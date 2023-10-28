17 девушек, которые доказали, что красивое платье ого-го как влияет на наше настроение

Иногда стоит просто надеть новый или просто любимый наряд и посмотреть в зеркало, чтобы настроение стало лучше. И одно только чувство ожидания того, что в скором времени все увидят вас в новом образе, вызывает радость. И еще прекраснее, если этот наряд связан с приятным событием или преподнесен близким человеком.

«Надела это платье-комбинацию на свой день рождения и чувствую себя на высоте»

Ты выглядишь великолепно! Тебе идет этот шикарный цвет. © HarvestMoonMaria / Reddit



«Я на выпускном в платье моей мечты. Благодарна сестре, которая доверила мне его»

«До беременности я была очень стройной, сейчас мне сложно подобрать одежду. Поэтому я сама сшила это платье. Чувствую себя красавицей»

Ты выглядишь прямо как королевская особа. © oldestweeb / Reddit

«Чувствую себя Барби в этом платье 1980-х»

«Кто сказал, что беременность не может быть гламурной? Это плащ 1970-х годов, а меховую шапку я купила на винтажной ярмарке»



«Прикупила блузку 1980-х и юбку 1990-х годов. Чувствую себя на миллион долларов»

«Этому платью 60 лет, его носили и бабушка, и мама. Мне оно тоже очень нравится»

«В этом наряде чувствую себя феей»

«Обычно я не ношу такое, но это платье мне очень понравилось, точно буду ходить в нем и дальше»

«Этот наряд я выбрала для семейной фотосессии и он настолько идеален, что не могу его не показать»

«Я нашла свадебное платье, в котором чувствую себя принцессой. В прошлые выходные я вышла в нем замуж за своего лучшего друга»

«В последнее время я не очень уверена в себе, но вот такой я себе нравлюсь»



«Вот что бывает, когда мероприятие отменяется: хлопочу по дому в вечернем платье»

«Это я в свадебном платье и спустя 5 лет, в разводе»

Где ты взяла это платье? Выглядишь просто потрясающе. © kozmic_blues / Reddit

«Нашла это платье в интернет-магазине. Постаралась его сделать менее „бабушкиным“»

Обалдеть! Оно и так было нормальным, но вы сделали его просто потрясающим! © s****yandgroovy / Reddit



«Передо мной стояла задачка обновить старое платье и образ в целом»

Ого! Вы сотворили чудо и теперь выглядите еще красивее, а ноги кажутся длиннее благодаря новому крою. © Dangerous-Emu-130 / Reddit

«Хоть с макияжем я и выгляжу старше, это платье все меняет»

Выглядите потрясающе! И макияж тоже отличный! © EatsAlotOfBread / Reddit