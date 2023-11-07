17 фото из супермаркетов разных стран, которые изумляют похлеще достопримечательностей
Супермаркеты могут поведать многое о жителях страны: какие они выбирают товары, чем питаются и как ведут себя на людях. Магазины наглядно демонстрируют уровень обслуживания, а товары на полках говорят о культуре нации громче, чем распиаренные туристические достопримечательности.
В Италии есть супермаркеты, в которые можно входить со своим четвероногим другом
А это суши из обычного японского супермаркета
В некоторых магазинах можно увидеть такие насадки на тележках. В них складывают мелкие предметы (ручки, батарейки)
А в образовавшийся угол ставят цветы или багеты.
Этот туалет в нидерландском супермаркете позволяет покупателям протестировать бренды туалетной бумаги, которые они продают
В финских супермаркетах можно найти еду, которую обычно подают на борту самолетов компании Finnair
В одном из немецких супермаркетов хлеб можно купить в таких аппаратах
И молоко тоже. Покупаете стеклянную бутылку и тут же наполняете ее фермерским напитком
В Гонконге продают лапшу со вкусом Pringles и Pringles со вкусом лапши
Некоторые шведские супермаркеты сами выращивают зелень и тут же ее продают
В одном из супермаркетов Финляндии делают сок из непроданных фруктов
Это фото сделано в одном из филиппинских магазинов. В пакетах — куриные яйца без скорлупы
Пришел в магазин без сумки? В австралийском магазине можно одолжить одну. Главное, не забыть вернуть
А где-то и вовсе можно припарковать тележку, чтобы спокойно сделать выбор в кондитерском отделе
«Сегодня я нашла в супермаркете в Калифорнии картофельные чипсы со вкусом цветов вишни»
Если ваш супруг вдруг потеряется во время шопинга в этом супермаркете, вы знаете, где его искать
«Замороженная курица, картошка, замороженные овощи, замороженные ужины, закуски, потерянные супруги».
В супермаркете в Токио можно купить пакетик с закусками из пауков
- Не все съедобное нужно есть. © CalliopePenelope / Reddit
«Кто хочет желе с помидорками? Увидела сегодня в одном супермаркете в Токио такую вот дичь. Сама никогда не рискнула бы такое попробовать»
Продолжаем репортаж из супермаркетов в других статьях:
Фото на превью Thirdeev / Reddit, AnaChell / Pikabu
AdMe/Народное творчество/17 фото из супермаркетов разных стран, которые изумляют похлеще достопримечательностей
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