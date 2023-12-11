17 фото, на которых запечатлена такая разница, что ее и с Марса видно

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Масштаб многих вещей можно понять только в сравнении. Если поставить рядом фото до и после многокилометрового похода или положить вместе магазинное и домашнее яблоко, то оценить разницу гораздо легче. Наша статья еще раз доказывает, что мир намного круче и многообразнее, чем мы привыкли думать.

«Вот как фитнес преобразил мою фигуру. Горжусь собой!»

«Помидор с огорода в сравнении с магазинным»

С людьми такое тоже бывает

«Моя девушка до и после первого дня работы учительницей»

Вот какая голубика выросла из-за проливных дождей

Масштабы

«Разница между яблоком, выращенным моей бабушкой и купленным в магазине»

Как купают собак женщины и как это делают мужчины

Плюсневая кость динозавра и предплечье человека ростом 2 метра

Плюсневая кость — одна из костей стопы (прим. ADME).

Разница между яйцами от домашней курочки и из магазина

«Я в начале похода и через 3,2 тысячи километров»

Клык волка на фоне клыка шпица

Скажем честно: клык волка на фоне целого шпица. © non.private / Pikabu

«Пятицентовая монета моего дяди, с которой он играл в „отскок“, бросая ее о бетонный пол, чтобы скоротать время на своей первой работе»

10-летний фильтр из салона автомобиля в сравнении с новым

Яйца молодки (слева) и обычной несушки

«Первые мазки на моей картине и финальный результат»

След бурого камчатского медведя в сравнении с ладонью взрослого человека и лапкой собачки