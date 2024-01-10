17 фото, которыми можно иллюстрировать слово «разница»

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Суть многих вещей нередко познается в сравнении. Если поставить рядом домашний, выращенный собственными руками помидор, и его магазинную версию, то отличия между ними сразу бросятся в глаза. Мы сделали подборку из 17 фотографий, которые без единой фразы объясняют значение слова «разница».

Так выглядят органические куриные ножки. Справа — «обычные»

«Помидор с огорода в сравнении с магазинным»

С людьми такое тоже бывает

«Моя девушка до и после первого дня работы учительницей»

Разница между фото всего год, но только посмотрите, как изменился пес за это время

Вот какая голубика выросла из-за проливных дождей

Масштабы

«Разница между яблоком, выращенным моей бабушкой и купленным в магазине»

Вот каким становится уличный кот после 5 месяцев домашней жизни

Разница между яйцами от домашней курочки и из магазина

«Я в начале похода и через 3,2 тысячи километров»

Клык волка на фоне клыка шпица

10-летний фильтр из салона автомобиля в сравнении с новым

Яйца молодки (слева) и обычной несушки

«До и после того, как я сбросила 87 кг. Очень горжусь собой!»

«Первые мазки на моей картине и финальный результат»