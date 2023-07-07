17 человек устали терпеть и как на духу рассказали обо всем, что накипело

Поразительно, сколько мелочей способно вывести нас из себя и испортить настроение — будь то невоспитанные чужие дети, успешные «удаленщики» или назойливые вегетарианцы. У нас есть один совет на все бесящие случаи жизни: лучше не копить раздражение в себе, а хоть с кем-нибудь поделиться, пусть даже в интернете. Герои нашей статьи именно так и поступили — от души высказались, и им, надеемся, полегчало.