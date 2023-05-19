17 девушек, которые раз и навсегда усвоили урок, что ходить нужно было к проверенному визажисту
Практически каждая девушка по себе знает, что такое качественный макияж. Неважно где он был сделан: в специализированном салоне или же самостоятельно, главное — это мастерство. Однако случаются моменты, когда результат совсем не оправдывает ожидания. Особенно обидно, когда на носу какое-то мероприятие, и хочется выглядеть по-особенному, но кривая подводка или же несимметричные брови портят весь настрой.
«Я чувствовала, что визажист сделает из меня 70-летнюю. Почему-то она очень даже гордится таким результатом»
«Не могу понять, что не так с моей косметикой. Она просто отваливается и шелушится»
«Пробный макияж оказался не очень удачным»
«Попросила визажиста сделать мне макияж на встречу выпускников»
«Просто смеюсь над собой. Посмотрите, как я раньше красила брови»
Еще больше «эффектных» работ можно посмотреть в этой статье.
Девушка сходила на пробный свадебный макияж. Хотела максимально нейтральный макияж со светлыми губами. И вот что получилось
«Сегодня мне сделали макияж в одной известной сети магазинов косметики»
«Моя подруга — визажист-самоучка. Она решила показать другой моей подруге, на что способна»
«Я сделала себе прическу и макияж бесплатно, будучи моделью в Бразилии. Прической я довольна, а вот макияжем не очень»
«Мой старый макияж. Посмотрите на эти брови, контур носа. Это что-то невероятное»
«Это был единственный раз, когда я обратилась к визажисту перед вечеринкой на работе. Кажется, мое лицо говорит само за себя»
«Мой свадебный макияж за $ 50. Попросила сделать так, чтобы все сочеталось с платьем! Пока мне заговаривали зубы, визажист сделал вот это»
«Визажист сделала мне макияж, вы только посмотрите на брови. На правом фото то, как они выглядят в обычной жизни»
«Визажист сказала, что теплые цвета сделают мое лицо слишком красным. Доверилась! Теперь мне хочется плакать»
«Попросила сделать нежно-персиковый свадебный макияж»
«Никогда не красилась в старшей школе, но решила сделать макияж для выпускного вечера в небезызвестном местечке. Я просто обязана это показать»
«Моей сестре сделали макияж к моему 30-летию. Она хорошо красится сама, но тут захотела побаловать себя»
Теперь, когда хочу поднять себе настроение, я смотрю на эту фотографию. И да, это стоило € 60. Вот как отреагировала сама сестра: «Мне сделали макияж. Аж дыхание сперло, мне ведь еще за это платить».
Несмотря на подобные неудачи, отличного результата можно добиться даже без визажиста. Для этого достаточно использовать всего лишь несколько хитрых приемов макияжа.