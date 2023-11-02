17 доказательств того, что детская смекалка бьет наповал

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Порой детская изобретательность вызывает восхищение. Но иногда проделки ребят не поддаются объяснению и влекут кучу хлопот. Тогда родителям остается только собраться с духом и, конечно, улыбнуться пошире.

«Мой 8-летний сын собирался к бабушке. Попросила его одеться красиво и поторопиться. Мама только что прислала это фото»

«Пойман за приготовлением зелья»

«Это я, открывай!»

Приучили детей к тому, что если они одни, а кто-то представился мамой или папой и просит открыть дверь, нужно, чтобы мы им это подтвердили. Жена пришла с сыном, а дочка не открывает. Сын говорит: «Это я, открывай!» А дочка на это отвечает: «Я знаю, что это ты, но мама должна позвонить!». Пришлось звонить. © Подслушано / Ideer

«Так моя дочь ест бананы»

«Дочь сказала, что булочка не помещается в тостер — я посоветовал разрезать ее пополам»

Страшилки бывают разные

Когда я была маленькая, со мной оставляли мою прабабушку для присмотра. Чтобы я не капризничала, она придумала фортуняку. Почему? Потому что на кухне форточка всегда была открыта, и через нее, предположительно, и залетала фортуняка, чтобы утащить вредных детишек. Историю эту я полюбила и иногда вредничала, чтобы ее послушать. © Подслушано / Ideer

«Мы с моим трехлетним братом решили поиграть в прятки»

«Узнала у сына, откуда на ручке пластырь, — ей было больно»

Искусство убеждения

Сыну 11. Заказал как-то клубничный смузи, но продавец сказал: «Мы делаем только клубнично-банановые». Тогда он выдал всего одну фразу, после которой мгновенно получил желаемое. Сынуля сказал: «У меня аллергия на бананы». Я пытаюсь внушить своим детям, что лгать неправильно, но меня впечатлило, что он быстро понял, как добиться своего. © Scott Kilroy / Quora

«Уровень игры в прятки моей дочери»

«Хотела сделать печенье с тыквой, а мой сын сказал, что уже „подготовил“ ее для меня»

«Спиннер моего детства»

Увидела картинку с ручкой от мясорубки, а ниже написано: «Спиннер моего детства». И вспомнила, что в пятилетнем возрасте специально собирала мясорубку только для того, чтобы раскручивать эту самую ручку. Тупее занятия не придумаешь, но я проводила за этим делом часы, как и современные дети за спиннером, когда он был в тренде. © Подслушано / Ideer

«Сын только что спросил, почему мой плюшевый ежик, которым я играл в детстве, до сих пор не вырос»

«Вот, где прячется трехлетка»

Тайна пиратских сокровищ

Сыну 5 лет. Выпал первый зуб. Он так сильно ждал, когда же новый вырастет. Хотел пиратом стать, уже и повязку смастерил из старого пояса от халата. Оказывается, дед ему сказал, что новые зубы будут золотые. Собственно, как и у деда. Йо-хо-хо! © Подслушано / Ideer

«Сын хочет одеваться так почти каждый день»

Когда вопросы ставят в тупик

4-летний сын спрашивает: «Зачем вы меня купили?». Я начинаю выдумывать: «Потому что ты был самый дорогой, самый лучший». Сын: «Зачем вы меня купили, если всегда ругаете!» © Подслушано / Ideer