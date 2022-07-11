17 человек, у которых руки так и чешутся над чем-нибудь поэкспериментировать

Как сказал писатель и футуролог Артур Чарльз Кларк: «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». Все мы помним школьные уроки, на которых проводились различные опыты, многие из них казались каким-то чудом. К сожалению, время идет и все забывается, но некоторые люди настолько грезят чем-то новым, что продолжают ставить эксперименты уже самостоятельно.

Мы в ADME с большим любопытством наблюдали за тем, как пользователи сети проводят свои небольшие опыты. А в конце статьи вас ждет бонус, который покажет, что не всегда все может идти гладко, но не стоит унывать.

«Просто я решил побаловаться в отделении МРТ»

Раньше я тоже так делал. Иногда скучаю по той работе. © ElectricSequoia / Reddit

«Навел свой телескоп на центр Млечного Пути. Наблюдал в течение 10 часов и обнаружил столько звезд, что и не сосчитать»

«Набрал морской воды. Кипятил ее целых 3 дня. В итоге удалось получить 2 литра морской соли»

«Просто нереально волшебный цвет, который мне удалось увидеть в лаборатории»

Чашка с соленой водой, оставленная на ночь. Вся соль кристаллизовалась на крохотных трещинках снаружи

«2 месяца выращиваю лук в воде»

Как? Мой сгнивает уже через 2 недели. © blackdogwhitecat / Reddit

Просто добавьте туда 1 ст. л. 3%-й перекиси водорода на 1 стакан воды ближе к корням. Перекись нейтрализует слизь и насытит воду кислородом. © relativelyignorant / Reddit

«Решил тут поэкспериментировать от скуки. Опустил куриное яйцо на ночь в уксус — кальций растворился. Выглядит жутковато»

«Обработал свою обувь водоотталкивающим защитным спреем, и теперь во время дождя можно увидеть, на каком месте я это сделал»

«Друг сказал, что у моей воды странный привкус, поэтому я решил посмотреть, что будет, если выпарить немного воды из сковороды. Вот что получилось»

Просто у вас жесткая вода. © tegridy / Imgur

«Когда эксперимент с ногтями действительно удался. Не думала, что при смешивании этих порошков получится такой эффект на ногтях»

«В попытке сделать прозрачный лед, замораживая его слоями, я получил абсолютно противоположный результат»

«Ночью добавил краситель в костер»

«Сегодня моей замкнутой экосистеме исполняется 3 месяца. Несмотря на маленький объем, она продолжает жить и даже расти»

«Это отверстие я случайно сделал лазером»

«Кристалл соли в 121 грамм. Буду наращивать еще больше... Намного больше»

«Долил в дозатор другое мыло. Оно смешалось с новым и превратилось в существ, похожих на медуз»

«Переезжаем в другой город, поэтому пора заканчивать мой эксперимент. Капусте почти 2 года»

Бонус: твое лицо, когда эксперимент с макияжем провалился