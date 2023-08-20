17 доказательств того, что мужчины и женщины иногда будто на разных языках мыслят
Часто между мужчинами и женщинами возникают разногласия, потому что они по-разному смотрят на многие вещи. И некоторые моменты настолько бесят, что хочется срочно найти справочник, который бы объяснил, как мыслит противоположный пол.
- Я, как и большая часть мужчин, саботирую домашнюю работу. Готовлю невкусно, пачкаю максимально много посуды, брызгаю жиром на пол, не замечаю пыль, стираю цветное с белым. Нынешняя жена пока держится, но вижу, что уже вот-вот отстранит меня полностью от быта. И это справедливо, ведь я зарабатываю больше жены! Я буду содержать ее в декрете. Я несу финансовую ответственность за семью: если завтра у нас перестанет хватать денег, то на вторую работу пойду я, а не она. Так поступают 100% знакомых мне мужчин. Мы отвечаем за безопасность и приносим домой основной кусок мамонта, а дома нас встречают любимые жены, а не тряпки и грязная посуда. © Подслушано / Ideer
- Когда мужчина хочет побыть один, это не значит, что он не хочет быть с вами. Он просто хочет побыть наедине со своими мыслями. Не нужно думать, что это из-за того, что у мужчины появился какой-то негатив в вашу сторону или что-то такое. © Jeff Cush / Quora
- Моя жена — просто императрица френдзоны. Вы думали, что если вас держат в друзьях девушки годами, то это все, чего можно достигнуть? Ха-ха. Сегодня моя жена попросила развод, потому что я стал для нее слишком родным и очень хорошим, поэтому она стала относиться ко мне как к брату. © Pikase / Pikabu
- Я всегда задавалась вопросом, почему мужчина выбирает себе определенную женщину. Женщины всегда могут объяснить, за что полюбили. А вот у мужиков ступор сразу. Решила проверить на своем папе. Прихожу к родителям и расспрашиваю папу. Я ожидала услышать какой угодно ответ, но папа дал жару. Сказал, что полюбил маму за широкие бедра. Мол, как увидел их, так сразу и понял, что она та самая. © Палата № 6 / VK
- Ужинали с мужем. Он уставился куда-то вдаль стеклянными глазами, при этом загадочно молчал. Со стороны казалось, что он испытывает какие-то душевные терзания. Я уже все подряд в голове перебрала: «Я что-то сделала не так?», «Я что-то не то сказала?» Ковыряюсь в тарелке, прокручиваю в голове мысли, вспоминаю, чем могла его обидеть. В итоге не выдержала и говорю: «Что не так?» Он поворачивается ко мне и такой: "Что? Я вот думаю о том, как отрезать кусок линолеума, чтобы подогнать его вокруг дверного проема«. © Rebecca Hallie / Quora
- Работаю медрегистратором в детской поликлинике, каждый день приходят мамочки и папочки с детьми. Я заметила одну вещь: когда я спрашиваю у отцов, кто лечащий врач и какой год рождения ребенка, они все подвисают. Я понимаю, что мужчины меньше участвуют в воспитании, нежели женщины, но хотя бы год рождения своего же ребенка нужно знать. Но сегодня один папа удивил меня, когда начал спрашивать дату рождения у сына. «Рамир, какого ты года?» — спросил он у 2-летнего ребенка. © Палата № 6 / VK
- Я в упор не понимаю, как парни могут просто «отложить» свои мысли и чувства и сосредоточиться на чем-то другом. В моей голове обычно все мысли взаимосвязаны. © Unknown author / Reddit
- До жути бесит это кудахтанье про «хранение очага» и «предназначение». У кого ни спрашивала, ответ всегда расплывчатый. Но, блин, давно уже не каменный век. Свет, тепло, огонь есть под рукой в любое время дня и ночи, ничего больше хранить не нужно. Еду добываем мы с моим мужчиной одинаково. Едим, мусорим, живем в доме мы одинаково. Пол здесь ни при чем. Мужики и их мамы, которые ноют, что у сыночки должна быть хозяйственная жена, открою вам секрет — девочки умеют готовить борщ не потому, что рецепт есть у них в голове с рождения, а потому, что они хотят есть и у них есть интернет. Мальчики могут его приготовить точно так же! И хватит уже оправдывать свою лень тем, что «ты ж хранительница, а я мужик». Нужно делать все вместе и в итоге иметь поровну свободного времени и не ссориться из-за бытовухи. © Подслушано у девушек / VK
- Некоторые мужчины на самом деле понимают намеки, но боятся неправильно их истолковать. Они просто игнорируют подсказки, потому что считают, что это все не стоит потраченного времени. © JanelleJWheat / Reddit
- Сижу на кухне, забегает муж, открывает холодильник и так радостно: «О! Сейчас аджички покушаю!» Сидит, уплетает с хлебом. Тут я смотрю на банку, а там какой-то цвет странный. Поворачиваю, а это томатная паста. Банки одинаковые. То есть, если бы я не сказала, он бы так и ел томатную пасту. © Подслушано / VK
- Основное различие между мужчинами и женщинами заключается в том, что мужчины от своих друзей не получают эмоциональной поддержки. С детства их учат не делиться чувствами, поэтому дружба у мужчин обычно основана на общих интересах. Женщины же, напротив, от подруг обычно получают эмоциональную поддержку. © Miles Eastman / Quora
- Как-то раз моя уже бывшая девушка путешествовала. Она поделилась со мной впечатлениями. Я ответил: «Вау! Даже не знаю, что сказать». Я имел в виду, что было так интересно, что я потерял дар речи. Она интерпретировала это иначе, мол, я считаю, что мне не о чем с ней говорить. Потом еще плакала из-за этого 3 дня. © hadou-cant / Reddit
- Видела глухонемую пару в торговом центре. Женщина активно жестикулировала, а мужчина даже и не смотрел толком, что она ему «говорила», пялился на витрины магазинов и тупо кивал, типа «слушает» ее. © Подслушано / VK
- Муж работает на удаленке. Поехал в офис за деньгами. Вернуться должен был часа через полтора. Два часа проходит, а нет его. Аккуратно набираю и сбрасываю. Мало ли, на работе заболтался. Обычно он перезванивает или сообщение пишет, мол, все нормально. Но тут — тишина. Звоню уже нагло, гудки идут, но он не отвечает. Начинаю паниковать и названивать. Не отвечает. Уже про себя думаю: «Хоть бы просто телефон потерял или в такси мобилку забыл». Звоню его коллегам — тоже никто трубку не берет. Воображение рисует страшные картины. И тут он внезапно объявляется и пишет: «Что купить домой?» Оказалось, он нашел в телефоне функцию «Не беспокоить», поэтому не отвечал. © ByakaBuks / Pikabu
- Раньше обожала мужчин. Даже после расставаний шла вперед и считала, что достойные есть. У меня нет шаблона, что все одинаковые и так далее. Всегда можно построить отношения, да и вообще мужчины классные. А теперь прям разочарование сплошное после того, как бывший оставил с ребенком, а через время еще и отправил свою юную девушку ко мне на консультацию (я — врач). Она меня не знает. Сижу в шоке. © Подслушано / VK
- Я до сих пор в шоке от того, как мало мужчины знают о своих же друзьях. Мой муж уже много лет дружит с одним чуваком и даже не в курсе, сколько тому лет. © subjectivism / Reddit
- Моя девушка все никак не поймет одну простую вещь. Это она, когда выдался плохой день, хочет, чтобы я был рядом и говорил с ней. А я, когда мой день не задался, хочу побыть один. Мне нужно, чтобы меня оставили в покое. © ElMontroVerde / Reddit
Иногда кажется, будто мужчины и женщины с разных планет, настолько разное у них восприятие одних и тех же событий. А еще есть вещи, которые смогут понять только женщины.
AdMe/Народное творчество/17 доказательств того, что мужчины и женщины иногда будто на разных языках мыслят
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