17 доказательств того, что обычный поход в супермаркет — это не только про хлеб, но и про зрелища

Зачастую посещение супермаркета кажется нам рутиной, поэтому мы стараемся поскорее сделать покупки, чтобы вернуться домой и заняться своими делами. Увы, из-за этого мы часто упускаем любопытные товары, особенные детали интерьера или просто смешные диалоги продавцов и клиентов. Мы сделали подборку фотографий и историй от внимательных покупателей, которые навострили глаза и уши в супермаркете и нашли в нем много изумительного.

«Такое продают в магазинах Германии. Оказывается, это не колбаса, а суп»

В Швеции в таких же упаковках еще можно купить кашу и варенье. © Flowerino / Reddit

«На моем местном рынке продаются яйца эму. По словам продавщицы, они очень сытные и одно такое эквивалентно примерно десяти куриным яйцам»

А в этом магазинчике продаются страусиные яйца

Производители заявляют, что этот унитаз может смыть 7 бильярдных шаров за один раз

Оплата не прошла

Зашел вчера в продуктовый магазинчик у дома, прикупить по мелочи. На кассе девушка, оплата по карте. Пока кассир складывает в пакет мои продукты, провожу по терминалу, ничего. Переворачиваю карту, провожу, опять ничего. Смотрю на карту (карту пару дней назад выпустили), вроде нормально все с ней, провожу опять, ничего. Говорю: «У вас с терминалом, может, что-то, не проходит оплата». Кассирша смотрит на меня как на дурака, убирает из под моей руки с картой свой телефон, который лежал экраном вверх, и двигает ко мне терминал. Оплата прошла. © Ikolos / Pikabu

Мало того, что это желе из сладкого перца. Так оно еще и в баночке, которую потом можно использовать как стакан

«В моем местном супермаркете есть стенд со всеми ингредиентами для гуакамоле»

В шведском магазине туалетная бумага хранится в холодильнике

«Нашел на прилавке вот такой кусок ветчины, внутри которого макароны с сыром»

О шариках и прищепках

Зашла в магазин на первом этаже дома. Там торгуют всем, «от прокладок до подтяжек». В смене была знакомая продавщица. Которая поведала мне о том, как вчера к новой сменщице заходила «какая-то ненормальная», которая купила воздушные шарики и прищепки, чтобы с этим развлекаться. Я охотно поохала и вышла. Знакомая никогда не узнает, что если надуть шарик и зажимать горловину прищепкой, то он будет забавно свистеть в разных тональностях. И о том, что вчера я тоже посещала их магазин. © JxaJxa / Pikabu

«В пекарне в моем районе есть „эталоны“ толщины ломтиков хлеба»

Эта тайская колбаса выпускается с одним перцем чили

«Я наткнулся на эти чипсы со вкусами „Жареный цыпленок“ и „Фри с подливкой“»

«Нашла этот красочный набор из 12 яиц»

«Наткнулся на батарейки с „горьким покрытием“, чтобы дети не могли их проглотить»

Будущее уже тут

Работаю в магазине кассиром. Отоваривается, значит, у меня молодой парнишка, а за ним в очереди стоит бабка. Картина следующая: я заканчиваю пробивать товар, озвучиваю цену, на что тот отвечает, что оплатит QR- кодом. Бабка в недоумении наблюдала за тем, что он делает, а потом как крикнет на весь магазин: «Да ё-моё! Я только привыкла, что люди телефоном и часами покупки оплачивают! А он тут, блин, бумажку сфотографировал, и готово!» Ржала вся очередь. © parassit / Pikabu