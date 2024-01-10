17 фото, которыми можно иллюстрировать слово «разница»
Суть многих вещей нередко познается в сравнении. Если поставить рядом домашний, выращенный собственными руками помидор, и его магазинную версию, то отличия между ними сразу бросятся в глаза. Мы сделали подборку из 17 фотографий, которые без единой фразы объясняют значение слова «разница».
Так выглядят органические куриные ножки. Справа — «обычные»
«Помидор с огорода в сравнении с магазинным»
С людьми такое тоже бывает
«Моя девушка до и после первого дня работы учительницей»
Разница между фото всего год, но только посмотрите, как изменился пес за это время
Вот какая голубика выросла из-за проливных дождей
Масштабы
«Разница между яблоком, выращенным моей бабушкой и купленным в магазине»
Вот каким становится уличный кот после 5 месяцев домашней жизни
Разница между яйцами от домашней курочки и из магазина
«Я в начале похода и через 3,2 тысячи километров»
Клык волка на фоне клыка шпица
10-летний фильтр из салона автомобиля в сравнении с новым
Яйца молодки (слева) и обычной несушки
«До и после того, как я сбросила 87 кг. Очень горжусь собой!»
«Первые мазки на моей картине и финальный результат»
След бурого камчатского медведя в сравнении с ладонью взрослого человека и лапкой собачки
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