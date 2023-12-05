17 доказательств того, что проще найти живого дракона, чем спокойно договориться о том, как воспитывать детей

Родительство — это тяжело. Со стороны кажется, будто есть какое-то «правильное» воспитание, но на практике возникают нюансы. Одних бесит, что кто-то лезет с непрошенными советами, других, напротив, раздражает, что ребенок отбился от рук. Герои нашей подборки поведали именно такие истории.

Между людьми часто бывают споры о том, как правильно воспитывать детей. Но сложно поспорить с тем, что быть родителем тяжело. Поэтому многие из них придумывают крутые лайфхаки о том, как обращаться с ребенком.