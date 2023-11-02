17 доказательств того, что люди в очередях всегда готовы потрепать друг другу нервишки
Наверное, сложно представить что-то более раздражающее, чем очередь. И не важно, ждем мы прием к врачу или расчет на кассе — у всех нервы накалены до предела. Герои нашей подборки оказались в очереди и вышли из нее каждый со своей историей, которой захотели поделиться в сети.
- Родила сына, пошла в ЗАГС для получения свидетельства. Подхожу к дверям, меня обгоняет пара: девушка и мужчина. Мужчине на вид лет 40, чуток потрепанный, в черных очках, волосы дыбом. Заходим в ЗАГС, я стою в очереди у выхода, через 20 минут слышу, как этот самый мужчина, чуть ли не бегом направляясь к выходу, говорит девушке, которая идет за ним:
— Это что, ЗАГС? Ты офигела? Я не готов!
— Ну Миша, ты же обещал!
— Ну не это же! © Подслушано / VK
- 10 утра, поликлиника. У меня талон на 10:10. Одна бабулька другой: «Целыми днями в очередях сижу». А вторая ей: «А молодые лезут без очереди». Врач называет мое имя. Бабки, казалось, готовы меня взглядом испепелить. Захожу в кабинет и спрашиваю, мол, почему не позвали сначала одну из пожилых дам. А врач такая: «Сил уже нет, целыми днями очереди создают. У одной запись на двенадцать, у другой на час, а сидят они тут с девяти. И так каждый день!» © HaappyOowl / Pikabu
- В детстве жутко боялась очередей. Точнее, боялась ситуации, когда мама говорит: «Постой пока тут, я за пельменями сбегаю», — и уходит, а к нужному моменту она вернуться не успевает. Благо, таких ситуаций в моей жизни было минимум. Только вот недавно стояла на кассе в очереди и взглядом пересеклась с девочкой, у которой мама, очевидно, тоже сказала нечто подобное и убежала за чем-то. Встретившись взглядом с той девочкой, мы обе разделили с ней ужас ситуации. Один на двоих. © Палата № 6 / VK
- Зашла как-то в супермаркет. Взяла всего пару товаров и уже шла на кассу, как вдруг какая-то женщина с тележкой рванула вперед, оставив позади своего ребенка, только ради одного — занять очередь раньше меня. Как будто эти 15 секунд, за которые кассир рассчитал бы меня, сыграли какую-то роль в ее жизни. © TerribleAttitude / Reddit
- Бегу по супермаркету с банкой консервированной кукурузы. Распихиваю очередь у кассы с криками: «Мне срочно, пропустите, пожалуйста». Пробиваю без очереди банку кукурузы, кидаю деньги кассиру и с возгласом: «Сдачи не надо», — дергаю ключ на крышке. На глазах изумленной публики залпом поглощаю содержимое вместе с рассолом. Глубокий выдох: «Спасена!» С невозмутимым видом спокойненько вытираю рот платочком, выкидываю пустую банку и ухожу. А что вы знаете о беременности? © Палата № 6 / VK
- Стою однажды в длиннющей очереди в супермаркете, смотрю по сторонам. Как обычно, работают только две кассы из восьми. И тут мне в глаза попадается объявление, что-то типа: «Если вы видите очередь из трех и более человек, позвоните по номеру горячей линии». Ну мне стало интересно. Вдруг я позвоню и они забегают, еще хоть одну кассу откроют. Все равно стоять скучно. Позвонил, меня куда-то переключили и сказали, мол, все операторы заняты, подождите немного. Это была история о том, как я встал в очередь, стоя в очереди. Оператора так и не дождался. © Faxmaq / Pikabu
- Стою в очереди в магазине. Передо мной женщина 70-ти лет с полной корзинкой продуктов. Стесняясь пропускает двоих с «ой, у меня только вода»," у меня только чупа-чупсы«. Когда «только с водой» без очереди хочет пройти уже третий, я не выдерживаю и гаркаю на него мол, займите очередь. Три человека с другой кассы пытаются меня убедить, что я не права. Все равно никого не пропускаю. В итоге мне сказали, дословно: «Девушка молодая, но злая». © BrandenburgCimb / Twitter
- Стояла в очереди в супермаркете и услышала, как парень сказал девушке перед ним: «Наверное, это не мое дело, но я бы не стал это есть». Та повернулась к нему и выдала: «Вы правы, это не ваше дело». Парень глянул на меня и закатил глаза, а я ответила: «Не ждите, что я встану на вашу сторону». А он такой: «Вы женщины всегда друг за друга». Я проигнорировала его слова, а кассир-мужчина сказал: «Вам лучше отстать от них обеих». © Leora Zairi / Quora
- Когда я работал кассиром, регулярно видел, как люди складывают товары, брать которые они передумали, на полки со жвачкой. Я обычно ждал, пока они их туда положат, а затем говорил: «Вы можете просто отдать мне товар, если он вам не нужен. У меня есть специальная корзина для этого!» Знали бы вы, сколько стыда было в их глазах. © Only******Comments / Reddit
- Набрал продуктов в магазине, на кассах аншлаг. Встаю в очередь, и тут девушка передо мной говорит, что за ней женщина занимала. Минут через 5 появляется эта мадам и заявляет: «Я вот за девушкой занимала. Перед вами буду, мне надо опять отойти!» — и удаляется. И тут я смекнул, как эту «занимальщицу» проучить. Прикинул, что никого кроме меня и девушки передо мной мадам с тележкой не запомнила. А запомнила она, скорее всего, не меня, а мою одежду. Взял и снял кепку с курткой, положил в тележку.
Спустя пару минут подходит моя очередь выкладывать покупки на ленту. Девушка передо мной уже расплачивается. Начинаю не спеша выкладывать покупки и тут вижу ту самую «занимальщицу», которая с круглыми глазами смотрит на меня, но не узнает. Продолжаю невозмутимо выкладывать покупки на ленту. Дама уносится куда-то к другой кассе. Потом к следующей. Потом пропадает из вида. В общем, метод рабочий. © ZhoraLiberman / Pikabu
- Пришла забирать доставку в магазин, и на меня очень грубо наорал кассир из-за того, что я сфотографировала милую собачку в очереди. Мол, может она против съемки. © selflovefeels / Twitter
- Сегодня отпросился с работы, чтобы сходить с ребенком к врачу за справкой. Талончик взял заранее на 8 утра. Пришли. Несколько человек сидят уже, ждут. Сначала какая-то бабушка пыталась меня убедить, что ей надо раньше меня пройти, но без талона. Потом женщина в очереди говорит, мол, у нее тоже на 8 утра запись. Я глянул в бумажку и говорю: «Так у вас на другое число!» А та так спокойненько выдает: «Ну и что? Вот я же ручкой дописала, что сегодня прием». Затем другая женщина говорит: «Мне быстренько, я первая зайду». В итоге я всем сообщаю: «Вы все как хотите, но в 8 я завожу ребенка». Все друг другу: «Пусть идут. Видно же, что скандальный мужчина». © stillwhite / Pikabu
- Стояла как-то в длиннющей очереди на кассе. Казалось она совсем не двигается. Я заглянула в начало очереди, чтобы узнать, кто же всех так тормозит. Оказалось, одной старушке не хватало 10 центов на покупку, она пыталась найти их в недрах своей сумки. Я говорю: «Вот вам 10 центов, возвращать не надо». Бабушка так благодарила меня, и очередь наконец-то начала двигаться. А через несколько минут подошел ее муж и отдал мне эту монетку. Но я не могу понять, почему никто из десяти человек передо мной так не сделал? Неужели лучше стоять и наблюдать, как человек попал в затруднительное положение? © Diana Dubrawsky / Quora
- Заболела как-то сильно, еле очухалась. Сижу через какое-то время в очереди в поликлинике, от нечего делать листаю карточку. Читаю предыдущую запись: «Состояние пациента: умер». Я аж побледнела. У меня уже мысли всякие странные в голове, что вот люди умирают и не понимают, что умерли. И продолжают шарахаться, пока прозрение не наступает. Даже пощупала себя. И только тогда дошло, что запись означает «умеренное». Фуххх... © Подслушано / VK
- Обычно я не играю в «догонялки» в магазине с людьми, которые стараются встать в очередь раньше меня. Но в этот раз что-то пошло не так. Я уже приближался к кассе, как увидел, что дама, стараясь не смотреть на меня, но с ухмылкой на лице, пытается меня обогнать. Я начинаю идти быстрее. Она срывается и бежит. И тут я толкаю тележку прямо к кассе. Все, я первый. Улыбаюсь и начинаю с гордостью выгружать продукты. Она вся раскрасневшаяся смотрит на меня со злобой. Блин, это были самые вкусные продукты в моей жизни. © valerianthegreat / Reddit
- Сколько лет не ходил в поликлинику, тут решил это дело исправить и наведаться к местному терапевту. Запись теперь электронная, только на сайте. Прихожу чуть раньше назначенного и наблюдаю очередь из трех человек. Все как выяснилось туда же, куда и я.
Спрашиваю у кого на сколько талон. У одной бабушки оказывается такое же время, как у меня. Проверяю свои бумаги, не ошибся ли. Нет, все верно. Бабка начинает нервничать. Подхожу к ней, говорю, мол, покажите свой талон, пожалуйста. И что бы вы думали? У нее действительно такое же время как и у меня, вот только не к терапевту, а к урологу. © Unknown author / Pikabu
- Пару лет назад прохудился любимый кошелек, мелочь вываливались через дырку. Новый руки не доходили купить. Захожу в магазин, покупаю всякую фигню, а за мной в очереди бабулька стоит, мелочь в ладошке считает. Я достала кошелек, и из него несколько монет вывалилось. Я нагнулась, подняла, а бабуля так радостно их выхватывает и благодарит. Мне не жалко, да и перед продавщицей и очередью отбирать неловко, но блин! Мы с ней обе знаем, что это были мои деньги! © Подслушано / VK
Стояние в очередях всегда немножко напрягает, поэтому в них нередко случаются смешные или, наоборот, неприятные ситуации. То же самое часто происходят в магазинах, из которых покупатели выходят не только с продуктами, но и с целой историей на миллион.
AdMe/Народное творчество/17 доказательств того, что люди в очередях всегда готовы потрепать друг другу нервишки
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