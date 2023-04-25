17 человек, у которых из-за работы уже идет пар из ушей

Далеко не всегда работа в удовольствие. Нужно сосредоточить силы на выполнении задачи и не отвлекаться на посторонние вещи, но это сложно, если «любимый» начальник пришел не в духе или у коллеги плохое настроение. А проблемные клиенты — это особый разговор.

Искала работу. Попалось мне объявление: «В новый офис требуется менеджер по туризму. Можно без опыта. Зарплата — от 15 тыс.». По тем временам нормальные деньги. Прихожу на собеседование. Встречает меня дядечка-директор. Собеседование прошло хорошо, сказал, что берет, и велел приходить через неделю. Он мне звонит накануне: «Приходи пораньше, надо будет полы вымыть». Я такая: стоп, это что-то странное, про полы ничего на собеседовании не говорили. Спрашиваю: «Кстати, а какого числа аванс, зарплата?» Он тут подзавис и говорит: «Так первый месяц у нас еще будет мало клиентов, придется поработать бесплатно». Я ему в ответ: «Да вы шутник. А есть я что буду?» В общем, сказала, пусть других простофиль ищет, и повесила трубку. © KeraTamara / Pikabu

Устроилась в офис. Сначала все было хорошо: принесла себе на стол маленький цветок (заранее это обговаривали), подружилась с коллегами, включилась в работу. Для обеда выделяла себе час ежедневно с 15:00 до 16:00 — всех все устраивало. Внезапно начальство вызвало на ковер и сказало, мол, ты должна ходить на обед как все — до 12:00. И вообще, ты принесла цветок — тебе важнее уют, а не работа. По работе придирок не было, но я уволилась — решила, что так спокойнее. © Подслушано / Ideer

Был у меня начальник, орал на всех вокруг. Пошла документы отдать. Вежливо стучусь, слышу: «Да». Захожу и спрашиваю: «К вам можно?», а он как заорет нецензурно. А я на чистом автомате в ответ как вызверилась на него. Сама от себя не ожидала. Швырнула папку с документами и прямиком в отдел кадров — увольняться. Звонит мне гендир: «Ну ты прости его. Работа у него нервная, шифер с крыши слетает. Причем аккурат в полнолуние. Считай, это была проверка на характер, и ты ее прошла. Возвращайся». А я ему: «И что теперь, всем жить в стрессе от полнолуния до полнолуния и ждать, когда он опять в оборотня перекинется? Нет уж». А через 3 дня я уже вышла на работу к его конкуренту. © eternidade / Pikabu

От врача знакомого слышала. Женщина, пациентка ее, работала на заводе секретарем у самого важного начальника. На ее столе стояло 7 телефонов! И вот только хочет она в туалет отойти, а телефон звонит. Она бегом к столу — и трубку берет. Бывало, за целый день ни разу до туалета так и не добиралась. Ей сотрудницы говорят: «Ну нельзя же так!» А она им: «У меня ответственная должность, надо терпеть». Ну в итоге почками мается. © KeraTamara / Pikabu

Начальник позвонил в отдел кадров, потому что я не отвечала на его сообщения во время отпуска. Во время праздников я была в отпуске 2 недели. Я игнорировала звонки, сообщения и электронные письма от своего босса. Теперь я вернулась, и мне предстоит встреча с HR. Я даже не знаю, что сказать! © Dogmom200 / Reddit

«Меня на работе отчитали за ношение этих носков. Есть предположения почему?»

Работаю в книжном магазине. Всегда думала, что это такая бородатая шутка, пока однажды ко мне не пришла девушка с просьбой показать ей книги писательницы Марии Ремарк. Я даже не знаю, кто дольше висел: я, услышав такой запрос, или дева, когда я ей сообщила, что Ремарк вообще-то не женщина, а очень даже Эрих. © Подслушано / Ideer

Утром начальник сказал мне, что я уволен. Я собрал вещи и вернулся домой. Через 3 часа он позвонил мне:

— Привет! Где ты? Я не могу найти тебя в офисе.

— Вы меня уволили. Какого черта я должен быть на работе?!

— Это первоапрельская шутка! Возвращайся сюда.

— Нет. Вы ясно сказали, что я уволен. Я буду получать пособие по безработице в течение нескольких месяцев и подам жалобу в отдел кадров.

Он вышел из себя, и я просто бросил трубку. Это вообще не смешно! © —Savathun— / Reddit

— Привет! Где ты? Я не могу найти тебя в офисе. — Вы меня уволили. Какого черта я должен быть на работе?! — Это первоапрельская шутка! Возвращайся сюда. — Нет. Вы ясно сказали, что я уволен. Я буду получать пособие по безработице в течение нескольких месяцев и подам жалобу в отдел кадров. Он вышел из себя, и я просто бросил трубку. Это вообще не смешно! © —Savathun— / Reddit Я начал работать на новом месте и работаю здесь уже около 6 недель. Пока все вроде бы хорошо, но работодателей немного раздражает то, что я прихожу вовремя. Я начинаю работать в 9 утра. Мой обед — с 13:00 до 14:00, я возвращаюсь в офис в 13:59, а моя смена заканчивается в 17:30, поэтому мой компьютер выключается в 17:30. Видимо, им это не нравится. Другие мои коллеги приходят в 8 утра и уходят в 6 вечера. Я ненавижу этот момент, когда тебя заставляют чувствовать себя плохим работником, потому что ты предпочитаешь работать только в те часы, за которые тебе платят! © thedevilwithout / Reddit

Я уволилась с работы вскоре после получения такой премии за хорошую работу. © No-Satisfaction-749 / Reddit

«Вы выиграли дополнительные 10 минут на перерыв.

Правила:

1. Предупредите о своем выборе хотя бы за 24 часа.

2. Вы не можете выбрать для этого перерыва тот же день, когда получили это сообщение.

3. Этот перерыв не может быть на постоянной основе.

4. Предложение действительно в течение 30 дней.

5. Выбирайте день с умом».

Идeт рабочая переписка по электронной почте, и каждое письмо от коллеги начинается со слов: «Антон, я Марина!» Думаю: «Молодец девушка, всегда напоминает, кто она». И только на 8-м письме понял, что я всe это время называю еe Машей. © oseledich / Pikabu

Начальник у меня, конечно, строгий. Когда у него плохое настроение, с ним лучше лишний раз вообще не говорить. Сама видела, как он доводил девочек-администраторов до слез. Собственно, поэтому они с нами надолго и не задерживались — вакансия по несколько раз в год открывалась снова. Я пыталась с ним говорить, чтобы был помягче, — бесполезно. Пока к нам не пришла работать Кристина. Милая хрупкая девушка. Как только увидела ее, сразу же подумала: уволится совсем скоро. Вот только через пару дней прихожу на работу, а там Кристина отчитывает начальника: «Игорь Владимирович, вы ручки одалживаете и не возвращаете! Я в следующий раз с рабочего места сорвусь и пойду в канцелярский!» Я думала, сейчас будет схватка. Но в итоге я впервые увидела, как он промолчал!

Вечером подходит ко мне, протягивает ручку и говорит: «Кристине передай, пожалуйста. Что-то я ее боюсь». Кристина с нами, кстати, уже год. © Палата № 6 / VK



Я работаю постоянно на ногах, так сказать. И у нас нет перерывов, даже в течение 12 часовых смен. © undertales_***** / Reddit

«Не сидите на полу! Найдите чем занять себя! Будьте постоянно заняты! Не стойте без дела! И еще раз: не сидите на полу!»