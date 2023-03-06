17 человек, у которых такой явный талант к наведению чистоты, что аж завидно
Очевидно, что находиться в чистом доме очень приятно и легко. Кроме того, организованный порядок на полках и прибранные поверхности могут способствовать снижению уровня стресса. Ведь беспорядок, даже мелкий, делает жилье неуютным, а нас — нервными. Мы решили узнать, как разные люди преображают свое гнездышко, и обнаружили множество крутых решений.
«Я связала корзинку сама очень быстро с помощью джута. Теперь храню в таких разные предметы на кухне, в ванной и в кладовке»
За таким милым рабочим столом работать в 100 раз приятнее
«Обновила мой ящик для специй и чая. Теперь все лежит удобно и я готовлю с большим воодушевлением»
«Когда я кладу новый кусок мыла, „примыливаю“ к нему остатки предыдущего»
«Переехали в новый дом, и жена уже разложила контейнеры»
В эту ткань было завернуто новое постельное белье, а теперь это корзина для хранения вещей
Простая одежда простого человека
«Я бы хотел просто постоять внутри этой кладовки»
«Разложила все книги по цветам»
- Я библиотекарь, и мне просто больно на это смотреть. © jmurphy42 / Reddit
- Тоже не понимаю этой логики. Обычно я сортирую книги по жанру или автору. Так проще найти нужную. © CountessCraft / Reddit
«У нашего малыша есть детский уголок для уборки»
«Моя рабочая зона не очень красивая, зато практичная»
- Практичная — это и есть красивая. © Frozty23 / Reddit
«Мне очень нравится, что все емкости идеально подходят под ширину шкафа»
«Наконец-то навел порядок на кухне»
Место для хранения всякого барахла
«Пришлось взять специи под контроль»
«Теперь у меня есть чайный уголок»
- Поставьте в угол печенье — и будет идеально. © Butter****Squash / Reddit
«Я прибрался в кладовке, и теперь мне за нее не так стыдно»
У нас от таких идеальных фотографий аж на душе стало хорошо. Если вы тоже перфекционист, то советуем вам взглянуть на эту и эту статьи. А любителям пощекотать нервишки рекомендуем наведаться сюда. Если же вам не хватает мотивации для уборки, почитайте советы о том, как можно легко довести дом до блеска, здесь и здесь.
Фото на превью Queasy_Manager1615 / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 человек, у которых такой явный талант к наведению чистоты, что аж завидно
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