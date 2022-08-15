17 историй, доказывающих, что для настоящего учителя стрессоустойчивость не строчка в резюме, а второе имя

Каждый из нас учился в школе, но некоторые так ее полюбили, что спустя время вернулись туда в качестве учителя. И теперь у них каждый день будто очередная серия ситкома, ведь дети чудят как могут: кто-то приносит в школу черепах, кто-то объясняет свое опоздание тем, что ему угрожала мышь, а кто-то и вовсе подозревает тебя в колдовстве.