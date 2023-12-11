AdMe
AdMe

17 фото, на которых запечатлена такая разница, что ее и с Марса видно

Народное творчество
255351

Масштаб многих вещей можно понять только в сравнении. Если поставить рядом фото до и после многокилометрового похода или положить вместе магазинное и домашнее яблоко, то оценить разницу гораздо легче. Наша статья еще раз доказывает, что мир намного круче и многообразнее, чем мы привыкли думать.

«Вот как фитнес преобразил мою фигуру. Горжусь собой!»

«Помидор с огорода в сравнении с магазинным»

С людьми такое тоже бывает

«Моя девушка до и после первого дня работы учительницей»

Вот какая голубика выросла из-за проливных дождей

Масштабы

«Разница между яблоком, выращенным моей бабушкой и купленным в магазине»

Как купают собак женщины и как это делают мужчины

Плюсневая кость динозавра и предплечье человека ростом 2 метра

Плюсневая кость — одна из костей стопы (прим. ADME).

Разница между яйцами от домашней курочки и из магазина

«Я в начале похода и через 3,2 тысячи километров»

Клык волка на фоне клыка шпица

«Пятицентовая монета моего дяди, с которой он играл в „отскок“, бросая ее о бетонный пол, чтобы скоротать время на своей первой работе»

10-летний фильтр из салона автомобиля в сравнении с новым

Яйца молодки (слева) и обычной несушки

«Первые мазки на моей картине и финальный результат»

След бурого камчатского медведя в сравнении с ладонью взрослого человека и лапкой собачки

Мир полон крутых сюрпризов, с которыми можно столкнуться практически на каждом шагу: на пляже, в лесу или даже в собственном доме. Главное, уметь их замечать.

Фото на превью chickn_nugget7 / Reddit
51
255351
AdMe/Народное творчество/17 фото, на которых запечатлена такая разница, что ее и с Марса видно
Поделиться этой статьёй