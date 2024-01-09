17 доказательств того, что быть женщиной порой сложнее, чем в космос слетать

Можно сколько угодно говорить о том, что женщины часто драматизируют и накручивают, но вообще-то нет. И даже обычный поход к гинекологу или в магазин может обернуться таким накалом страстей, что мужчинам и не снилось. И спасает тут только здоровая ирония.

А в бонусе вас ждут доказательства того, что окружающие тоже подкидывают перца в жизнь каждой женщины.

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Бонус: окружающие тоже частенько подкидывают веселья в женскую жизнь