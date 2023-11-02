17 доказательств того, что люди в очередях всегда готовы потрепать друг другу нервишки

Наверное, сложно представить что-то более раздражающее, чем очередь. И не важно, ждем мы прием к врачу или расчет на кассе — у всех нервы накалены до предела. Герои нашей подборки оказались в очереди и вышли из нее каждый со своей историей, которой захотели поделиться в сети.