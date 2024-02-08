17 доказательств того, что у людей рабочих профессий что ни день, то сюрприз какой-то
Не зря существует поговорка: «Все профессии нужны, все профессии важны». Истории героев из нашей статьи — еще одно яркое доказательство того, что каждая профессия имеет свой особый шарм. И на любой работе — будь то завод, автомастерская или почта — можно найти незабываемые приключения на свою голову.
- Пришел я на работу сегодня. Работаю на заводе токарем-универсалом. Сначала я порезал палец. Пошел в санчасть, перебинтовали. Потом уронил деталь на пальцы — снова пошел в санчасть. Третий раз мне прилетело в локоть вращающейся заготовкой. В медпункте меня уже с криками прогнали с работы. Сижу вот в травмпункте. Весь в бинтах и довольный, что впереди день больничного и выходные. © Подслушано / Ideer
- Я девушка и работаю на заводе исключительно в мужском коллективе. Казалось бы, мужики в мазуте, ругаются, таскают тяжелые железки, настоящие бруталы. Но на обеде в определенное время кто-нибудь из них бежит к радио, добавляет звук и кричит остальным: «Пацаны, тихо! Гороскоп!» Все замолкают и слушают каждый свой знак зодиака. Пацанам, кстати, по 40-50 лет. © Подслушано / Ideer
- Мой друг подрабатывал таксистом, приключилась с ним вот такая забавная история. Садится к нему в машину девушка, вся заплаканная, а на улице рядом стоит парень. Видимо, провожал ее. И она спокойным тоном говорит:
— Здравствуйте. Можете его лужей окатить?
Друг не растерялся и ответил:
— Могу. Мне разогнаться?
Минутная тишина, а потом они оба начали хохотать. В итоге лужей никого обливать не стали, но по дороге разговорились по душам. Девушке стало легче, а брат доволен, что смог поднять человеку настроение.
- Мой брат автомаляр. Однажды приехал к нему дядька богатый машину красить. Когда половина работы была сделана, брат неожиданно заболел, и мужик сказал, что он должен заплатить ему неустойку в 30%. А когда все было готово, заказчик неделю не забирал авто и заявил, что больше ничего платить не будет. Брат не растерялся и снял с машины дверь и сказал, что это в счет неоплаченного. В общем, приехала полиция и половина народа с гаражей. Мужик деньги заплатил, но машину так и не забрал, прислал водителя. © Подслушано / Ideer
- Уже почти год после пар подрабатываю в большом городе почтальоном и вот на днях купила велосипед. Для работы он мне, конечно, не нужен, но по закону жанра чувствую, что стала в миллион раз счастливее! Да-да, словно раньше злая была из-за того, что велосипеда не было. © Подслушано / Ideer
- Работаю частным электриком, имею на своем обслуживании ресторан. И теперь я начал понимать айтишников, которых просят починить компьютер, а они приходят и просто нажимают кнопку включения. Ситуация: звонок с ресторана, говорят, что не работает гирлянда новогодняя, мол, приезжай и почини. 31 декабря, 20:00. Я дома во всю готовлюсь отмечать Новый год, но работа есть работа. Приехал, воткнул вилку в розетку и уехал. И таких ситуаций за год просто море. © Gomep / Pikabu
- После сокращения на работе моя мама сильно загрустила. Появились загоны, мол, пенсия, старость, теперь остается только сидеть у телевизора и вязать. Около полугода она в амебном состоянии просидела дома. А тут я недавно узнала, что она вслед за подругой пошла работать в такси. Я сначала удивилась, а сейчас реально завидую. За пару месяцев работы мама накопила себе на отдых. Постоянно довольная, знает все классные места в городе и реально живет интереснее, чем я. Теперь ходит на йогу, потому что один из клиентов предложил скидку. Знает соцсети как свои 5 пальцев, потому что молодежь постоянно говорит на сленге. И даже ухажеров теперь у нее больше, чем у меня. Спрашивается, кто тут пенсионер? © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Всю жизнь думал, что пахать за копейки на заводе — это ниже моего достоинства. Работал в крупной компании в центре большого города. Получал приличную зарплату за свои нервы. Постоянно на телефоне решал вопросы с людьми. Но за один месяц моя жизнь круто изменилась, я переехал в маленький город. Устроился на завод, думая, что это на пару месяцев. Прошел год и я понял, что это, блин, мое! Телефон молчит по вечерам, я думаю о работе на работе, а вечером спокойно провожу время с семьей или друзьями. © Подслушано / Ideer
- Работаю в такси. В конце дня увидел, что у меня в машине оставили пакет с какими-то вещами. Захотел вернуть, но без понятия, кто мог его оставить. Решил обзвонить всех клиентов за день, чтобы понять, кто хозяин пакета. Так я и сделал, в итоге нашел владелицу пакета. Привез ей, позвонил, а она выходит из подъезда и что-то несет. Я выхожу из машины, она как раз подходит, начинает радоваться и обнимать меня. Говорит: «Я в знак благодарности вам печенье спекла! Я вообще не думала, что таксисты вещи возвращают. Думала, что они их просто выбрасывают». Знаете, меня так искренне еще никто не благодарил. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- На спор с друзьями устроилась на работу сварщиком с обучением на месте. Я невысокая блондинка с голубыми глазами. До сих пор вспоминаю и ржу, как мужики в цехе подходили сзади и хлопали по плечу со словами: «Эй, пацан, залатай мне вон там». Я оборачивалась, поднимала маску и почти всегда слышала одну и ту же фразу: «Ой, женщина! Извините». Работала меньше всех в бригаде, но третий разряд все-таки получила. © Подслушано / Ideer
- Начинал лет 20 назад дворником. Сейчас есть недвижимость и денег хватает. Все сам заработал. Но ценить труд и деньги научился именно там. Был тогда студентом и подрабатывал, а одногруппники косились на меня из-за этого. © Masepyska / Pikabu
- Работаю авиатехником. Порой рейсы задерживают из-за неисправностей, когда пассажиры уже на борту. Чувствую себя супергероем, пока устраняю дефект. Ибо чем быстрее я его устраню, тем быстрее люди полетят: кто-то родителей проведать, а кто-то устроиться на работу или сделать предложение любимой. Один раз случайно чуть в Дубай не улетел, меня забыли на борту. Люди сели, а бортпроводницы двери закрыли. © Подслушано / Ideer
- Я после школы провалила экзамены в универ. Устроилась на работу в студию дизайна. Там я и печатником работала. Хорошее место оказалось — путевка в жизнь. И как-то к нам пришел с заказом мой одноклассник. У его старшего брата был свой магазин, а он был его помощником. Я вышла к нему в халате рабочем, руки у меня в краске были, а он сделал вид, что меня не знает. Мне так странно было. Не обидно, просто удивительно, как другие людей оценивают по халатику. Я 2 года там проработала. Поступила в институт на дизайнера-архитектора. На бюджет. И очень рада, что тогда, после школы, я провалила вступительные, ведь чуть не пошла учиться на профессию, которая мне не подходит. © DizzyZhuzhik / Pikabu
- Мама работала на заводе маляром. Она любила подшутить над своими коллегами: то шурупов мужикам наложит в карманы, то травы в ботинки подкинет, то еще что-нибудь. Не только она это делала, так они отвлекались от скучных будней. Никто не обижался, у всех было нормальное чувство юмора. Однажды мама забирала с работы спецодежду, пришла домой, а в вещи завернут кирпич! Такую тяжесть тащила и даже не подумала ведь, что что-то не так. © Подслушано / Ideer
- Со мной одна девушка перестала встречаться, когда узнала, что я сантехник. В ее понимании сантехник — это маргинальная личность с вредными привычками. Но откуда этой умнице знать, что моя рабочая одежда дороже, чем ее вечерние платья? Мои инструменты стоят примерно как автомобиль ее отца. А зарабатываю я за месяц больше, чем вся семья этой девушки. Да, физически тяжело и бываешь грязный как черт, но денег получаешь много. © Canygin / Pikabu
- Дядя работает таксистом. Однажды болтал он на стоянке с другими водителями, а потом все разъехались по своим делам. Тут он понял, что потерял свой второй телефон. Начал на него активно названивать. И вдруг до него дошло, что он оставил телефон на крыше машины своего друга. Стал названивать вообще без остановки. В это же время его друг не мог понять, что у него на крыше вибрирует. Думал, что с ума уже сошел. Телефон не упал оттуда каким-то чудом. Короче, на работе им скучно не бывает.
Порой рабочие будни похожи на «Санта-Барбару». Герои наших подборок не постеснялись рассказать всему интернету о том, какие неожиданные ситуации происходили у них на работе:
AdMe/Народное творчество/17 доказательств того, что у людей рабочих профессий что ни день, то сюрприз какой-то
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