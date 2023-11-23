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17 детей, жизнь с которыми более непредсказуема, чем погода в декабре

Народное творчество
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Можно перечитать все книжки по воспитанию и психологии, но с рождением ребенка что-то обязательно пойдет не так. 3-летний малыш поднимет рев из-за того, что ему уже никогда не будет 2 года, а шестилетка двумя фразами поставит маму на место. Однако и радости в пополнившейся семье тоже становится в разы больше.

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Вот еще несколько детей, которые точно не дадут заскучать вообще никому:

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