17 человек устали терпеть и как на духу рассказали обо всем, что накипело
Поразительно, сколько мелочей способно вывести нас из себя и испортить настроение — будь то невоспитанные чужие дети, успешные «удаленщики» или назойливые вегетарианцы. У нас есть один совет на все бесящие случаи жизни: лучше не копить раздражение в себе, а хоть с кем-нибудь поделиться, пусть даже в интернете. Герои нашей статьи именно так и поступили — от души высказались, и им, надеемся, полегчало.
- Бесят люди, которые пялятся в телефон, когда с ними разговариваешь. Вы либо скажите, что заняты, либо уважайте людей и время, которое они вам уделяют. © Chanchal Gupta / Quora
- Постоянно вижу, как люди что-нибудь едят в автобусе, а потом пустую упаковку пихают под сиденье. Вы думаете, там какой-то магический портал, который перенесет ваш мусор в другое измерение, или как? © Wina Andria / Quora
- С некоторых пор перестала пользоваться услугами мастериц с маленькими детьми. Мало того, что когда они косячат, оправдываются, мол: «Ребенок отвлек», так недавно одна такая девушка делала мне маникюр, а в это время прихожей ее ребенок измазал мое пальто. И химчистку оплачивать она отказалась. © Подслушано / Ideer
- Иногда попадается реклама жилых комплексов или таунхаусов. И вот переходишь на сайт, а там: «Оставьте свой номер телефона, почту и мы с вами свяжемся». Да не надо со мной связываться, покажите мне ваши планировки и цены! Я зашла помечтать, а меня лишают такой возможности. © ZveZda*** / Pikabu
- А я вот толстая, и придумывать какой-то деликатный термин для этого не буду. И больше всего меня раздражает, когда стройные люди говорят мне не называть себя толстой — им это слово, видите ли, не нравится. Как-то раз мамина подруга с нами ужинала, и я рассказала, что хожу в зал, потому что надоело быть толстой. И она такая: «Милая, не обзывай себя, ты не толстая, ты красивая». Блин, так я и не обзывала, толстая и некрасивая — это вообще-то не синонимы! © bigmomma179 / Reddit
- Как ни зайдешь в интернет, только и слышишь: «Удаленка то, удаленка это; работаю по четыре часа в день и через неделю накопил на квартиру, дома все успеваю, в отпуск по три раза в год езжу». Да где вы так удаленно работаете, черт бы вас побрал? Я простой госслужащий с зарплатой 30 тысяч, ни разу не программист, не втюхиватель всего нужного и ненужного гражданам, живу на съеме и хожу пешком. Прям бесит. © Подслушано / Ideer
- Жена у меня... Телефон вечно на беззвучном: не читает, не берет. А когда сама мне пишет и ей не отвечаешь, потому что едешь за рулем, например, бесится. И однажды так она меня одолела, что я зашел на свой комп удаленно, (а он всегда включен, по работе нужно) написал на весь экран сообщение в Paint, типа, «Ау-у, возьми трубку!» и включил самый жесткий нейрофанк на максимально возможной громкости. Трубка взялась незамедлительно. © ctpema4ek / Pikabu
- Я стоматолог, и когда я об этом кому-то рассказываю, начинается вот это: «Ой, а сделаешь мне чистку бесплатно?», «О, как раз давно не был у дантиста», «Как хорошо, что мы друзья, платить не придется». Бесят. © Niyati Reddy / Quora
- Живу вместе с парнем, он решил стать вегетарианцем. Сказал, что мне мясо есть не запрещает и отговаривать не будет. Ну ок, готовлю нам отдельно, покупаю ему витамины, раз мясо не ест, поддерживаю. И что в итоге? «Фу, опять ты курицу ешь», «Ешь, пожалуйста, мясо с картошкой в другой комнате, а то меня тошнит». Ну офигеть! Еще немного и расстанемся из-за еды. © Подслушано / Ideer
- Ад пунктуального человека — это когда ты договариваешься с другом или девушкой встретиться в 19 часов, уже почти приехал на место встречи, на часах 18:50, а тебе пишут: «Напиши, как выйдешь». И ты понимаешь, что эта персона даже не выехала... © grafskype / Pikabu
- У дочки выпускной. Естественно, родители скидываются деньгами на оформление торжества и прочей лабуды. Обговорили сумму, и, как водится, некоторые не сдали. Теперь мне звонят и настаивают, чтобы я сдала дополнительную сумму (в перерасчет тех, кто отказался сдавать), так как не хватает. Я отказалась. И теперь я враг номер один. Охренеть! Если у вас есть лишние деньги — сдавайте, а я за других сдавать не обязана! Тем более что ни мужа, ни спонсора нет. © Подслушано / Ideer
- А меня бесит, что моя кошка зверски царапает дверь и просит впустить ее в комнату, чтобы опять выйти обратно через 5 минут. Это какой-то бесконечный цикл. © anymnous16 / Reddit
- Ох уж эти родственники и друзья, которые ни за что не позвонят и не напишут тебе первыми, зато когда звонишь ты, тебя сходу начинают упрекать: «Совсем про меня забыла, хоть бы позвонила разок!». © Rakshita Nagayach / Quora
- Бесит, когда показываешь человеку свой любимый фильм, а он его недостаточно внимательно смотрит. © elviraajpeg / Twitter
- Бесят советы в духе «войти в IT и начать много зарабатывать». Моя близкая подруга, наслушавшись, пошла на курсы. И она просто не смогла закончить — не потянула, было сложно, хотя очень старалась. Люди, которые советуют такое, не понимают, что склонности у всех разные, а IT — это не для всех. А моя подруга так и продолжает работать официанткой, только теперь еще и взятый на обучение кредит выплачивает. © Подслушано / Ideer
- Когда пытаешься что-то в интернете найти, тебе вечно показывают кучу видеороликов вместо простого ответа на вопрос. Вот мне, например, нужно понять, как та или иная штука делается, а письменного решения проблемы в сети нет — одни сплошные видео. © Fynn_the_Finger / Reddit
- Моя подруга — жена очень обеспеченного мужа. Не работает, она волонтер: помогает в домах престарелых, в детских домах, в больницах. Она большая умничка, но эти постоянные упреки в адрес всех нас, ее подруг, что мы черствые и никогда ничем не поможем нуждающимся, меня очень гневят. Блин, мне бы иметь дом — полную чашу, няню, кухарку, может, и я тоже бы все свое время посвятила бы больным, старикам и брошенным детям. © Подслушано / Ideer
Когда что-нибудь бесит, так и тянет высказаться, чтобы тебя поддержали. Или хотя бы почитать истории других, чтобы убедиться, что не тебя одного все вокруг раздражает. Вот тут пользователи сети поделились еще парочкой вещей, которые выводят их из себя.
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