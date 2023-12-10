17 фото, которые сломают мозг даже самым внимательным

Иногда реальность и фантазия переплетаются так тонко, что глазу трудно отличить их друг от друга. Особенно четко это можно заметить на снимках, сделанных в удачный момент. Временами приходится подолгу разглядывать такие фото, чтобы понять наконец, что там на самом деле происходит. Потому что с первого взгляда кажется, что это не фото, а творение рук креативщика-ретушера.

1. Мантикора в реальной жизни

2. «Корабль слился со зданием»

3. «Огромное Солнце»

4. «Он спасает своего брата от гигантской чайки»

5. Вместо крыши — гора

6. «Кажется, с этим грузовиком что-то не так»

7. «Здесь нет синей двери»

8. Картошка размером с курицу

9. «Маленькая рука, способная отбить мяч»

10. Собака Аквамена

11. Кабель попал в кротовую нору

12. «Эти мусорные баки левитируют»

13. «Кажется, за мной весь полет следил монстр»

14. «Рука сестры проходит прямиком сквозь кота»

15. «Я всегда рядом, чтобы поддержать его»

16. «Я вижу свою дочку целиком, а вы?»

17. Что не так с ее пальцами?

Выглядит точь-в-точь как мои попытки нарисовать человеческую руку. © Napletnik / Reddit