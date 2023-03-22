17 фото, которые иначе как головоломкой точно не назовешь
Казалось бы, мы видели уже столько мудреных фильмов с объяснением разгадок в конце, что почти ничто не может поставить нас в тупик. Но некоторые фото, будь то оптическая иллюзия или запечатленная нетривиальная ситуация, буквально ломают наш мозг. И нам приходится долго всматриваться, чтобы понять, что к чему. Или же вообще бежать в комментарии и просить помощи, потому что без детальных разъяснений мы еще можем долго находиться в ступоре от увиденного.
«Искренне пытался понять, как кто-то может ездить на этом велосипеде»
- Думаю, что перевернутый велосипед изначально был припаркован нормально, но кто-то перекинул его через U-образный столб, чтобы пошутить или просто поиздеваться. © Jeffrey_Friedl / Reddit
«Стойка на волосах?»
- Что? Как это возможно? © Captain-Oblivious-00 / Reddit
- Я думаю, что она стоит на одной руке, которую не видно за волосами. © ckarthik1994 / Reddit
«Год назад я сфотографировал корову»
«Подобрал эту брошенную на обочине дороги собаку»
- Ага, у меня тоже была такая — самая умная «собака» из всех. А потом я узнал, что это койот. Он был у меня 13 лет, а потом сбежал со сворой, дважды ненадолго возвращался в гости потом. Его звали Чико. © ScottManAgent / Reddit
- Если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть, что собака установлена на чем-то похожем на каменную платформу. © jrotch123 / Reddit
«А я тут подумываю о покупке новой машины, чтобы производить впечатление на дам»
- Я подумал, что это его ребенок, пришлось пару раз еще повглядываться. © agouraki / Reddit
«Фотографирую я, значит, свою лошадь, которая зевает, и вдруг...»
«Кажется, робот-пылесос пытается нам что-то сказать. Уже 3-й раз мы находим его вот с этим»
«Я вот думаю, в какую передрягу тут вляпался один из моих цыплят»
- А-ха-ха, у меня только одно предположение: он принял пыльную ванну, а потом хорошенько отряхнулся. © bitsybear1727 / Reddit
«3 дерева с общей корневой системой повалились в разных направлениях во время недавней бури»
- Все не так, на самом деле это одно дерево. Кедры известны тем, что у них более 1 ствола. И печально известны тем, что вот так раскалываются во время штормового ветра. © Fleegle1834 / Reddit
«Моя собака действительно хорошо замаскирована на этом ковре»
- Я бы ее в жизни не разглядел, если бы не поводок. © ThisAnything9453 / Reddit
«То, что я наблюдаю у себя на заднем дворе, просто ломает мне мозг»
- Дружище, я понимаю, что ты имеешь в виду. Если бы поверхность земли была неровной, то черные ободки должны были бы быть параллельны воде, но тут все не так. Поверхность неровная, и вода сама выравнивается до основания, а не до корпуса аквариума. Кажется, дело в этом. © TuoBerg / Reddit
- Вроде как да, но края 2 резервуаров почти параллельны, а уровни воды находятся под совершенно разными углами. © tjmaxal / Reddit
«Крошечные очки на кружке с кофе»
- Умоляю, помогите! Вообще не понимаю, что происходит на этом фото. © PunTran / Reddit
- Это сбивает с толку, но вовсе не из-за оптической иллюзии. Это просто большая статуэтка кофейной чашки с очками на ней. Мы все тут в замешательстве, потому что не знаем, что это гигантская статуя в форме чашки. © o0oo00o0o / Reddit
«Даже не знаю, на кого я тут наткнулся»
- Раньше я работал с парнем, который так ходил. В компании он был известен просто как Утка. © HolyCadaver / Reddit
- Я думаю, что это человек пытался подняться по склону и не поскользнуться. © BazilBroketail / Reddit
«Это одно фото»
- Я минут 5 таращился на фото, пока наконец до меня не дошло, что происходит. © SnooCookies9055 / Reddit
- А-а, так вот оно что: этот странный пол просто отражается от стены слева. © TGSolomon / Reddit
«Моя девушка сделала это фото. Теперь я не могу понять: это дерево или яма?»
- Крутое фото. До сих пор понятия не имею, что это такое, но выглядит потрясающе. © BuckRhynoOdinson3152 / Reddit
- На самом деле это бревно с дыркой, в которую вставлена палка! © Sleepyzzzzzzz / Reddit
«Этим утром в парке меня встречал восьминогий олень»
- В моем районе тоже водятся олени, и всегда так странно видеть, как они вот так стоят прямо друг за другом. © anonymousgoose64 / Reddit
«Черепаха размером с Луну, вращающаяся вокруг Земли, или большая черепаха в кристально чистом озере?»
Фото на превью APAOLOXIII / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 фото, которые иначе как головоломкой точно не назовешь
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