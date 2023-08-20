17 доказательств того, что мужчины и женщины иногда будто на разных языках мыслят

Часто между мужчинами и женщинами возникают разногласия, потому что они по-разному смотрят на многие вещи. И некоторые моменты настолько бесят, что хочется срочно найти справочник, который бы объяснил, как мыслит противоположный пол.

Иногда кажется, будто мужчины и женщины с разных планет, настолько разное у них восприятие одних и тех же событий. А еще есть вещи, которые смогут понять только женщины.