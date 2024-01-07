17 человек, у которых очень напряженные отношения с праздниками

Дни рождения и Новый год у многих ассоциируются с яркими и теплыми моментами. Но есть люди, которые с удовольствием обошлись бы без празднования каких-то дат вообще. Герои нашей подборки поделились историями о том, почему теперь при слове «праздник» их едва не в дрожь бросает.