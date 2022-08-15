17 историй, доказывающих, что для настоящего учителя стрессоустойчивость не строчка в резюме, а второе имя
Каждый из нас учился в школе, но некоторые так ее полюбили, что спустя время вернулись туда в качестве учителя. И теперь у них каждый день будто очередная серия ситкома, ведь дети чудят как могут: кто-то приносит в школу черепах, кто-то объясняет свое опоздание тем, что ему угрожала мышь, а кто-то и вовсе подозревает тебя в колдовстве.
Мы в ADME ближе к сентябрю начинаем ностальгировать по школьным годам, поэтому решили, что вам, пожалуй, тоже стоит это сделать.
- В классе появился новый учитель, который был фанатом «Игры престолов». Его первый вопрос был таким: «Кому нравится этот сериал?» Почти все подняли руки, а он сказал: «Я прочитал все книги, и если в классе будет слишком громко, то я скажу вам, кто из героев выйдет из игры следующим». Лекция еще никогда не была такой тихой. © Nikunj Jain / Quora
- У моего друга учитель конфисковал целую жареную курицу, которую тот прятал в парте и ел во время урока. © MuffinMan23 / Reddit
- Есть у меня знакомая, всю жизнь проработавшая учительницей в школе. На момент описываемого события ей было 92 года. Всегда подтянута, аккуратна, с маникюром. Далее от ее лица: «Была тут недавно в театре. В антракте подходит ко мне старушка — седая, без зубов, с тросточкой — и говорит: „Здравствуйте, Полина Абрамовна! Как я рада вас видеть!“ А я не могла узнать, кто же это такая. Оказалось, это моя ученица, представляете?!» © benadam11 / Pikabu
- Есть у меня один очень самоуверенный ученик. Каждый раз во время контрольной или самостоятельной работы он спрашивает, сколько нужно сделать на тройку. И каждый раз я ему честно отвечаю, что для этого нужно сделать правильно хотя бы половину. Он делает ровно половину заданий — и ни примером больше. И при проверке его работ я постоянно нахожу не менее одной ошибки. Снова и снова он получает двойку. И раз за разом у меня в голове та самая сцена из «Матрицы». © Rid77 / Pikabu
- Ставили сценку ко Дню учителя, где я играл дуб, который обнимает во время монолога двоечница. Репетиции прошли без проблем, а перед выступлением я слегка повздорил с партнершей, и во время выступления она вместо того, чтобы изобразить, как обнимает дерево, начала щекотать меня за бока. От неожиданности я захохотал и принялся извиваться на глазах у всей школы. Теперь, после такого позора, даже не знаю, как идти в школу. Учитель химии, 48 лет. © Подслушано / Ideer
- Давно это было. В кабинете физики на столе у учителя всегда стояли стакан и графин с водой. Идет урок, и учительница рассказывает о каких-то физических свойствах. В качестве примера приводит тот самый стакан. Сказала, что вот стакан сам по себе разбиться не может. Показывает рукой, и тут этот стакан лопается с громким треском на мелкие кусочки. Весь класс затих и с ужасом посмотрел на учительницу. Позже я узнал, что это было закаленное стекло и что так бывает. Но учительницу стали бояться и прозвали колдуньей. © Подслушано / Ideer
- Мой друг работает учителем. Однажды он шел в класс, после того как прозвенел звонок, и встретил своего ученика, который что-то искал в своем рюкзаке. Мой друг сказал парню идти в класс, тот ответил, что пойдет буквально через секунду, и снова продолжил ковыряться. Учитель начал переживать, что в рюкзаке парня может быть что-то запрещенное. И тут он внезапно достает... 2 маленьких черепашек. © unknown author / Reddit
- Я обычный человек, но у меня есть фанаты. Именно фанаты! Они безумно рады меня видеть, хотят быть похожими на меня. Искренне любят, дарят конфетки и всякие мелочи. Обращаются ко мне за помощью, как будто я гуру всего. Они равняются на меня, я для них самая лучшая. Все хотят меня обнять и идти со мной за ручку. А все потому, что я учитель начальных классов. © Подслушано / Ideer
- Я учитель. Заключил пари с 5 детьми, что они обыграют меня в футбол. Если я проиграю, то должен отжаться 100 раз, а если они, то один должен будет выиграть все соревнования по борьбе в новом году, второй — стать чемпионом страны по самбо, третий — похудеть на 10 кг, четвертый — научиться играть на скрипке, а пятый — перестать разрисовывать свое тело, а то постоянно ходит изрисованным. В итоге они проиграли. С нетерпением жду нового учебного года. И не стоит все-таки спорить с физруком. © Подслушано / Ideer
- В школе физику у меня преподает тот же учитель, который был классным руководителем у моей мамы. Когда он только начинал у нас вести уроки, мама сказала: «Если поймешь, что не напишешь контрольную, а оценка позарез нужна, то скажи Виктору Палычу, что все знаешь про сову. Но это совет на один раз, так что думай, когда применять». Спустя пару месяцев, когда я болела и вышла в школу только перед контрольной, совершенно ничего не зная, решила воспользоваться маминым советом. Я понятия не имею, что там за история с совой, но он побледнел, строго-настрого запретил даже заикаться об этом и тихо поставил 4. Я теперь сгораю от любопытства, но мама не колется, что там такое с совой произошло. © Палата № 6 / VK
- Поймал ученицу на том, что она скопипастила несколько абзацев в одной из своих работ. После лекции попросил ее остаться, усадил за парту и спросил, не списывала ли она. Ее глаза наполнились слезами, а затем она сказала: «Мне так жаль! Просто я очень устала и не успевала сделать работу, а моя соседка посоветовала мне списать и сказала, что вы никогда не догадаетесь». Затем с самым серьезным выражением лица она прошептала: «И теперь я знаю, что она дьявол!» Я не смеялся, хотя очень хотел. © Damsell / Reddit
- Самая крутая отмазка, которую я слышал, работая учителем, была такой. На вопрос «Почему ты опоздал в школу?» ученик сказал: «Сегодня утром я проснулся вовремя, но на краю моей кровати сидела мышь. Я посмотрел на нее, она оглянулась и сказала мне: „Иди спать“. И что я мог сделать?» © Colonel Allen M. Morris / Quora
- Как-то раз меня отправили на важное мероприятие. Перед нами должна была выступить сильно умная женщина из департамента. Не помню тему разговора, но учителя должны были у нее поучиться. Женщина выступила, учителя сделали вид, что было очень интересно. А после выступления она решила пообщаться. «Вам вообще нужно почаще отдыхать, — говорит она учителям, — куда-нибудь съездить. Я постоянно езжу. У меня муж хорошо зарабатывает, а я работаю для удовольствия. Понимаю, что у вас небольшие зарплаты, а потому считаю, что у каждой учительницы должен быть хорошо зарабатывающий муж». Среди полусотни присутствующих учителей я был один мужского пола. Было не очень удобно, когда тебе открыто говорят, что нужно заводить мужа. © marionetka700 / Pikabu
- В школе у нас был учитель химии — одинокий мужик лет под 40. Вредный, придирчивый, злой. Внешне — худющий неряшливый брюнет. Много лет его вся школа ненавидела, а в 2001 году в него вдруг повлюблялись все девочки. Он никак не мог понять причин такого фурора. И только лет через 5–6 кто-то посоветовал ему ознакомиться с «Гарри Поттером». © Подслушано / Ideer
- Я учитель в средней школе, и количество перлов, которые я слышу каждый день, просто невероятно. Но лучший комментарий я услышал в первый день работы, когда взял паузу во время урока. Один ученик шепотом сказал другому: «Видишь ли, он думает, что мы заперты здесь с ним, но он не знает, что это он заперт здесь с нами». © Pb_petroleumjelly / Reddit
- Работаю учителем английского. Ученики из начальной школы очень любят обниматься, дарить рисунки, самодельные браслетики, пластилиновых зверей — в общем, проявляют любовь как могут, из-за чего мое сердце полностью в их руках. Но эта история — об одном мальчике из 2-го класса. Назовем его Марк. Весь учебный год он задаривает рисунками и поделками в повышенном объеме, по-стахановски один за пару классов производит. Всю перемену до и после урока с их группой он со мной разговаривает, рассказал уже всю жизнь свою. Начались каникулы и пришкольный лагерь — каждый день получаю букеты из одуванчиков и красивые камни. И вот вчера утром видит меня, подбегает, обнимает, поднимает голову, задумчиво смотрит на меня с минуту и спрашивает: «Александра Владимировна, а у вас дочка есть?» © aleksiberia / Pikabu
- Я готовлю детей к поступлению в школу. Один из моих учеников сказал: «Я люблю вас, Анастасия Николаевна, но я слишком стар для вас». Мальчику было 5 лет. © amiso / Reddit
А какой запоминающейся историей из школьной жизни можете поделиться вы?
AdMe/Народное творчество/17 историй, доказывающих, что для настоящего учителя стрессоустойчивость не строчка в резюме, а второе имя
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