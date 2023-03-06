17 человек, у которых такой явный талант к наведению чистоты, что аж завидно

Очевидно, что находиться в чистом доме очень приятно и легко. Кроме того, организованный порядок на полках и прибранные поверхности могут способствовать снижению уровня стресса. Ведь беспорядок, даже мелкий, делает жилье неуютным, а нас — нервными. Мы решили узнать, как разные люди преображают свое гнездышко, и обнаружили множество крутых решений.

«Я связала корзинку сама очень быстро с помощью джута. Теперь храню в таких разные предметы на кухне, в ванной и в кладовке»

За таким милым рабочим столом работать в 100 раз приятнее

«Обновила мой ящик для специй и чая. Теперь все лежит удобно и я готовлю с большим воодушевлением»

«Когда я кладу новый кусок мыла, „примыливаю“ к нему остатки предыдущего»

«Переехали в новый дом, и жена уже разложила контейнеры»

В эту ткань было завернуто новое постельное белье, а теперь это корзина для хранения вещей

Простая одежда простого человека

«Я бы хотел просто постоять внутри этой кладовки»

«Разложила все книги по цветам»

Я библиотекарь, и мне просто больно на это смотреть. © jmurphy42 / Reddit

Тоже не понимаю этой логики. Обычно я сортирую книги по жанру или автору. Так проще найти нужную. © CountessCraft / Reddit

«У нашего малыша есть детский уголок для уборки»

«Моя рабочая зона не очень красивая, зато практичная»

Практичная — это и есть красивая. © Frozty23 / Reddit



«Мне очень нравится, что все емкости идеально подходят под ширину шкафа»

«Наконец-то навел порядок на кухне»

Место для хранения всякого барахла

«Пришлось взять специи под контроль»

«Теперь у меня есть чайный уголок»

Поставьте в угол печенье — и будет идеально. © Butter****Squash / Reddit

«Я прибрался в кладовке, и теперь мне за нее не так стыдно»