17 доказательств того, что, когда весь «невидимый» быт ложится на чьи-то плечи, становится невыносимо
Согласитесь, нередко на плечи женщины ложатся почти все домашние обязанности, несмотря на то, что она работает или у нее нет настроения. И даже понимающие и вовлеченные мужья часто не замечают кучу дел, которые женщина выполняет уже на автомате: протереть подоконники, убрать пыль с проводов, пополнить запасы бытовой химии, купить ребенку новую одежду, потому что он вырос из старой, — и миллион других. Одни дамы умеют выстроить отношения так, чтобы груз бытовых проблем был поделен пополам. Другие же пребывают в шоке от того, что мужья находятся в неведении, сколько всего на самом деле нужно делать в доме ежедневно.
- Вспомнилось. Папа и мама только начали жить вместе. Папа в то время держал магазин на радиорынке и продавал разное для компьютеров. Приходит покупатель за монитором. Его друг в магазине напротив приводит аргументы в пользу монитора, который есть у него. А папа расхваливает свой: «У меня этот, он даже пылью не покрывается!» Продал, дома говорит маме: «А ведь классный монитор, и пыль не собирает». Мама смотрит на него ошарашенно и выдает: «Андрей, ты что? Я его каждую неделю протираю». © ooooolenka / Pikabu
- Развелась с мужем. Вся родня ополчилась, считает, что причина несущественна. А дело вот в чем. Мы с ним оба работали, зарабатывали почти поровну, хотя мне 23, а ему 29. Но, приходя домой, он ложился на диван, а на мне была готовка, уборка. Он же 2 раза починил люстру. Я вроде понимаю, что многие так живут. Но вот вопрос: зачем мне жить с мужчиной, если без него мне проще и комфортнее? Сейчас мне 25, я строю карьеру и трачу время с пользой. И счастлива впервые за 5 лет! © Подслушано / Ideer
- После многолетнего пользования ноутбуком муж решил снова купить ПК. Я умоляла приобрести специальный стол, чтобы была ниша для системного блока, чтобы все провода прятались, а клавиатура с мышкой задвигалась. Говорила, что не хочу со всего этого добра пыль вытирать, путаясь в проводах. Нет, он купил красивый письменный стол, все стоит просто на столешнице, включая системник, а провода тянутся через всю столешницу. Раз в неделю тщательно прохожусь по всему этому хаосу пылесосом, потом протираю тряпкой. Спустя год муж говорит: «Ну вот, зря ты боялась: он почти не пылится». © weide123 / Pikabu
- Подруга живет в частном доме, во дворе деревья и кустарники. Как-то по осени приболела, и тут муж говорит: «Что-то этой осенью столько листвы, все падает и падает». Конечно, она же до этого каждый день подметала. © Skandaliza / Pikabu
- За 3 года в браке я узнала, что рай и ад — это одно и то же место, только у жителей обязанности разные. В раю живут гости отеля, где все включено, в аду — обслуживающий персонал этого отеля. Рай — это семейная жизнь для мужчин: всегда вкусная еда, чистый дом, жена работает, и можно в выходные ничего не делать, играть в приставку. После работы пришел, разогрел еду, можно отдыхать. Ад — это про жен. Проснулась, прибралась тихонько, полы протерла, приготовила оладушки по-быстрому, сварила кофе, разбудила мужа. «Фу, любимая, у тебя волосы оладьями пахнут, прямо как бабка какая-то». Душ, макияж, найти любимому носки (лежат в специальном ящике), укладка... «Я тебя сегодня на работу заброшу, долго тебя еще ждать?» И наконец-то блаженная работа. Наконец-то можно и «отдохнуть». После работы в магазин, с неподъемными сумками домой, ужин из трех блюд, уборка. Выходные — уборка, готовка, стирка, глажка, возможно, шитье. Это еще если детей нет. Если есть, приплюсуйте еще стирку и уборку, по 4 часа на решение уроков, успокаивание классного руководителя и воспитание детей. © Подслушано / Ideer
- Когда мы с мужем только начали жить вместе, я какое-то время не работала и каждый день убирала в доме. Мы жили на съемной квартире. Как-то он сказал: «Хорошая квартира: тут пыль вообще не собирается». Пришлось просветить его, что я вообще-то убираю тут каждый день. © Rokhanhorse / Pikabu
- Стали с парнем жить вместе. И я решила сменить работу. Пока не нашла новую, сижу дома. Соответственно, вся уборка, готовка, стирка, поддержание чистоты полностью на мне. И я хочу обратно на работу, на 10-часовой рабочий день 5/2! Там хотя бы замечают твой труд и платят за него. © Подслушано / Ideer
- Покупала себе робот-пылесос. Опросила всех знакомых обладателей данного девайса. Все женщины прокричали, что это лучшая их покупка, больше всего теплых слов в адрес робота я услышала от жены брата. И только брат сказал, что этот пылесос бесполезный: у них и так всегда дома чисто. © Ochchi / Pikabu
- Первые 2 дня болезни о тебе заботятся и беспокоятся. На 3-й заболевает муж, на 4-й — ребенок, и все. Ты уже не болеешь, а продолжаешь жить в обычном ритме, с готовками и уборками, добавив уход за больными членами семьи. Да, у меня уже нет температуры, но от этого я лучше себя чувствовать не стала. И я тоже хочу лечь перед телевизором, сдать кому-нибудь детей, обложиться лекарствами, книгами, вкусняшками и нормально поболеть. Но нет. © Подслушано / Ideer
- Муж наслушался друзей и решил, что помогать мне в быту не мужское дело. Хотя я всегда говорила, что не надо мне помогать: мы оба работаем, и быт должен быть общей проблемой. А не так, что я все решаю, а он раз в неделю полы помоет. Это вообще моя принципиальная позиция: или я все делаю и мужчина меня полностью обеспечивает, или мы все делаем вместе. Но нет, после года совместной жизни и предложения выйти замуж он решил, что ему это не нужно. Я сначала пробовала хитрить: готовила только себе, стирала только свое. Но это была череда бесконечных скандалов. Потом подумала: зачем я это терплю? И съехала в свою ипотечную квартиру. Ремонт там так себе, но работа у меня хорошая, понемногу исправляю все. Только теперь он одумался и зовет обратно. Предлагает жить как раньше, лишь бы были вместе. Но как раньше уже не получится. Это сейчас я с работой и без детей, мне теперь страшно оказаться в зависимости от него. Неизвестно, что еще он решит. © Подслушано / Ideer
- От знакомого ушла жена. Примерно через месяц он начал жаловаться, какая стала ужасная в городе экология: все подоконники черные, раньше никогда такого не было. © Funnypepper / Pikabu
- Почему взрослый мужчина не стирает, не моет посуду? Если он полностью дееспособен, то почему ответственность возлагается только на женщину? То же самое касается заботы о детях: купание, смена подгузников, готовка еды, уборка игрушек не должны быть обязанностью одного родителя, особенно если указанный родитель перегружен работой. И не говорите мне, что мужчины работают весь день и это освобождает их от заботы о доме и семье. Как будто если бы ты был одиноким мужчиной, ты не пылесосил бы и не чистил ванну. © mamamorgann / Twitter
- Многие мужчины, говоря про быт, заявляют: «Да что там делать!» или «Я за час все убираю, а жена медленно все делает». Может, тогда вы реально будете делать все сами? Доколе мы будем терпеть бытовых инвалидов, которые обесценивают чужой труд? Сейчас женщины в большинстве своем работают столько же, сколько и мужчины, только почему-то после своей работы женщина должна еще и дома пахать. Не говорю про всех мужчин, есть те, кто добросовестно разделил груз быта и живет в гармонии. Если вы утверждаете, что убрать дом — это быстро (я говорю про качественную уборку), то тогда и убирайте сами, раз уж вы можете сделать это быстро и качественно. Не можете? Устаете после работы? Нет настроения? Тогда не принижайте чужой труд. © Ponutoro / Pikabu
- Первый муж в начале отношений пытался саботировать бытовые обязанности: «Я ничего не умею и все испорчу». Мне не пришло в голову ничего другого, кроме как начать симулировать болезнь. Месяца 4 изображала немощную, мужу волей-неволей пришлось заниматься домом. Потом обязанности разделили, но фокусы в стиле «я не умею» проворачивать у него уже не получилось. Через некоторое время разошлись из-за банальных, но прямо противоречащих друг другу представлений о будущем. Недавно съехалась с новым парнем. Отношения вроде как были серьезными, планировали поход в загс ближе к зиме. Парень пошел по тому же пути: «Я не умею и сделаю плохо». Я снова стала симулировать. После недели эксперимента на кухне — помойка, в ванной — бардак, по комнатам перекатывается мусор. Парень намекает, что плохое самочувствие — это, конечно, плохое самочувствие, но полы бы помыть, а он не умеет. Может, я выпью таблетку и все же?.. В общем, съезжает парень, праздную расставание клинингом, пловом и «Графскими развалинами». Теперь симуляция серьезной болезни — обязательная часть отношений. Лучше так, чем получить предложение вымыть пол под воздействием обезболивающих. © Подслушано / Ideer
- У моей мамы случилась очень некрасивая история с первым мужем. Поэтому мне она с самого детства говорила, что главное для женщины — быть полностью самостоятельной и самодостаточной. А еще самой иметь все, что нужно для жизни, делать все в первую очередь для себя и не полагаться на мужчин. Собственно, это у меня в жизни и происходит в отношениях с моим мужчиной. Мы две самостоятельные единицы со своими интересами и карьерами, изначально на равных занимаемся и бытом, и нашим ребенком. Для меня реально дико, что есть семьи, где оба работают, но муж при этом не готовит, не убирает, посуду не моет и за детьми не присматривает. Как это вообще так? А что он делает после работы и в выходные? Отдыхает? А почему жена не отдыхает? В голове не укладывается. © Alessy / Pikabu
AdMe/Народное творчество/17 доказательств того, что, когда весь «невидимый» быт ложится на чьи-то плечи, становится невыносимо
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