17 человек со странностями, у которых в голове не просто тараканы, а целый неизученный зоопарк

Сложно понять людей, которые покупают младенцу в подарок пазл из нескольких тысяч деталей. Или тех, кто демонстрирует свою брезгливость по отношению к повседневным вещам, но сами чуть ли не едят с пола. Пользователи сети поведали истории о необъяснимой логике некоторых личностей.