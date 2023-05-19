17 девушек, которые раз и навсегда усвоили урок, что ходить нужно было к проверенному визажисту

Практически каждая девушка по себе знает, что такое качественный макияж. Неважно где он был сделан: в специализированном салоне или же самостоятельно, главное — это мастерство. Однако случаются моменты, когда результат совсем не оправдывает ожидания. Особенно обидно, когда на носу какое-то мероприятие, и хочется выглядеть по-особенному, но кривая подводка или же несимметричные брови портят весь настрой.

«Я чувствовала, что визажист сделает из меня 70-летнюю. Почему-то она очень даже гордится таким результатом»

«Не могу понять, что не так с моей косметикой. Она просто отваливается и шелушится»

«Пробный макияж оказался не очень удачным»

«Попросила визажиста сделать мне макияж на встречу выпускников»

«Просто смеюсь над собой. Посмотрите, как я раньше красила брови»

Еще больше «эффектных» работ можно посмотреть в этой статье.

Девушка сходила на пробный свадебный макияж. Хотела максимально нейтральный макияж со светлыми губами. И вот что получилось

«Сегодня мне сделали макияж в одной известной сети магазинов косметики»

«Моя подруга — визажист-самоучка. Она решила показать другой моей подруге, на что способна»

«Я сделала себе прическу и макияж бесплатно, будучи моделью в Бразилии. Прической я довольна, а вот макияжем не очень»

«Мой старый макияж. Посмотрите на эти брови, контур носа. Это что-то невероятное»

«Это был единственный раз, когда я обратилась к визажисту перед вечеринкой на работе. Кажется, мое лицо говорит само за себя»

«Мой свадебный макияж за $ 50. Попросила сделать так, чтобы все сочеталось с платьем! Пока мне заговаривали зубы, визажист сделал вот это»

«Визажист сделала мне макияж, вы только посмотрите на брови. На правом фото то, как они выглядят в обычной жизни»

«Визажист сказала, что теплые цвета сделают мое лицо слишком красным. Доверилась! Теперь мне хочется плакать»

«Попросила сделать нежно-персиковый свадебный макияж»

«Никогда не красилась в старшей школе, но решила сделать макияж для выпускного вечера в небезызвестном местечке. Я просто обязана это показать»

«Моей сестре сделали макияж к моему 30-летию. Она хорошо красится сама, но тут захотела побаловать себя»

Теперь, когда хочу поднять себе настроение, я смотрю на эту фотографию. И да, это стоило € 60. Вот как отреагировала сама сестра: «Мне сделали макияж. Аж дыхание сперло, мне ведь еще за это платить».