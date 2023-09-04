17 человек, у которых наглость и глупость размером с Эверест
Именно в текстовых сообщениях люди могут показать себя «во всей красе». Пользователи сети продемонстрировали, какими бесцеремонными могут быть и незнакомцы, и родственники.
1. Сидишь, никого не трогаешь, и вдруг приходит такое
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2. «Девушка спросила, нужно ли мне что-нибудь в магазине. Не получил желаемого, потому что я написал ей сообщение недостаточно быстро»
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3. «Женщина не поняла, что ошиблась номером. Она не перестанет мне писать»
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4. «Человек, взломавший мою банковскую карту, написал мне по электронной почте, и спросил, почему я отменил его рейс»
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5. «Первый раз ездила в автомойку сама. Сегодня взяла с собой мужа. Найдите отличие в сообщениях»
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6. «Мама избавилась от моего первого питомца, не предупредив меня»
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7. «Дамочка захотела возврат средств из-за развода»
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8. «Моя сестра прислала мне это сообщение на мой 30-й день рождения»
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9. «Я даже не знаю этого человека. Просто написала мне в соцсети и попросили отвезти ее домой»
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10. И отдай бесплатно, и привези
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11. «Раньше мы дружили, а теперь он появляется только тогда, когда ему что-то нужно»
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12. «Первоначальная цена была $ 300, разговор сразу закончил»
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13. «Мой арендодатель прислал мне это сообщение, после того, как въехал в соседнюю квартиру»
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14. «Моя бывшая жена просит у меня денег, потому что слишком ленива, чтобы найти работу»
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15. «Мама прислала мне, пока я ходил по магазинам»
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16. «Банковский клерк сохранил номер телефона моей девушки, когда та открывала счет»
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17. «Переписка с моей соседкой по комнате. Брала продукты не раз и не возвращала. А я еще и на мели сейчас»
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Никто не любит наглецов. Люди из этой подборки полны самоиронии, могут сами поднять себе настроение, а главное знают, что сказать родителям в ответ на сравнение про «сына маминой подруги».