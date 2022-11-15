17 доказательств того, что мужские берлоги — это тоже кропотливая работа над деталями
Многие думают, что мужчины отвечают исключительно за техническую составляющую ремонта, а о дизайне и уюте чаще переживают женщины. Но это не так: мужчины способны обустроить гнездышко под собственные вкусы, даже если живут одни. Более того, у них это выходит настолько круто, что они получают заслуженные тысячи лайков в сети.
«Делаю ремонт в доме 1980-х годов. Пока все идет отлично»
«Бывшая съехала, пришлось все переделать»
«Мой прогресс за 1,5 года»
«На свидании мне сказали, что квартира выглядит бедно. А я-то думал, что уютно...»
«Попытался облагородить этот уголок под лестницей»
«Пошел на поводу у своих желаний и покрасил стену кухни в черный цвет»
«Сделал свой лофт максимально минималистичным»
«От ванны, которая служила в качестве пылесборника, до вот этого»
«Я поднял свою кровать, чтобы в квартире было больше места»
«У меня не было собственного жилья большую часть жизни. А сейчас у меня хорошая работа и наконец появилось местечко мечты»
«Папа сам сделал каркас этой кровати»
«Моя первая собственная квартира. И пусть друзья говорят, что она чересчур „девчачья“»
«Наконец закончил ремонт своего дома»
«Сам сделал из своего жилища конфетку. Это заняло у меня 4 месяца»
«Обновил гостиную»
«Бывшая жена рвала и метала, когда я играл в видеоигры. А нынешняя невеста дала добро на вот это!»
«Наконец обустроил свое жилье после развода»
А как вы считаете, мужчины умеют обустраивать жилье и создавать в нем уют?
Фото на превью Ok_Shelter6614 / Reddit
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