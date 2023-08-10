17 человек взяли и упростили себе жизнь неизбитыми лайфхаками. Снимаем шляпу

Шедевры создаются, когда творческое воображение и умелые руки действуют в согласии друг с другом. Но грань между гениальностью и безумием порой очень тонка, и в этой статье собраны вещи, глядя на которые, сложно решить — круто получилось или странно. А в конце статьи вас ждет бонус, который показывает, как страсть к изобретательству победила здравый смысл.

«Чтобы не умереть от жары в +37 °C на съемной квартире, приходится идти на крайние меры. Так гораздо приятнее, чем с одним вентилятором»

Самодельная кухонная люстра

«Сушилка перестает работать, если отпустить кнопку. Пришлось ее починить»

«Шайбы закончились, и мы просверлили несколько монет»

«Забыла вилку. Но проблема легко решилась с помощью стяжек и скотча»

Когда вам нужно место для записи звука, но лучшее, что у вас есть, — это гардеробная

«Парень подарил мне это на день рождения»

Эта подставка настолько жуткая, что мне даже нравится. © magicrowantree / Reddit

«Приклеил салфетку, чтобы не водить по экрану потными руками»

«Прикрепили разбрызгиватель к лесенке-паутинке, чтобы детям было веселее»

«Так я косил газон в 37-градусную жару»

«Я соорудил этот чудовищный очиститель воздуха с помощью двух фильтров, вентилятора и скуки»

«Купил отбеливатель и обычные черные джинсы. Вот что из этого получилось»

3 секунды и готова копеечная штука, которой можно вынуть все волосы из стока в ванне. Просто несколько надрезов на пластиковой стяжке

«Как все выглядит на моих рекламных фотографиях и на самом деле»

«Я превратил свой 14-дюймовый ноутбук в 17-дюймовый!»

Ледяная вода перекачивается из холодильника по медному змеевику, прикрепленному к вентилятору, и получается кондиционер

Кто бы вы ни были, но если хотите знать, можно ли сделать свечу из свиного жира, то знайте: можно. И она пахнет беконом!

Бонус 1

Купила я крышку для сковородок нескольких диаметров, вроде такой. На следующий день прихожу и вижу: муж старательно ножничками вырезает из нее подходящую для кастрюльки, в которой он варит пельмени. © boriskann90 / Pikabu

Бонус 2

На результаты работы «очумелых ручек» занимательно смотреть, но станем ли мы воплощать такие идеи в жизнь — это большой вопрос.