17 человек со странностями, у которых в голове не просто тараканы, а целый неизученный зоопарк
Сложно понять людей, которые покупают младенцу в подарок пазл из нескольких тысяч деталей. Или тех, кто демонстрирует свою брезгливость по отношению к повседневным вещам, но сами чуть ли не едят с пола. Пользователи сети поведали истории о необъяснимой логике некоторых личностей.
- Мама меня ненавидит за то, что я работаю не там, где ей хотелось бы. Ей хочется, чтобы я работала в продовольственном магазинчике, где нужно стоять по 12 часов на ногах, а в конце месяца выплачивать недостачи по магазину. Но самое главное, что чтобы ей удобно было по скидке брать продукцию. Удобно, эгоистично и питательно. © Подслушано / Ideer
- Когда начинали жить с парнем, он говорил, что колбасу надо есть тоненькими кусочками — так вкуснее. Поэтому мне он делал бутерброды с прозрачными кусочками колбаски, а себе нарезал толщиной больше пальца, но при этом говорил: «Я же мужчина, мне силы нужны». © Подслушано / Ideer
- Родителям очень не нравился мой муж, особенно много скандалила мать. Узнав о регистрации брака, она даже попросила через отца не звонить ей месяц. Потом появились дети, и родителям пришлось все-таки познакомиться и начать общаться с мужем.
Муж — человек незлопамятный и веселый, и, несмотря на тонну всего, что вылилось на него, легко общался с ними и даже помогал им в трудную минуту. Строим дом, дети, деньги есть, отношения хорошие — ну смирились за 10 лет. Глядишь, и любимый зять теперь будет, думала я. А потом узнала, что мама просто ждет, когда я найду нормального мужика. © cheschirsky / Pikabu
- Суббота, 7:00 утра. На улице практически никого нет, люди еще спят. Захожу во двор. В общаге кто-то выставил в окно колонки, и оттуда на весь двор орет песня: «Тишины хочу! Тишины!» © mitrich76 / Pikabu
- Продаю женские сумки. Однажды ко мне зашла женщина и подробно описала модель, которую хочет. Я ей отвечаю, что такой сумки у нас нет. «Но я хочу ее купить!» — настаивает она. Мы еще долго спорили, и наконец силы у меня кончились. Спрашиваю ее: «А где вы видели такую модель?» Ответ добил: «Она мне приснилась». © Галина Арсенюк
- Когда я учился в колледже, у меня был сосед по комнате, который думал, что нужно стирать одежду на каждом режиме стиральной машинки. Наша машина имела режим деликатной стирки, а также «хлопок», «полоскание», режим отжима и другие. Так вот, сосед всегда жаловался на то, что стирка у него занимает целую вечность, а на самом деле он стирал одну и ту же одежду по 4–5 раз подряд. © Unknown author / Reddit
- В банке возникла необходимость заплатить 100 тысяч наличными. Захожу в кассу, говорю:
— Мне нужно внести 100 тысяч наличными. Примите деньги, пожалуйста.
— Хорошо, — говорит девушка, — предъявите паспорт.
А паспорта с собой нет... Ну, бывает такое. Есть фото паспорта, но оно не годится.
— А можно ли, — говорю, — внести 6 раз по 15 тысяч и 1 раз — 10 тысяч, чтобы получилось 100 тысяч, но дробными платежами?
— Можно, — говорит.
Ей-богу, как будто в игры играешь и находишь баги. © bushkander / Pikabu
- Самым странным человеком, которого я когда-либо встречал, был Фрэнки — дядя моего друга. Как-то мы с другом работали в страховой компании его отца, и дядя Фрэнки пришел и сел за компьютер, чтобы отправить сообщение на электронную почту. И когда надо было добавить символ @ в имя получателя, он спросил, как это сделать. Я сказал ему зажать клавишу Shift и нажать цифру 2. С непередаваемым удивлением он спросил: «Разве тогда не получится заглавная цифра 2?» © Jimmy6Times / Reddit
- К нам в офис как-то забрел продавец капроновых колготок и решил продемонстрировать их суперкачество. Сначала он шкрябал их здоровенным ножом. Потом натянул одновременно себе и моей коллеге на голову, чтобы показать их размер. Шокированная коллега из колготок выпуталась, а коммивояжер так в них и остался. И тут вошел наш клиент. Наверное, он в жизни так быстро не убегал: мужик с черными колготками на голове и здоровенным ножом — зрелище не для слабонервных. © Anna Limerick
- Жена решила сесть на диету. Устроила себе разгрузочный день, весь день ела запаренную кипятком гречку. К ужину уже начала ругаться. И вот время около 23:00. Заискивающий взгляд и вопрос без ответа: «А после 12 — это же уже следующий день?» Радует ее хитрая логика. © «Подслушано» / Ideer
- Ехал как-то на поезде. Со мной в купе была пара молодоженов. Свадебное путешествие у них. Милые ребятки, улыбчивые. Тут всем начали выдавать постельное белье, но парень гордо отказался и сказал: «Мы брезгуем брать чужое белье». Потом решили перекусить. И тут этот парень достает какое-то драже, и оно падает на пол. Но он невозмутимо поднимает и закидывает в рот, словно ничего даже не произошло. © Jerry15 / Pikabu
- Друг посоветовал мне посетить в кафе по мотивам Гарри Поттера. Я нашел его на карте и узнал, что оно будет работать до 22:00. Втроем мы пошли туда к 20:30. Было темно, шел дождь. Добрались до места... и ничего не нашли. Люди из окрестных магазинов даже не слышали о нем. Мы уже было решили, что кафе закрылось, но потом увидели на одном из магазинов рисунок ведьмы, летящей на метле. Движимые любопытством, мы вошли внутрь. Там шли ремонтные работы, а в конце был тупик. С досадой мы повернули назад, но тут увидели ступеньки, ведущие вниз к двери. Наконец-то мы нашли кафе. Мы были в восторге! Я пожаловался девушке на ресепшене: «Не хватает вывесок. Мы едва нашли ваше кафе». А она ответила: «Оно не для маглов». [Маглы в книгах о Гарри Поттере — люди, лишенные магических способностей. — Прим. AdMe.ru.] © Piyush Lahoti / Quora
- Звонит бабушка, 78 лет. Жалуется, что держится высокая температура, а лекарства не помогают. Попросила, чтобы купил что-нибудь и принес. Тут же встаю и топаю в аптеку. Прихожу к бабуле с лекарствами и спрашиваю: «Что ты такое пила, что не помогло совсем?» А она достает препараты для детей до 3 лет, которые ей достались от внука... Я говорю: «Бабуль, они по возрасту не подходят, поэтому и не помогли!» А она мне: «Ох, сынок, откуда ж они могут знать, сколько мне лет?» © «Подслушано» / Ideer
- Я работал с одной девушкой, у которой были весьма токсичные отношения с ее парнем. Но она пыталась зачать от него ребенка, так как думала, что, когда у них будет малыш, он найдет работу и будет тоже платить за квартиру. В конце концов ей удалось забеременеть, и он бросил ее. © booger-burger69 / Reddit
- Работала продавцом-консультантом в детском магазине. Однажды вижу, как молодая пара выбирает подарок ребенку. Мужчина серьезного вида хватает пазл на 2 000 штук:
— Люда, давай это купим.
— Рехнулся? Даше полтора года!
— Так мы себе.
— Она же разбросает, где мы его собирать будем?!
— В туалете. Она все равно туда пока что заходить боится.
Сколько времени прошло, а я все пытаюсь представить, как они его собирают в туалете, потому что они таки купили этот пазл. © Подслушано / VK
- На моей работе была менеджер Роксана, которая получила эту должность только потому, что ее папа был владельцем ресторана. Роксана была одержима своей внешностью — и ничем другим. Она часто и сильно обесцвечивала волосы, а потом удивлялась, что они выпадают. А однажды она сказала нам с моей коллегой, что сделала пластическую операцию на носу, чтобы ее будущие дети не выросли с таким же, как у нее. Она не шутила. Мы с коллегой просто переглянулись и решили даже не объяснять ей, что к чему. © Adastria / Reddit
- Сначала 2 недели в банке меня каждый день уговаривали взять кредит, а потом, когда я полдня провела у них, отказали. Еду домой в машине злая, мне снова звонят из того же банка и уговаривают взять кредит. И тут мое воспитание дало трещину... © Мария Иванович
Практически каждый день нам приходится общаться с другими людьми, но с некоторыми из них хочется попросту не пересекаться. Всему виной тараканы, которых в их голове уж слишком много.
AdMe/Народное творчество/17 человек со странностями, у которых в голове не просто тараканы, а целый неизученный зоопарк
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