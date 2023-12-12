17 фото, на которые смотришь и восклицаешь: «О, вот и наступили холода!»

Люди делятся на два типа. На тех, кто как только упадет первая снежинка достает с антресолей коробку с гирляндами и постит в социальные сети фотку с надписью «Пришла зима», и тех, кому все это сто лет не надо. Вот несколько снимков, которые напомнят, что зима — прекрасная и порой странная пора.

«Когда ударил мороз, на моем доме проступили какие-то очертания»

Наглядное объяснение, почему тепловая изоляция должна идти вдоль всей стены. © 13xnono / Reddit

«На этом поезде я каждый день езжу в университет»

«На улице −23, какой-то сумасшедший катается на ватрушке. Я в шоке»

«У нас снег выпал раньше, чем опали листья»

«Слепил снеговика»

Это настолько офигенно, что после второй фотки я всерьез задумался, а не в компьютерной игре ли ты это сделал. © FrozenBlossoms / Reddit

«Тепла от моего работающего всю ночь видеорегистратора хватило, чтобы отогреть часть стекла»

«А у моих соседей двор с подогревом»

«Слегка пугающий снежок»

«Неожиданно, как всегда»

«Во дворе у моих друзей снег оседает только на затирке швов»

«Пошли в поход зимой. Вот как выглядят мои волосы»

«Я с братом. Фотка — портал во времени»

«Я, конечно, понимаю, что на улице холодрыга, Бетти, но что ты такое творишь?»

«Сосулька в виде руки. Буквально прикосновение зимы»

«Солнце светило в зеркало заднего вида и расплавило снег на стекле»

Окно в этом доме полностью замерзло

«Дядя живет на Филиппинах. Приехал в гости, до этого никогда не видел снег. Вот что он умудрился сотворить»