17 доказательств того, что быть женщиной порой сложнее, чем в космос слетать
Можно сколько угодно говорить о том, что женщины часто драматизируют и накручивают, но вообще-то нет. И даже обычный поход к гинекологу или в магазин может обернуться таким накалом страстей, что мужчинам и не снилось. И спасает тут только здоровая ирония.
А в бонусе вас ждут доказательства того, что окружающие тоже подкидывают перца в жизнь каждой женщины.
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Бонус: окружающие тоже частенько подкидывают веселья в женскую жизнь
- Пришла к гинекологу, лежу. В момент осмотра открывается дверь и заходит парень молодой. Судя по диалогу, сын моего врача. Принес ключи, положил и сел рядом. А гинекологу будто все равно! Ну тут я как рявкнула: «Это не кино, выйдите!» И только после крика он встал и ушел. © Подслушано / Ideer
- У подруги был день рождения, а я закрутились и вспомнила только вечером. Стыдоба дикая, написала ей кучу извинений, а она в ответ с обвинениями! Мол, я такая-сякая. И вот сегодня она пишет: «Хочешь, чтобы я тебя простила, — подари мне 5 тысяч». Такого разочарования давно не чувствовала. © Подслушано / Ideer
- С появлением нового соседа в подъезде витают разные ароматные и вкусные запахи еды, аж слюнки текут. Захотела с ним познакомиться. Спустилась к нему. Он посмотрел на меня, спрашивает: «Хочешь познакомиться со мной?» Я киваю в ответ. А он так смачно: «Ты уже четвертая, которая напрашивается ко мне на ужин», — и хлопнул дверью перед носом. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько доказательств того, что быть женщиной — это вам ни хухры-мухры:
AdMe/Народное творчество/17 доказательств того, что быть женщиной порой сложнее, чем в космос слетать
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