17 доказательств того, что, когда весь «невидимый» быт ложится на чьи-то плечи, становится невыносимо

Согласитесь, нередко на плечи женщины ложатся почти все домашние обязанности, несмотря на то, что она работает или у нее нет настроения. И даже понимающие и вовлеченные мужья часто не замечают кучу дел, которые женщина выполняет уже на автомате: протереть подоконники, убрать пыль с проводов, пополнить запасы бытовой химии, купить ребенку новую одежду, потому что он вырос из старой, — и миллион других. Одни дамы умеют выстроить отношения так, чтобы груз бытовых проблем был поделен пополам. Другие же пребывают в шоке от того, что мужья находятся в неведении, сколько всего на самом деле нужно делать в доме ежедневно.