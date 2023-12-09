17 примеров того, что между родителями и современными детьми лежит пропасть глубиной с океан

Современные дети словно с другой планеты. За их увлечением гаджетами невозможно поспеть, а модные инфлюэнсеры, музыка и медиакультура заставляют их взрослеть быстрее. Но порой кажется, что благодаря этому конфликту поколений и появляются самые крутые истории.

И конечно, современные дети уже не поймут множество вещей и ситуаций из прошлого, о которых с теплом вспоминают взрослые. Например, как раньше болтали по домашнему телефону или даже разыгрывали людей на том конце провода.