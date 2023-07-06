17 доказательств того, что в приметы верят не только бабушки
Говорят, что приметы сбываются, только если в них верить. Но порой не важно, боитесь вы черных котов и женщин с пустыми ведрами или нет. Попасть в неловкую или забавную ситуацию можно, даже если не стараться.
- У нас с парнем была годовщина. Я сразу сказала, что мне нужна коронка на зуб, никаких цветов и прочего. В итоге я получила в подарок часы за 300 тысяч, а он — наушники. Началась ссора: я неблагодарная, он так старался, а я не оценила. Зато сработала примета «Часы в подарок — к расставанию». Но я не могу есть на одну сторону, зачем мне часы? Второй год их продать не могу. © Подслушано / Ideer
- Однажды я очень хотела, чтобы мне парень сделал предложение. Загадывала это на падающие звезды, одинаковые цифры в номерах машин. Я даже счастливый трамвайный билетик сожрала, после чего ждала особенно. А он взял и спросил, смогу ли я посмотреть за его котом. © valenayaspers / Twitter
- Обычный уровень «колдунства» — помыть машину и вызвать дождь. Мой уровень «колдунства» — купить таймеры для полива, чтобы дожди зарядили сразу на неделю. © PHPBoyarin / Pikabu
- А что, если я не езжу на море из-за того, что в последний раз не стал бросать в него монетку? Ведь мне было нетрудно, и монетки были, и время их бросать. Но я же взрослый. Какие монетки, ну что за дичь? А оно вон как. © Kisychev / Twitter
- Мужчина в шашлычной утром отказался продать мне еду и кофе. Сказал, что первым посетителем должен быть мужчина. Примета у него, наверное, такая. Или я просто похожа на девушку, в которую он был влюблен, но она не ответила взаимностью. Или он просто не очень хороший человек. © valenayaspers / Twitter
- Недавно мама рассказала: «Чтобы ты рано не вышла замуж, я, по народной примете, посадила кактус — он сильно вырос. Была уверена, что до 30 лет ты точно одна будешь». К ее разочарованию, замуж я вышла в 16 лет, родила двух детей. С мужем уже больше десяти лет живем. © Подслушано / Ideer
- В школе у нас была очень суеверная учительница географии. Когда мы подметали кабинет, она орала и ставила двойки в журнал, если мы мели к выходу. До сих пор жутко злюсь, когда ее вспоминаю. © Yurees / ADME
- В классе восьмом начала выращивать кактусы. Дело было в 90-е, на горшки денег не давали. Но даже посаженные в баночки от йогуртов они знатно цвели, чему мое сердечко очень радовалось. Но мама посчитала, что это такое себе хобби. Приехав из летнего лагеря, я обнаружила абсолютно пустой подоконник. На вопрос, где кактусы, мама ответила, что девушки, выращивающие их, замуж не выходят. Ревела долго. 24 года прошло, а мама уверена, что спасла мой брак. Замуж ведь я вышла. © 18.srochnocom / Pikabu
- Когда я была маленькая, мама с папой очень часто ругались. В одну из таких ссор папа ушел из дома. А мне подружка рассказала примету. Если найти на ветке сирени цветок с пятью лепестками и съесть его, желание сбудется. До сих пор помню, как нарвала сирень и ела ее весь вечер, мечтая о том, чтобы папа вернулся. А когда пошла на улицу за добавкой, из-за куста этой же сирени вышел папа. Счастью моему не было предела. © Подслушано / Ideer
- Мой бывший парень верил во всякие дурацкие приметы и постоянно меня этим доставал. По его мнению, ссорились мы из-за рассыпанной соли, полнолуния или какой-то еще чуши. А не из-за того, что он постоянно выносил мне мозг, придирался из-за всякой ерунды, а в итоге начинал меня прямым текстом оскорблять. Это соль виновата, а не он плохой, конечно же. © Подслушано / Ideer
- В интернете прочитала историю. Девушка думает, что она приемная, потому что нет фоток мамы с животом. В нашей семье тоже нет фоток беременной мамы, фоток с роддома, моих фоток в первый год жизни. Почему? Потому что примета плохая. © loveis**** / Twitter
- Как-то раз собрались на море всем кагалом: мои родители, я, мамина сестра с мужем и детьми. Уже пора выходить, стоим мы на пороге с клетчатыми баулами, опаздываем страшно, а тетя как заорет: «Пока на дорожку ни посидим, никуда ни выйдем!» Папа взбесился и садиться отказался. Препирались они еще минут 15, такси опоздало, в итоге поезд без нас уехал. Угадайте, кто виноват? Конечно, папа, который не присел на дорожку.
- Вспоминаю свой диалог с сыном, произошедший несколько лет назад.
— Папа, у тебя скоро день рождения. Много гостей будет?
— Не буду праздновать, 40 лет же.
— А почему 40 лет не отмечают?
— Ну не знаю. Наверное, ассоциация. 40 дней, все дела.
— А почему тогда мы на прошлой неделе у брата 9 лет отмечали? © Litzenbacher / Pikabu
- Мама ко мне пристала, чтобы я голову помыла. А я в ответ сказала, что не буду, есть примета — перед контрольными и экзаменами волосы мыть нельзя. Сестра на это отвечает, мол, она перед ЕГЭ голову помыла и все равно на 99 баллов написала. Конечно, а вот не мыла бы, на 100 бы написала. © KukuruzaLeon / Twitter
- Мой папа — ярый футбольный фанат. Мы живем на Камчатке, большинство матчей транслируется у нас глубокой ночью. На каждый ночной матч он наряжается в свое обмундирование. Есть у него особенная примета: если игра идет плохо, надо обязательно бежать гулять с нашей немецкой овчаркой. Да так, чтобы она сходила по-большому. Собака за 7 лет в нашей семье уже привыкла к безумному болельщику и ночью исправно выполняет папин обряд. © Подслушано / Ideer
- Мне было лет 12. Тогда еще мусор выносили в ведрах, опустошали в бак и возвращались. Высыпал я мусор и иду домой. Вдруг откуда-то сбоку слышу крик: «Стой!» Смотрю, а на меня, размахивая руками, бежит здоровенный мужик. Может, он был не такой уж здоровенный, но мне было 12 лет, он бежал на меня, кричал и размахивал руками. Я уже начал перебирать в голове, за что же мне хотят навалять. Никого и ничего не бил, не ломал, не ругался. Мужик подбегает ко мне бледный и запыханный и выдает: «Ведро пустое. Фух, успел». © analitique / Pikabu
- Как-то раз поздно вечером возвращалась домой, вызвала такси. Темно, фонари не горят, свет только от окон. Таксист останавливается у соседнего дома и заявляет, что дальше не поедет. Говорю: «Мне нужно к тому дому, третий подъезд». Он ни в какую. Его объяснение меня добило — оказывается, там дорогу только что перебежала черная кошка. Я сначала засмеялась — подумала, что он шутит. Пожелала ему счастливого пути, попросила фарами посветить, пока к своему подъезду улепетываю. © kisikmyau / Pikabu
Курьезные ситуации могут случиться с каждым. Для этого отнюдь не обязательно сталкиваться с людьми, которые верят в приметы. Можно, к примеру, попытаться продать что-то в интернете.
AdMe/Народное творчество/17 доказательств того, что в приметы верят не только бабушки
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