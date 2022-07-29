17 человек устроились на новую работу и никак не ожидали, что столкнутся с такими перегрузами
Наверное, у многих есть истории об устройстве на новую работу. Такой опыт сложно забыть: еще не знаешь, как все устроено, ни одного знакомого лица вокруг, и кажется, будто задания валятся на голову одно за другим. Впрочем, бывают случаи, когда новичку и вправду достается гораздо больше работы, чем полагается сотруднику на испытательном сроке.
Мы в ADME обратились к воспоминаниям от пользователей сети, которые рассказали о том, с какими трудностями они столкнулись в первые рабочие будни.
- Родственница никак не могла найти работу. В итоге устроилась в банк операционистом. Пересчитав первую получку, обнаружила лишнюю купюру. Вместе с матерью они решили деньги не возвращать. Оказалось, что это была стандартная проверка новичков на порядочность. Уволили. © Подслушано / VK
- Мой первый день в качестве оформителя тортов в продуктовом магазине. Первой странностью было то, что в пекарню залетели две птицы, одна из них застряла за морозильной камерой и не переставала кричать, я вызвал на помощь мастера. А потом к заднему входу прибежала собака, лаяла и никак не уходила, мне пришлось звонить специалистам из службы отлова животных. © _iron_butterfly_ / Reddit
- Я работала 1 месяц уборщицей летом в 9-м классе. И смех и грех. Помыла 2 этажа, но думала, если добавить в воду больше порошка, то чище будет. Помыла и решила обойти, проверить свою работу. Ахнула, линолеум был белый. Пришлось перемывать. © Valentina Shuvakina
- По молодости как-то решил подработать разнорабочим. Нашел через сайт с работой строительную компанию. Позвонил, меня пригласили. Сказали, буду строить медицинский центр. Приехал утром пораньше, часа 2 меня принимали, после этого даже отвезли на объект. А там пусто, стоит недостроенное здание, и вообще никого. Сказали ждать бригаду. Пришла бригада, как оказалось, за деньгами, которые им уже не платят несколько месяцев. Пообщавшись с ними минут 10, я понял, что делать тут нечего. Поехал в офис, уволился. © santik8 / Pikabu
- Мой первый день был в качестве учителя 5-го класса. Я потратила несколько дней на обустройство классной комнаты, она была идеальной. Я планировала потрясающие занятие для знакомства с классом. В итоге за весь день никто из учеников не проронил ни слова. Даже друг с другом не переговаривались. Что бы я ни делала, не было ни ответа, ни даже улыбки. Чувствовала себя дрессированной обезьяной, выступающей на сцене. Я пошла домой и заплакала, думая: «Во что ввязалась». © Tinypenguin29 / Reddit
- Устроилась в столовую помощником повара. Первый рабочий день, открытие, кручусь как белка в колесе. Пришла начальница, начала бегать, все проверять, орать на всех. Ткнула в меня пальцем: «Вот ты будешь уборщицей». — «В смысле? Я на другую должность устраивалась». Девочки-повара стали возмущаться, что не успеют приготовить ничего. Безумным взглядом обведя кухню, ткнула пальцем в кондитера: «Ты будешь помогать поварам»! Та, естественно, тоже отказалась. Начальница начала орать, что тогда нас уволит. Ушли сами, сразу же. Через неделю разбежались остальные. © Галина Гречишникова
- Пришел на собеседование в качестве посудомойщика в барбекю. Приняли сразу, сказали приходить на работу в 18:00. Пришел, понятия не имея, что делать: огромные стопки тарелок за весь день, в раковине полно остатков курицы и креветок. Я принялся за работу. Вечером менеджер сказала, что уходит и я должен все запереть, когда закончу. Я ушел домой только в 4 утра. © GeranimoAllons-y / Reddit
- Моя первая работа была в школьные годы. В 5-м классе решил по-быстрому денег срубить на карманные расходы, пошел летом на прополку клумб при сельхозинституте. Как я горько разочаровался в таком заработке — пололи мы эти клумбы по утрам целый месяц вместо каникул. Лето прошло, тех смешных денег, которые я за это получил, мне уже и не надо было.
- Я должен был неделю поработать с поваром, прежде чем начать работать самостоятельно, но утром в первый день стажировки повар не явился на работу. Мне было 19 лет, я никогда не готовил больше, чем для себя и своей сестры. У меня вообще не было опыта работы в ресторане. Кафе было битком набито дальнобойщиками, вертушка с заказами была заполнена на 3/4, а официантки говорили мне: «Просто готовь, малыш». © Amish***Fights / Reddit
- Мне 18 лет, я только после училища. Первая работа в ателье: дают утюг килограмм 8, смена 12 часов, и все 12 часов надо этот утюг поднимать и ставить на готовое изделие. После первого дня я вернулась домой с мозолями на руках. © Elena Yakupova
- Я подал заявку в местную сеть закусочных в моем районе, и мне сразу же позвонили и сказали, что я могу прийти в субботу на тренировку. Меня обучали около часа, прежде чем мы открылись и сразу свалилась просто куча работы. Это было утомительно и нервно, а в итоге они так и не перезвонили. Я думаю, что меня выпустили в зал без опыта, потому что у них в этот день не хватало персонала. © SavageryNA / Reddit
- Подруге 24 года, работала 3-й день помощником бухгалтера. Подходит какая-то женщина и агрессивно говорит: «Быстро собирай вещи и вали отсюда!» Она опешила, спросила у начальника, что происходит. Оказалось, что это жена начальника, которая просто не приемлет никаких молодок рядом с мужем. © Выборгский крендель / ADME
- Моя первая смена в кафе. Сказали: «Сегодня вечером не должно быть слишком многолюдно». Предполагалось, что будут 3 сотрудника и я в качестве стажера. Но на деле на работе в тот день оказались только я и мой тренер. И нас просто завалили заказами. Было очень тяжело, и я даже не получил чаевые, потому что это была тренировка. © fuzzypyrocat / Reddit
- Меня оставили в качестве помощника воспитателя наедине с кучей малышей и не дали никаких инструкций. Я люблю детей, но мне никогда раньше не приходилось присматривать за таким количеством двухлеток одновременно. Это было ужасно. © cerezsis / Reddit
- Устроилась как-то в типографию, работала вместе с теткой, которая без конца трещала, поучала и приставала с замечаниями по любому поводу. Я так устала от нее, через неделю пришла к директору и сказала, что увольняюсь. Он спросил, почему. И меня просто прорвало: расплакалась от стресса. Оказалась, что она просто бывшая учительница. © Inna Stepanova
- В 20 лет меня взяли продавцом в автосалон, спросили, могу ли я остаться и на стажировку в этот день. Я согласился, руководитель велел мне следить за работой продавцов. Итак, продавец берет клиента, я начинаю следовать за ними. Он замечает и спрашивает: «Что ты делаешь?» Ладно, я иду за другим, но тот тоже меня отфутболивает. По сути, я провел весь день, ловя от них проклятия. © jakers31 / Reddit
- 1-й день стажировки в магазине. Меняю ценники на нарезанных сырах и вижу на двух плесень. Подошла к управляющей, а она сказала, что такой сыр мы обрезаем и кладем обратно. На возражения о том, что его надо выбросить, она мне ответила: «Так дома же все так делают». Я продолжила спорить, на что она заявила, что я, видимо, богато живу. Больше я в этот магазин не ногой. © Палата № 6 / VK
А как у вас прошел первый рабочий день — легко и весело или тяжело и грустно?
AdMe/Народное творчество/17 человек устроились на новую работу и никак не ожидали, что столкнутся с такими перегрузами
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