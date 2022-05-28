17 матерей, чьи будни так насыщенны, что хоть бери и кино снимай
Жизнь любой мамы сравнима с полосой препятствий, которой, кажется, не видно конца. Но помимо сложностей материнство — это и крутые моменты, которые впечатываются в память на долгие годы.
Пользователи сети поделились снимками, которые без лишних слов описывают насыщенные дни мам. Мы в ADME не могли перестать улыбаться, пока просматривали эти фотографии.
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Вам вспомнились какие-то забавные моменты вашего родительства? На каких фотографиях нашей подборки вы узнали себя?
Фото на превью tracy_leanne / Reddit
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