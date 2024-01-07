17 человек, у которых очень напряженные отношения с праздниками
Дни рождения и Новый год у многих ассоциируются с яркими и теплыми моментами. Но есть люди, которые с удовольствием обошлись бы без празднования каких-то дат вообще. Герои нашей подборки поделились историями о том, почему теперь при слове «праздник» их едва не в дрожь бросает.
- Эта история случилась с моей знакомой. Она убралась, нарядила квартиру и 31-го с утра поехала за продуктами. А когда вернулась, застала у себя дома барышню с чемоданом. Муж этой барышни узнал о ее измене и выгнал, та решила пойти к своему любовнику (мужу моей знакомой). В том году, естественно, не было ни новогоднего настроения, ни новогоднего стола, ни праздника. © ГенераловаОксана / ADME
- Я все детство ненавидела первое сентября. Для меня это был самый ужасный день в году. Именно из-за того, что в этот день начиналась учеба. Терпеть не могла свою школу и одноклассников. Помню, как летом просыпалась и вычеркивала дни в календаре до этого события. И с каждым крестиком становилось все больнее. Думала, что вырасту и начну любить этот день, но не тут-то было. Первого сентября у моего начальника день рождения. Он каждый год ведет всех сотрудников в дешевую забегаловку и до 3 часов ночи поет там свою любимую песню Ольги Бузовой. Поет ужасно. И не откажешься от такого похода, потому что обидится ведь. © Палата № 6 / VK
- Мама озвучила желаемый ко дню рождения подарок. Мне не повезло — это оказались духи стоимостью около $ 500. Я сразу обозначила, что она может считать меня кем угодно, но 2/3 зарплаты на подарок я спускать не стану. Мать уперлась, мол, нет ей жизни без этого аромата. Но тут я погуглила и нашла отличную реплику. Достойное оформление, хорошая стойкость, аромат один в один, а стоит в несколько раз дешевле. Прямо при мне флакон был проверен именинницей на подлинность. Того, что это реплика, я скрывать не стала. «Это не реплика, а подделка», — ответила мне любимая женщина, демонстративно отправляя духи в мусорное ведро. Какой, однако, конфуз. © Подслушано / Ideer
- Отмечала день рождения. План празднования был такой: вначале посиделки дома, потом ночью едем продолжать в какое-нибудь заведение. Все шло хорошо. Наступает час икс, подруга начинает упрашивать меня и гостей поехать в другое место. Приезжаем туда, а меня и половину гостей просто не пропускает фейс-контроль. Предлагаю поехать туда, куда собирались изначально. Подруга отнекивается. В итоге к нам она так и не приехала. Осталась в том клубе. Оказалось, что там были друзья ее мужа, а она обещала ему вечер в хорошем заведении. Я была в шоке. Почему это нужно было делать в мой праздник?
- Не люблю Новый год. У меня режим, я не гуляю всю ночь в этот праздник, но и спать не могу лечь, так как соседи всегда визжат до утра. Полицию вызывать не вариант. Они же все понимают и приедут под утро, пожурят немного соседей и уедут. Беруши не помогают, да и у меня от них болят уши. Чтобы снять дом или уехать на эти дни, нужно много денег. И то не факт, что будет хорошая звукоизоляция и адекватные тихие соседи. Каждый год с ужасом жду эти длинные праздники. Это самое стрессовое время для меня. © Подслушано / Ideer
- Ненавижу Новый год и все вот это сопутствующее. Особенно подарки. Особенно, когда вы договорились не дарить ничего, а тебе дарят и ты из-за этого чувствуешь себя глупо. © OlyaGrace / Twitter
- Отмечали Новый год с родителями, я позвала двоюродную сестру и подругу. Все было хорошо, пока не пришла подруга. Почему-то в этот момент настроение сестры резко изменилось. Она перестала с нами разговаривать и вела себя как-то странно. Пойти гулять в центре категорически отказалась. А потом вообще орала, что прям сейчас закажет себе такси и уедет, если мы от нее не отстанем. Родители были в шоке, я тоже. Настроение было у всех испорчено. Никто так и не понял, почему она психанула. Перед подругой тоже неудобно. Как-то после этого гостей звать на праздники больше не хочется.
- Встречалась с мужчиной 4 года, два жили вместе. Мне 25, ему — 43, он итальянец, достаточно красив и ухожен. Сто раз ссорились, мирились и расставались. Естественно, его маман меня невзлюбила, потому что я ее сыночку обижаю. После очередного раза, когда он на коленях ко мне приполз мириться, был его день рождения. Я пришла чуть позже, а там уже были его родители, один мужик и 6 подруг. Меня посадили сбоку, а еще за весь вечер он меня так и не представил своей девушкой. © Подслушано / Ideer
- Из-за мамы я ненавижу праздники. Она всегда становилась мегерой, ведь все должно было быть идеально. Мы начинали убираться 1 ноября и не прекращали до Рождества. Каждая минута была заполнена уборкой и пополнением запасов. Уже 7 лет живу далеко от нее, но не могу заставить себя даже украсить дом ради жены. Любой праздник подсознательно воспринимается мной как стресс. © WitchDoctor1347 / Reddit
- Я ненавижу праздники, потому что подруги обязательно достают расспросами: «Ну чего там тебе подарили? Рассказывай». А у нас с мужем договоренность, что мы не дарим друг другу подарки на праздники. Если что-то хотим — например, новый телефон или часы — то покупаем сразу, не привязывая это к датам. Нам так удобно и комфортно. И когда об этом напоминаешь друзьям, они как-то странно реагируют. Вот пишу и думаю, может, пора друзей сменить? © AsFpos / ADME
- У моего парня день рождения. Я решила приготовить ему подарок — самой сделать пирожные. Поскольку повариха из меня так себе, на помощь мне пришла замечательная девушка-кондитер. С ней я сделала чудесные пирожные и поехала домой в третьем часу ночи, счастливая и гордая. Здесь должна быть счастливая концовка? А вот кот мой решил иначе. Хвостатая скотина улучила момент и свалила подарок на пол. © Подслушано / Ideer
- Не люблю Новый год в совокупности. А так гирлянды нравятся. Салаты вкусные. Елка может быть красивой. Но вот это все вместе прям не перевариваю. © kos____mos / Twitter
- У всех подруг уже есть дети, у кого-то уже двое. Все замужем. Я тоже замужем, но детей пока нет. И меня уже достало, что на каждый праздник нужно еще ребенку что-то дарить. Хоть игрушку, хоть конфету. День рождения подруги — тащи и ребенку подарок. Новый год — тащи подарок всей семье, включая мужей. 8 марта — тащи подарок дочке тоже. День рождения ребенка — тащи подарок и маме, она же старалась. Приносишь подарок: «Давайте посмотрим, что нам Катя подарила». Один раз принесла один подарок: «Ой, доченька, а тут для тебя ничего нет, представляешь!» Потом была тонна презрений, что ребенку хоть игрушку можно дать: она еще маленькая, не понимает, что не ее праздник. Меня поздравляют в единственном числе, мужу ничего не дарят. Вроде и понимаю, что сама виновата. Но неужели они не понимают, что я не нефтяной магнат и у меня нет возможности одарить все семейство? © Подслушано / Ideer
- Я ненавижу зимние праздники просто потому, что мои расходы удваиваются. И поскольку я отец семейства, то мне дарят пару спортивных штанов, в то время как ребенок и жена получают дорогущие гаджеты. Но рождественские фильмы офигенные, конечно. © Unknown author / Reddit
- Пришли поздравить подругу с новосельем. Позвонили в домофон, она сказала, что дверь открыта, можем заходить. На двери нет номера, но «по коридору влево, белая дверь в торце». Зарубились вчетвером на кухню с тортом в руках, кричим: «Поздравляем!» Но там не подруга, а женщина с ребенком — видно, что испугались. Ребенок говорит: «Но у меня день рождения завтра». Друг сориентировался: «Ой, перепутали, но торт тебе». Вышли в коридор. Извинились перед женщиной, объяснили ситуацию. Было стыдно. © Подслушано / Ideer
- Не люблю новогодние праздники, потому что после развода родителей мама перестала хоть как-то украшать дом. Однажды она просто повесила плакат с рисунком елки на стену и сказала, что это наша елочка. Короче, дом выглядит одинаково круглый год. А отец ради новой семьи просто из кожи вон лезет, чтобы порадовать их праздничной атмосферой. Для меня он такого никогда не делал. Я очень обижена на родителей, но мне приходится каждый раз улыбаться им и делать вид, что все в порядке. © heartshapedbookmark / Reddit
- Я родилась 14 февраля. Поэтому всегда парни в этот день дарили только один подарок, как имениннице. Удобно забывали, что это еще и праздник влюбленных. Но этот год добавил мне еще больше поводов ненавидеть 14-е число. Я сейчас встречаюсь с парнем, который тоже родился в День влюбленных. И общие друзья дарят нам один подарок на двоих. Тостер, чайник, сертификат какой-то. Типа мы же единое целое, вот и презент общий. Не фартит мне по жизни. © Палата № 6 / VK
Как вы отпраздновали Новый год? Мы попробуем продлить ваше новогоднее настроение с помощью нескольких интересных статей:
AdMe/Народное творчество/17 человек, у которых очень напряженные отношения с праздниками
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