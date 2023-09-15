17 историй из общественного транспорта, перед прочтением которых лучше пристегнуться

Большинство из нас сталкивается с общественным транспортом почти каждый день, и мало кто ждет от поездок чего-то нестандартного. Но наши сегодняшние герои, наверное, родились под знаком приключений, потому что иначе сложно объяснить, почему с ними произошла такая яркая история.