17 человек взяли и упростили себе жизнь неизбитыми лайфхаками. Снимаем шляпу
Шедевры создаются, когда творческое воображение и умелые руки действуют в согласии друг с другом. Но грань между гениальностью и безумием порой очень тонка, и в этой статье собраны вещи, глядя на которые, сложно решить — круто получилось или странно. А в конце статьи вас ждет бонус, который показывает, как страсть к изобретательству победила здравый смысл.
«Чтобы не умереть от жары в +37 °C на съемной квартире, приходится идти на крайние меры. Так гораздо приятнее, чем с одним вентилятором»
Самодельная кухонная люстра
«Сушилка перестает работать, если отпустить кнопку. Пришлось ее починить»
«Шайбы закончились, и мы просверлили несколько монет»
«Забыла вилку. Но проблема легко решилась с помощью стяжек и скотча»
Когда вам нужно место для записи звука, но лучшее, что у вас есть, — это гардеробная
«Парень подарил мне это на день рождения»
- Эта подставка настолько жуткая, что мне даже нравится. © magicrowantree / Reddit
«Приклеил салфетку, чтобы не водить по экрану потными руками»
«Прикрепили разбрызгиватель к лесенке-паутинке, чтобы детям было веселее»
«Так я косил газон в 37-градусную жару»
«Я соорудил этот чудовищный очиститель воздуха с помощью двух фильтров, вентилятора и скуки»
«Купил отбеливатель и обычные черные джинсы. Вот что из этого получилось»
3 секунды и готова копеечная штука, которой можно вынуть все волосы из стока в ванне. Просто несколько надрезов на пластиковой стяжке
- Это же гениально! © TheBigLebroccoli / Reddit
«Как все выглядит на моих рекламных фотографиях и на самом деле»
«Я превратил свой 14-дюймовый ноутбук в 17-дюймовый!»
Ледяная вода перекачивается из холодильника по медному змеевику, прикрепленному к вентилятору, и получается кондиционер
Кто бы вы ни были, но если хотите знать, можно ли сделать свечу из свиного жира, то знайте: можно. И она пахнет беконом!
Бонус 1
- Купила я крышку для сковородок нескольких диаметров, вроде такой. На следующий день прихожу и вижу: муж старательно ножничками вырезает из нее подходящую для кастрюльки, в которой он варит пельмени. © boriskann90 / Pikabu
Бонус 2
На результаты работы «очумелых ручек» занимательно смотреть, но станем ли мы воплощать такие идеи в жизнь — это большой вопрос.
Фото на превью Emojipedia
AdMe/Народное творчество/17 человек взяли и упростили себе жизнь неизбитыми лайфхаками. Снимаем шляпу
Поделиться этой статьёй