17 человек устроились на новую работу и никак не ожидали, что столкнутся с такими перегрузами

Наверное, у многих есть истории об устройстве на новую работу. Такой опыт сложно забыть: еще не знаешь, как все устроено, ни одного знакомого лица вокруг, и кажется, будто задания валятся на голову одно за другим. Впрочем, бывают случаи, когда новичку и вправду достается гораздо больше работы, чем полагается сотруднику на испытательном сроке.