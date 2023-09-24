17 фото, которые сведут с ума быстрее, чем вы поймете, что на них происходит
Глаза — главный орган чувств, с помощью которого мы потребляем большую часть информации. Однако обмануть их довольно просто. Мы собрали фотографии, на которые нужно взглянуть минимум дважды, чтобы понять, что на них вообще происходит.
1. Мантикора в реальной жизни
2. «Корабль слился со зданием»
3. «Огромное Солнце»
4. «Он спасает своего брата от гигантской чайки»
5. Вместо крыши — гора
6. «Кажется, с этим грузовиком что-то не так»
7. «Здесь нет синей двери»
8. Картошка размером с курицу
9. «Маленькая рука, способная отбить мяч»
10. Собака Аквамена
11. Кабель попал в кротовую нору
12. «Эти мусорные баки левитируют»
13. «Мыльный пузырь захватил моего щенка!»
14. «Котенок решил принять ванну в миске для воды»
15. «Я всегда рядом, чтобы поддержать его»
16. «Человек с четырьмя ногами»
17. «Это не Луна»
Нам так и не удалось выяснить, что это такое (кроме того, что, собственно, это не Луна). Может, у вас есть идеи?
Если этих головоломок вам оказалось мало, то держите еще.
Фото на превью Cavtheman / Reddit
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