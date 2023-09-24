17 фото, которые сведут с ума быстрее, чем вы поймете, что на них происходит

Глаза — главный орган чувств, с помощью которого мы потребляем большую часть информации. Однако обмануть их довольно просто. Мы собрали фотографии, на которые нужно взглянуть минимум дважды, чтобы понять, что на них вообще происходит.

1. Мантикора в реальной жизни

2. «Корабль слился со зданием»

3. «Огромное Солнце»

4. «Он спасает своего брата от гигантской чайки»

5. Вместо крыши — гора

6. «Кажется, с этим грузовиком что-то не так»

7. «Здесь нет синей двери»

8. Картошка размером с курицу

9. «Маленькая рука, способная отбить мяч»

10. Собака Аквамена

11. Кабель попал в кротовую нору

12. «Эти мусорные баки левитируют»

13. «Мыльный пузырь захватил моего щенка!»

14. «Котенок решил принять ванну в миске для воды»

15. «Я всегда рядом, чтобы поддержать его»

16. «Человек с четырьмя ногами»

17. «Это не Луна»

Нам так и не удалось выяснить, что это такое (кроме того, что, собственно, это не Луна). Может, у вас есть идеи?