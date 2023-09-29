17 историй, доказывающих, что фраза «Все тайное становится явным» — работает
Мы прошерстили интернет в поисках историй о том, как люди узнали чужие тайны. Правду говорят: меньше знаешь — крепче спишь. А в бонусе вас ждет несколько анекдотов.
- У знакомых есть сын, который не общается с матерью. Объясняли это тем, что он якобы женился на дочери богача и не хочет теперь знаться с простыми родственниками. Мать даже ездила на одно ток-шоу и слезно просила с экрана своего сына одуматься и возобновить общение с семьей. Но потом правда выплыла наружу. На самом деле мать узнала диагноз будущей жены (бесплодие) и всячески отговаривала сына от женитьбы, истерила, угрожала. Сын выбрал любовь. И жена его никакая не богачка. © Подслушано / Ideer
- Однажды бабушка промолвилась, что раньше у дедушки (ныне покойного) была другая семья. Более того, у деда была дочь от первого брака, и мы выяснили это только сейчас. © Amanda Smith / Quora
- Мне был 21 год, и я влюбилась в парня, которому было 29. Однажды я случайно нашла его паспорт в шкафу и решила посмотреть его фото. И тут я обнаружила, что ему 38. Оказалось, он все время врал, потому что думал, что я не захочу встречаться со «стариком». © Emray May / Quora
- Оказывается, коты тоже могут вести двойную жизнь. Отдала я снохе котенка. Живет он у них года 2, стал огромным котярой. Ну, думаю, это он на рыбе разъелся, хозяин-то рыбак. У них он Пушок, дети его в коляску укладывают, играют с ним, как с куклой. А у соседки через участок он Тамерлан. Там у него свой диванчик, кормят его всем самым лучшим. Раскрыли они его секрет, когда одна хозяйка подвозила другую на машине. Наткнулись на своего кота, а он сделал вид, что чем-то очень сильно занят в кустах. © manlogin / Pikabu
- Был у меня друг, назовем его Олег, и он стал встречаться с девушкой. Жили они так: он работал и ее обеспечивал, а она перебивалась подработками и все свободное время сидела в онлайн-игре. Короче, пришел как-то Олег домой и увидел открытую переписку своей благоверной. А у нее роман в реале с парнем из игры.
- Я занялась генеалогическом древом и узнала пару семейных секретов. Дядя и тетя сыграли свадьбу на год позже, чем говорили своим детям. Оказывается, на свадьбе невеста была на 6-м месяце. Это объясняет, почему у нас нет их свадебных фотографий и почему их не звали на семейные торжества. В те времена у людей было другое отношение к жизни. © Kate Anderson / Quora
- Я случайно выяснила, что один мой родственник всю жизнь был бабником. Одна из его пассий родила ему 2 детей. Живя в браке с другим мужчиной. Тот все знает, но они до сих пор вместе и воспитывают этих детей. © Kate Anderson / Quora
- Классе в 5-м получила двойку, вырвала страницу из дневника и спрятала. Уже училась в универе, приезжаю на выходные домой, и тут мне мама предъявляет следы моего преступления. Посмеялись. Все тайное становится явным. © Лариса Коломийцева
- Один парень стал писать гадости под моими постами. Он представился доктором наук и назвал университет, в котором учился. Забавно, потому что, если верить ему, мы учились в одном и том же месте в 1979 году. И у нас одна специальность. Но я его в глаза не видел. Наглец даже выложил свой диплом. Но кое в чем он прокололся. Шрифт! Он выбрал шрифт, который придумали в 1982 году! Так я выяснил, что его диплом — подделка. © Ian Williams / Quora
- Мы недолго прожили вместе с отцом моей дочери. Он не работал, не заботился о семье — мы развелись. Благоверный всегда утверждал, что он сирота, родни нет. Моей дочке 27 лет. Она начала искать корни и выяснила, что у отца есть младшая сестра. Та женщина удивилась: она-то думала, что ее брата нет в живых. В последний раз родня видела его в 1973 году. © Elizabeth Jones / Quora
- Благодаря тому, что мой брат не нажал кнопку «отбой» после телефонного разговора, я услышала о себе много нового. В частности, что его жена думает обо мне. Ну что ж, больше в гости к ним я не ходок.
- В студенчестве у нас была своя компашка. И прибилась к нам Ира — милая, тихая, в очках. Всем она понравилась, а тут моя подруга Наташа и говорит: «Я случайно услышала, как она про нас гадости за спиной рассказывает». Да, от тихой Ирочки такого никто не ожидал. Правда вылезла наружу необычным образом. Я познакомилась с родственницей Наташи и с удивлением узнала, что это Наташа говорит про всех гадости. © KeraTamara / Pikabu
- Однажды мы с сестрой ругались на кухне. Сестра: «Тебе конец! Я маме нажалуюсь». А в этот момент я краем глаза увидела, что мама стоит за дверью. Я: «Мама тебе не поверит!» Сестра расхрабрилась: «Еще как поверит, потому что она мне всегда верит, когда я плачу, а я могу заплакать в любой момент». Тут зашла мама, и мне пришлось прикусить себя за щеку, чтобы не расхохотаться. © Victoria Baker / Quora
- Поступил в вуз, заселяюсь с ребятами в общежитие. Заходит к нам комендант и начинает: «Так, ребятки, тут чайник мой был. Где он?» Мы: «А мы уж думали, что он нам остался от прошлых жильцов. Держите». Отучились мы года 2, и тут к нам заглянул какой-то парень. Разговорились. Он рассказал, что жил тут раньше и, зная, как трудно студентам в первое время, оставил нам чайник. © EdokPechenek / Pikabu
- Я менеджер в магазине одежды. Согласилась на повышение и переехала в другой город. Ко мне подошла клиентка, я помогла ей с выбором. У кассы она и говорит: «А вы мне сделаете скидку? У меня тут подруга начальницей работает». Я решила, что она про бывшего менеджера говорит. И тут она назвала мое имя! И знала даже, из какого я города. В общем, кукиш ей, а не скидку. © Jean Miller / Quora
- Жили мы на набережной, любили с мужем сидеть у открытого окна. И вот однажды муж стоял у окна, провел рукой по водосточной трубе и нащупал за ней какой-то комок. Вытащил его, а этим комком оказалась страница из дневника сына с двойкой. Мы с мужем тогда в унисон выпалили: «Все тайное становится явным!» © Татьяна Дубровина
Бонус
- — Как я вас узнаю?
— Я буду в своем репертуаре.
- — Дорогой, забери меня сегодня вечером из клиники пластической хирургии.
— Хорошо, дорогая, а как я тебя узнаю?
Некоторые семейные тайны делят жизнь на до и после. Один мужчина познакомился со своим настоящим отцом в 50 лет при драматических обстоятельствах.
AdMe/Народное творчество/17 историй, доказывающих, что фраза «Все тайное становится явным» — работает
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