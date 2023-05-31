17 доказательств того, что обычный поход в парикмахерскую может стать началом головокружительной истории

Многие из нас ходят в парикмахерские: одни это делают раз в год, другие «пропадают» там чуть ли не еженедельно. Порой в таких салонах можно не только привести волосы в порядок, но и стать свидетелем какой-нибудь нелепой ситуации, о которой сразу же хочется рассказать подруге или сразу всему интернету.