17 фото, на которых запечатлена такая разница, что ее и с Марса видно
Масштаб многих вещей можно понять только в сравнении. Если поставить рядом фото до и после многокилометрового похода или положить вместе магазинное и домашнее яблоко, то оценить разницу гораздо легче. Наша статья еще раз доказывает, что мир намного круче и многообразнее, чем мы привыкли думать.
«Вот как фитнес преобразил мою фигуру. Горжусь собой!»
«Помидор с огорода в сравнении с магазинным»
С людьми такое тоже бывает
«Моя девушка до и после первого дня работы учительницей»
Вот какая голубика выросла из-за проливных дождей
Масштабы
«Разница между яблоком, выращенным моей бабушкой и купленным в магазине»
Как купают собак женщины и как это делают мужчины
Плюсневая кость динозавра и предплечье человека ростом 2 метра
Плюсневая кость — одна из костей стопы (прим. ADME).
Разница между яйцами от домашней курочки и из магазина
«Я в начале похода и через 3,2 тысячи километров»
Клык волка на фоне клыка шпица
- Скажем честно: клык волка на фоне целого шпица. © non.private / Pikabu
«Пятицентовая монета моего дяди, с которой он играл в „отскок“, бросая ее о бетонный пол, чтобы скоротать время на своей первой работе»
10-летний фильтр из салона автомобиля в сравнении с новым
Яйца молодки (слева) и обычной несушки
«Первые мазки на моей картине и финальный результат»
След бурого камчатского медведя в сравнении с ладонью взрослого человека и лапкой собачки
Мир полон крутых сюрпризов, с которыми можно столкнуться практически на каждом шагу: на пляже, в лесу или даже в собственном доме. Главное, уметь их замечать.
Фото на превью chickn_nugget7 / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 фото, на которых запечатлена такая разница, что ее и с Марса видно
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