В 60-х годах прошлого века он был командиром авиации. По словам бабушки, серебряный браслет сделан на заказ и весит почти полкило»

Лакомый кусочек! Это первое поколение знаменитых часов Nivada Grenchen CASD (Chronomaster Aviator Sea Diver). Они были единственными, в которых был хронограф, а не хронометр. Такие часы выпускали всего пару лет. Супернадежные и легкие в ремонте. © TopShelfBrownie / Reddit

«Получила шкатулку, в которой мама хранила свои побрякушки и фамильные украшения»

«Мама считала их хламом, и в детстве я часто играла с этими колечками. По ее мнению, дорогие вещи должны быть яркими и массивными». Это кольца Викторианской эпохи. У меня отвисла челюсть. Мама разрешала тебе баловаться с ними? Да я бы глаз с них не сводила. © TheCatAteMyGymsuit / Reddit

Вещицы из Викторианской эпохи обладают особым шармом. В те времена часто красивое шло рука об руку с мистическим, а бытовые предметы делали такими, что просто глаз не оторвать.

«Унаследовала от тети кучу духов. Вот на этих вижу снизу надпись Guerlain, и это все, что я могу разобрать. Кто-нибудь знает, что за аромат?»

Поздравляем, вам достался винтажный флакон «Шалимар» прямиком из 50-х годов. Именно тогда аромат продавался во флаконах «Амфора» или «Бутон розы», как на этих изображениях. Жгучая зависть. © KTB19941104 / Reddit