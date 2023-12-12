17 фото, на которые смотришь и восклицаешь: «О, вот и наступили холода!»
Люди делятся на два типа. На тех, кто как только упадет первая снежинка достает с антресолей коробку с гирляндами и постит в социальные сети фотку с надписью «Пришла зима», и тех, кому все это сто лет не надо. Вот несколько снимков, которые напомнят, что зима — прекрасная и порой странная пора.
«Когда ударил мороз, на моем доме проступили какие-то очертания»
- Наглядное объяснение, почему тепловая изоляция должна идти вдоль всей стены. © 13xnono / Reddit
«На этом поезде я каждый день езжу в университет»
«На улице −23, какой-то сумасшедший катается на ватрушке. Я в шоке»
«У нас снег выпал раньше, чем опали листья»
«Слепил снеговика»
- Это настолько офигенно, что после второй фотки я всерьез задумался, а не в компьютерной игре ли ты это сделал. © FrozenBlossoms / Reddit
«Тепла от моего работающего всю ночь видеорегистратора хватило, чтобы отогреть часть стекла»
«А у моих соседей двор с подогревом»
«Слегка пугающий снежок»
«Неожиданно, как всегда»
«Во дворе у моих друзей снег оседает только на затирке швов»
«Пошли в поход зимой. Вот как выглядят мои волосы»
«Я с братом. Фотка — портал во времени»
«Я, конечно, понимаю, что на улице холодрыга, Бетти, но что ты такое творишь?»
«Сосулька в виде руки. Буквально прикосновение зимы»
«Солнце светило в зеркало заднего вида и расплавило снег на стекле»
Окно в этом доме полностью замерзло
«Дядя живет на Филиппинах. Приехал в гости, до этого никогда не видел снег. Вот что он умудрился сотворить»
Ну а чтобы выглядеть зимой стильно, но при это быть в тепле, предлагаем прочитать статью о 8 зимних вещах, которые даже лощеных красоток превращают в неказистых простушек.
Фото на превью little_houses / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 фото, на которые смотришь и восклицаешь: «О, вот и наступили холода!»
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