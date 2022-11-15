17 доказательств того, что мужские берлоги — это тоже кропотливая работа над деталями

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Многие думают, что мужчины отвечают исключительно за техническую составляющую ремонта, а о дизайне и уюте чаще переживают женщины. Но это не так: мужчины способны обустроить гнездышко под собственные вкусы, даже если живут одни. Более того, у них это выходит настолько круто, что они получают заслуженные тысячи лайков в сети.

«Делаю ремонт в доме 1980-х годов. Пока все идет отлично»

«Бывшая съехала, пришлось все переделать»

«Мой прогресс за 1,5 года»

«На свидании мне сказали, что квартира выглядит бедно. А я-то думал, что уютно...»

«Попытался облагородить этот уголок под лестницей»

«Пошел на поводу у своих желаний и покрасил стену кухни в черный цвет»

«Сделал свой лофт максимально минималистичным»

«От ванны, которая служила в качестве пылесборника, до вот этого»

«Я поднял свою кровать, чтобы в квартире было больше места»

«У меня не было собственного жилья большую часть жизни. А сейчас у меня хорошая работа и наконец появилось местечко мечты»

«Папа сам сделал каркас этой кровати»

«Моя первая собственная квартира. И пусть друзья говорят, что она чересчур „девчачья“»

«Наконец закончил ремонт своего дома»

«Сам сделал из своего жилища конфетку. Это заняло у меня 4 месяца»

«Обновил гостиную»

«Бывшая жена рвала и метала, когда я играл в видеоигры. А нынешняя невеста дала добро на вот это!»

«Наконец обустроил свое жилье после развода»