17 примеров того, что между родителями и современными детьми лежит пропасть глубиной с океан
Современные дети словно с другой планеты. За их увлечением гаджетами невозможно поспеть, а модные инфлюэнсеры, музыка и медиакультура заставляют их взрослеть быстрее. Но порой кажется, что благодаря этому конфликту поколений и появляются самые крутые истории.
- В классе моего сына принято дарить подарки на Новый год. Обычно это весело, но девочка, которой он должен вручить презент, написала: «Мне нравятся дорогие украшения — никаких подделок! Конфеты и игрушки не дарить!» Ей десять. © willfulserenity / Reddit
- Работаю учителем в школе. Заметила, что современные дети, даже старшего школьного возраста, не понимают время на циферблате обычных часов. Не понимают, когда скажешь, например, полдевятого. Они разбираются только в электронных цифрах на мобильнике. Во время написания какой-нибудь работы поднимают головы и поминутно спрашивают: «Сколько еще времени осталось?» Показываю на круглые часы на стене, а они пожимают плечами: «Мы в таких часах не разбираемся». Странно так. © Подслушано / Ideer
- Пришли с мужем в музей. Никого не трогаем, культурно просвещаемся. Рядом — подросток с мамой. И внезапно этот представитель нового поколения показывает крайне неприличный жест. Мы в шоке! При том, что мой муж под 2 метра ростом и спортивного телосложения, другой такой может и не сдержать эмоций. Ждем от мамаши пацана какой-то реакции, извинений или воспитательного диалога с сыном. Но она выдает: «Ну он же ребенок, подумаешь!»
- Мне сорок два года, моему младшему ребенку шесть. У меня никогда не было потребности в классном, дорогом телефоне. Я использую его только для связи, а для работы у меня есть ноутбук. На день рождения муж подарил мне новый, молодежный (как я их называю) телефон. Как только я его включила, то уже была в ступоре, потому что не знала, куда щелкать. Муж мне помогал разобраться, но на некоторых этапах и сам задумывался что и куда. Тогда к нам присоединился младший сын. Как оказалось, он с техникой на «ты». Помог загрузить нужные программы, еще и показал как пользоваться некоторыми из них. Мы были поражены, насколько сын осведомлен в вопросе современных гаджетов. © Мамдаринка / VK
- Сыну 10 лет, на днях увидела, как он карты листает на ноутбуке мужа. Просто «ходит» там туда-сюда. Причем не по какой-то другой стране или даже не по другому городу, а по нашему, в котором он живет с рождения. Подхожу и спрашиваю, мол, а что ты делаешь. Он отвечает: «Мам, я гуляю!». Ох, хорошо, что о таких «прогулках» не слышит моя мама, она бы его мигом на улицу отправила. А ребенок-то просто смотрел, как выглядел город до его рождения, ибо последние снимки в картах сделаны аж в 13-м году. © Мамдаринка / VK
- Родители попросили посидеть с младшим братом, ему 5. Вспомнил как в детстве тащился от Тома и Джерри. Поставил ему мульт, а сам пошел в ванну. Вернувшись в комнату минут через 30, увидел брата в слезах. Спросил что случилось, а он сквозь слезы выдавил: «Котика жалко, его мышонок обижает!» Брата успокоил и купил ему мороженое. Вот такие вот современные дети ранимые. © Подслушано / Ideer
- Я своей дочери в школу всегда кладу побольше еды, чтобы голодная не ходила. Недавно я нашла в ее рюкзаке много мелких купюр. Спросила, почему она не тратит карманные, а оказалось, что она мои бутерброды одноклассником продает! Не, ну и бизнесвумен! Я в шоке! Говорит: «Ма, ты так много накладываешь: я один съедаю, а остальные продаю. Собираю на новую куклу, ты злишься?» Ну и чудо. © Мамдаринка / VK
- Моя 17-летняя дочка очень экономна, хотя у нас никогда не было проблем с деньгами. Я оплачивал все ее школьные поездки, одежду, дарил дорогие подарки. Примерно в 6-7 классе мы начали давать ей карманные деньги, и она открыла счет в банке. Недавно вообще перестала покупать одежду, она отказывается включать отопление в своей комнате и вместо этого спит под одеялами, использует самые дешевые вещи, покупает сэндвичи на распродаже. А на праздники она попросила шторы. У нас есть старший сын, и он тратит деньги, как обычный подросток. © Majestic-Worry-5855 / Reddit
- Был классный день: ярко светило солнце, улицы припорошило снежком. Мы весь день провели с детьми на улице и возвращались домой. В машине мой пятилетний ангелочек попросил открыть окно. Конечно! Подыши! Но не прошло и 30 секунд, и он выкинул новенький планшет в окно... От стыда и страха, я даже не остановилась и не попыталась забрать его с дороги. А внутренний голос кричал: «Вот почему у нас не должно быть дорогих вещей!» © SnooSuggestions6185 / Reddit
- Знакомого мальчугана воспитывают в духе правдивости и вежливости. Он должен всегда говорить правду и в то же время проявлять воспитанность. Сочетание этих качеств иногда приводит к неожиданному результату. Вчера друзья были у меня в гостях. Мальчишка сидел с нами за общим столом и ужинал. А когда все съел, с невозмутимым видом провозгласил: «Большое спасибо, все было очень вкусно, но мне не понравилось!» Правильное воспитание дает свои плоды! © Ситуация / VK
- Я в детстве насмотрелась передач разных про НЛО по телевизору. Про то, как людей похищают, как знаки рисуют на полях, как ночью на тарелках летают. Боялась даже из кровати вылазить после просмотра. Недавно увидела, как моя шестилетняя дочь подобную программу по телевизору смотрела. Говорю ей: «Ань, тебе не страшно будет? Может, лучше не смотреть?» Она мне уверенно и бесстрашно отвечает: «Мам, ну это же сказки! НЛО не существует, это для дурачков придумали!» © Мамдаринка / VK
- Дочь у меня — блогер, кому рассказать — засмеют. Мы живем в деревне, но она уже зарабатывает больше, чем я: крутой телефон себе купила, ноутбук. Я горжусь, хоть и не понимаю этот интернет. Посмотрела ее видосы, так там ничего особенного: просто о жизни своей сельской рассказывает, шутит иногда. Знаете, это лучше, чем на заводе пахать или в магазине, так что пусть занимается. © Мамдаринка / VK
- Дочь в 1,5 года забрала из рук телефон, нашла в просмотренных свой мульт любимый и включила. Дети нынче быстро учатся обращаться с техникой. © Анна Воронина / VK
- У меня семилетка. Недавно мы с мужем подарили ему планшет. Он посещает занятия по английскому и много заданий выполняет онлайн. Однако чаще всего он смотрит различные видео и играет в игры. Мы установили правила, что на развлечения в гаджете у сына есть три часа в сутки, плюс час занятия английским. В начале сын проводил ровно столько времени в гаджете, сколько мы договаривались. Затем мы раскрыли его схему. Сынуля брал планшет у меня, играл и возвращал. А где-то через час просил планшет у отца. Сына не наказали за такую выходку, это нам показалось очень креативным. © Мамдаринка / VK
- Меня поражают современные дети! Сестре 8 лет, она играет в презентации мероприятий и издание журнала. Спрашиваю 9-летнего сына знакомых: «Какой мультик смотреть будем?» А он строго уточняет, нет ли у меня настолок. Племяннику 2 года, а он описавшись, с олимпийским спокойствием инструктирует меня, где в комоде лежит пакет с запасной одеждой, пока я мечусь вокруг с тряпкой. Откуда они, эти дети? Я помню себя: да, в 7-8 лет я читала Жюля Верна и Стивенсона, но играла в музыкальную школу и в Чипа и Дейла. Это был предел моего развития! Со страхом и восторгом думаю, кто вырастет из таких детей. © Подслушано / Ideer
- Проснулись с мужем ночью из-за страшного шороха в туалете. Я толкаю его, говорю: «Пойди проверь!» Он мне отвечает: «Не пойду, боюсь!» Короче, минут 10 спорили друг с другом, кто же пойдет проверять «монстра в туалете», пока не проснулся наш шестилетка. Он смело пошел туда, прогнал нашу кошку, которая все это учудила, и вернулся спать. У мальчика смелости больше, чем у родителей. © Мамдаринка / VK
И конечно, современные дети уже не поймут множество вещей и ситуаций из прошлого, о которых с теплом вспоминают взрослые. Например, как раньше болтали по домашнему телефону или даже разыгрывали людей на том конце провода.
AdMe/Народное творчество/17 примеров того, что между родителями и современными детьми лежит пропасть глубиной с океан
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