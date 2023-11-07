17 фото из супермаркетов разных стран, которые изумляют похлеще достопримечательностей

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Супермаркеты могут поведать многое о жителях страны: какие они выбирают товары, чем питаются и как ведут себя на людях. Магазины наглядно демонстрируют уровень обслуживания, а товары на полках говорят о культуре нации громче, чем распиаренные туристические достопримечательности.

В Италии есть супермаркеты, в которые можно входить со своим четвероногим другом

А это суши из обычного японского супермаркета

В некоторых магазинах можно увидеть такие насадки на тележках. В них складывают мелкие предметы (ручки, батарейки)

А в образовавшийся угол ставят цветы или багеты.

Этот туалет в нидерландском супермаркете позволяет покупателям протестировать бренды туалетной бумаги, которые они продают

В финских супермаркетах можно найти еду, которую обычно подают на борту самолетов компании Finnair

В одном из немецких супермаркетов хлеб можно купить в таких аппаратах

И молоко тоже. Покупаете стеклянную бутылку и тут же наполняете ее фермерским напитком

В Гонконге продают лапшу со вкусом Pringles и Pringles со вкусом лапши

Некоторые шведские супермаркеты сами выращивают зелень и тут же ее продают

В одном из супермаркетов Финляндии делают сок из непроданных фруктов

Это фото сделано в одном из филиппинских магазинов. В пакетах — куриные яйца без скорлупы

Пришел в магазин без сумки? В австралийском магазине можно одолжить одну. Главное, не забыть вернуть

А где-то и вовсе можно припарковать тележку, чтобы спокойно сделать выбор в кондитерском отделе

«Сегодня я нашла в супермаркете в Калифорнии картофельные чипсы со вкусом цветов вишни»

Если ваш супруг вдруг потеряется во время шопинга в этом супермаркете, вы знаете, где его искать

«Замороженная курица, картошка, замороженные овощи, замороженные ужины, закуски, потерянные супруги».

В супермаркете в Токио можно купить пакетик с закусками из пауков

Не все съедобное нужно есть. © CalliopePenelope / Reddit