17 доказательств того, что проще найти живого дракона, чем спокойно договориться о том, как воспитывать детей
Родительство — это тяжело. Со стороны кажется, будто есть какое-то «правильное» воспитание, но на практике возникают нюансы. Одних бесит, что кто-то лезет с непрошенными советами, других, напротив, раздражает, что ребенок отбился от рук. Герои нашей подборки поведали именно такие истории.
- Муж постоянно скандалит со мной, что я учу детей, как реагировать на обидчиков. Мы дома репетируем ответы, потом, когда с ними случается неприятная ситуация, они уже не теряются и могут поставить обидчика на место.
В итоге к моим детям почти не пристают, а муж говорит, что я делаю детей грубыми. Недавно двоюродный брат обозвал моего сына, а тот в ответ ему нахамил. Муж стал ругаться, а на мой вопрос, почему его племянник может хамить нашему сыну, а сын не может ответить, муж сказал, мол, что люди о нас подумают, нужно уметь договариваться, и прочий бред. А мне плевать, что люди подумают, я хочу, чтобы мои дети ставили личные границы и никому не позволяли унижать себя! Они оба спокойные и уверенные в себе дети, учеба отличная, друзья хорошие, жалоб никаких. Но нет, я ращу хамло, оказывается. © dyadka1337 / Pikabu
- Свекровь очень гордится тем, что старшего сына, моего мужа, воспитывала по определенной методике, взращивая в нем самостоятельность и независимость с детства. Возможно, методика хороша. Свекровь люблю и уважаю, но... Оказалось, у таких установок есть и обратная сторона.
Муж все держит в себе, не говорит, если ему плохо, больно или грустно, не делится переживаниями и не просит совета ни у кого. Все сам, все на себе. Учу его жить, чувствовать, получать удовольствие от жизни и расслабляться, делясь с близкими эмоциями. Уже есть успехи, и разговоры по душам заметно укрепляют наш брак. © Подслушано / VK
- Моей племяннице 11, она под свои настоящим именем, не псевдонимом, выкладывает видео в соцсети. Я пытался поговорить с сестрой о том, что ее дочь должна с осторожностью выкладывать что-то в интернет, особенно личные данные. Та отмахнулась, мол, чего такого может произойти. Мне ничего не оставалось делать, как написать во все соцсети, где я ее нашел, что она младше 13 лет. В итоге ее заблокировали, а я все не решаюсь рассказать, что это все я. © SocialMediaPoliceTAW / Reddit
- Моя мама против подгузников. Говорит, это зло, у детей все преет, потом, мол, болезни будут. Вот они раньше стирали тряпочки руками и все было отлично! На очередном семейном застолье, когда она опять завела свою шарманку, ее брат ответил, мол, вот когда тебе привезут внуков, ты и будешь тряпочки стирать. А та как выпалит: «Я?! Нет уж, я свое отстирала, это они должны стирать все, а то смотри, как легко устроились!» © Подслушано / VK
- Дочь долго канючила, чтобы мы купили ей собаку. Я был против, так как она даже по дому свои обязанности выполняет только после того, как ей напомнишь раза три. Но жена решила, что это хорошая идея. Купили. Дочь повозилась с ней недели две и забила. Жена к собаке не подходит. По итогу, весь уход на мне. Щенок хороший, умный, послушный, породистый. Поспрашивал по друзьям и отдал его. Дочь с женой начали орать, что не имел права, животное покупали не мне. Вот и как им объяснить, что собака — живое существо и раз они за него не могут нести ответственность, то незачем мучить животное. Наорал на обеих, теперь ходят обиженные. © oseledich / Pikabu
- Недавно сын наорал на жену из-за того, что она не успела постирать его одежду. Я решил его проучить. Пока жена была на отдыхе с друзьями, я присматривал за детьми и наказал старшему стирать белье, готовить завтрак и обед, убираться. Тот возмутился, мол, я заставляю его работать. На что я ответил: «Мы с матерью работаем каждый день и успеваем следить за домом и детьми». Сына это не устроило, он позвонил бабушке, стал проситься к ней на каникулы. Та же начала мне высказывать, мол, я жестоко обращаюсь с ребенком. Я возмутился: «А как бы вы с отцом отреагировали на такую ситуацию?» Но она ответила, что сейчас другое время, нельзя так наказывать. Тогда я предложил ей забрать внука к себе на каникулы, но она почему-то отказалась. © Gloomy-Bluebird-4531 / Reddit
- Теща постоянно наседает на внука: «Компьютер выключи, достаточно его уже смотрел. Телефон убери — зрение портишь. Телевизор тоже выключи». Сын сел книжку читать, так, блин, не ту книжку начал читать!
Как-то пришла к нам домой, спросила у сына про домашнее задание. Он ответил, что забыл его спросить и не сделал. Так теща заявила: «Вы с ним не справляетесь, я его заберу и буду им заниматься». Я психанул, сказал, что не нужно указывать, кто и что должен делать.
Какая у нее была истерика! Теперь обиделась на меня, приходит, только когда меня нет дома. © Unknown author / Pikabu
- Смотрю на новомодные методы воспитания по системе «до школы ребенку можно все» и искренне жалею этих детей. Почему родители не задумываются, что ребенка нужно готовить к реальности? Никто не будет и не должен терпеть истерики этих детей в школе. А с таким подходом психика ребенка не готова к системе соблюдения норм и запретов. Никакой учитель тут не поможет. И ребенок сам не будет понимать, почему нужно сидеть и слушать, а не ползать под партой, когда ему этого захочется. © Подслушано / VK
- Я переживала, как сын поладит с моим новым мужчиной. Но после нашей свадьбы они и без моей помощи нашли общий язык. Муж стал щедро баловать сына, решил, так сказать, купить любовь за деньги. Без моего ведома покупает подростку подарки, ни в чем не отказывает. А через пару лет еще и пообещал купить мотоцикл. Мы с мужем страшно разругались. Я со скандалом попросила не лезть в воспитание. Вспылила и сказала, что это чужой ему ребенок. Теперь стыдно. Он ведь не знал, как правильно обращаться с детьми, вот и применил самый легкий метод. © Палата № 6 / VK
- Моя жена — не родная мама моего сына. Она не работает. Недавно она сильно «обеспокоилась» нашим финансовым положением и предложила, мол, пусть, когда сыну исполнится 18, он начнет платить арендую плату за то, что живет с нами. Я был, мягко сказать, обескуражен, и тут же отверг эту идею. Предложил ей перестать ходить так часто по кафе и ресторанам, но она не послушала. На самом деле я предложил кучу вариантов, как нам улучшить финансовое положение, но она выдала, что я должен заботиться о ней больше, чем о сыне. Я разозлился и сказал, что сын у меня всегда будет на первом месте. Жена обиделась и не разговаривает со мной. Теперь вот думаю, не перегнул ли я палку. © Prestigious-Swim4924 / Reddit
- Прилетели с мужем и сыном к моей маме. Пока стояли в очереди за багажом, мама отвела сына на скамейку. И тут к ней подлетела какая-то тетка и такая: «Это ваш ребенок?» Мама ответила, мол, нет, вон там его мать, а я бабушка. А тетка не унималась: «А где его носки? Почему он не в носках? Он же заболеет!» Под нервные смешки, моя мама ретировалась поближе к нам и рассказала, что произошло. А я встретилась взглядом с этой теткой, демонстративно достала из кармана носки и положила обратно. © Brit MacNiallais / Quora
- Сестра как-то поставила меня перед фактом, что я буду возиться с племянником. Вскоре, правда, эта идея уже не казалась ей такой радужной. Потому что так случилось, что я очень злая, строгая и суровая тетя. Дело в том, что дитятко привыкло есть чипсы, газировку, пиццу и все в таком духе, а на нормальную еду даже не смотрит. Я поставила правило: вкусности только после основного приема пищи. Племянник в ответ: «Тогда я не голодный». С час он так сидел, пока не понял, что других предложений по еде не будет. Пришлось съесть ему обед, чтобы получить сладости.
Ничего сверхъестественного, казалось бы, но за такой подход я регулярно получаю выговоры от родственников, что нельзя шантажировать детей сладким, пусть ест что хочет. Бабушка так вообще перед любимым внуком на кухне чуть ли не пляшет и с ложечки кормит. С ложечки. Ребенку почти семь. Зато я злая тетя. © Arrae / Pikabu
- У моего сына аутизм. Мы прошли через многое, но я постоянно слушала от всех подряд непрошенные советы и упреки. Обычно я вежливо отвечала: «Спасибо, но у нас особый случай, спасибо, к сожалению, это не поможет». Но один раз меня буквально вывели из себя. Стояли мы в супермаркете, сын был расстроен и начал пинаться. И тут я услышала: «Ты должна его наказать, мы раньше всегда детей наказывали». Я мгновенно вспылила: «Не ваше дело! Держите свои советы при себе». Обернулась и увидела пожилую пару. Мне стало стыдно, что я накричала на них, но ведь они действительно не должны лезть не в свое дело. © Jenny Rae / Quora
- Стою на остановке с 5-летним сыном, он заливается слезами. Подходит бабуля, влезает со своим: «Ай-яй-яй, я тебя сейчас дяде милиционеру сдам». Я спокойно отвечаю, мол, сами разберемся, никто никого никуда не сдаст. Лицо бабули перекашивается, и она такая: «Неблагодарная молодежь пошла!» На что мой сын невозмутимо отвечает: «Это я вас милиционеру сдам, раз вы маму обзываете!» Горжусь своим сыном. © Подслушано / VK
- Разругалась с родственниками. Дело в том, что они вечно лезут и обцеловывают мою дочь. А она брезгливая, подходила и говорила мне, что ей неприятно. Я сначала шутила: «У нас Ксенечка целоваться не любит, вы ее не чмокайте». Бесполезно. Каждая тетка, бабка лезет слюнявить щеки моей дочке. Но в последний раз мое терпение лопнуло и я рявкнула, чтобы не лезли. В итоге слово за слово, и ссора вышла. © Подслушано / VK
- Моя жена умерла, у нас осталось трое детей, средний не от меня. Я женился на другой женщине и воспитываю ее сына. Как-то раз пасынок сказал моему среднему сыну, что тот мне не родной. Я действительно не его биологический отец, но воспитываю как своего. Мой сын был жутко расстроен, и я успокаивал его, говоря, что люблю как родного, но буду не против, если тот захочет найти биологического отца. А вот пасынка решил проучить — забрал у него игровую консоль на месяц и посадил под «домашний арест». Теперь жена злится, она уверена, что мой сын однажды все равно бы узнал, требует, чтобы я освободил его от наказания. Не знаю, прав ли я. © Gloomy-Bluebird-4531 / Reddit
- Развелась. Не успела я нормально пожить в свое удовольствие, сестру выгнал ее муж с 5-летним сыном, им некуда идти. Предложила ей пожить у меня. Сначала все было хорошо, но потом малой попривык, и понеслось: вопли, визги, сопли вытирает о шторы, грязными руками лезет обтирать диван, везде нос сует, все ломает. Я сестре несколько раз на это указала, а потом не выдержала — отругала его сама. Сестра сразу же прилетела, начала выступать на меня, мол, да кто я такая, да с чего я взяла, что могу ее ребенка воспитывать. Все переросло в ссору, в процессе которой она выдала: «Не ты меня будешь учить, как себя с моей семьей вести! Ты вон уже разведенка, никому не нужна, а вот я брак сохранила, хоть и поругались! Так что лучше послушай умного человека!». Меня как водой окатили — она живет у меня, ест мою еду, моется в моей ванной и вот такого мнения обо мне?! Собрала ее манатки, вызвала такси и отправила к «любимому мужу, в счастливую семью». Он был любимой жене не рад, пришлось ей ехать в жутко нелюбимую деревню к маме. И угадайте, кого теперь винит вся семья? Правильно, меня. © Палата № 6 / VK
Между людьми часто бывают споры о том, как правильно воспитывать детей. Но сложно поспорить с тем, что быть родителем тяжело. Поэтому многие из них придумывают крутые лайфхаки о том, как обращаться с ребенком.
AdMe/Народное творчество/17 доказательств того, что проще найти живого дракона, чем спокойно договориться о том, как воспитывать детей
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