17 историй из общественного транспорта, перед прочтением которых лучше пристегнуться
Большинство из нас сталкивается с общественным транспортом почти каждый день, и мало кто ждет от поездок чего-то нестандартного. Но наши сегодняшние герои, наверное, родились под знаком приключений, потому что иначе сложно объяснить, почему с ними произошла такая яркая история.
- Я ехал в автобусе, и рядом со мной сидела женщина. Я почти не обращал на нее внимания и просто смотрел в окно. Но неожиданно почувствовал неприятный запах и обернулся, чтобы найти источник. Оказалось, что эта женщина сняла кроссовку с носком и положила ногу на спинку сиденья перед нами. А потом начала стричь на ноге ногти. © Toxicmetropolis / Reddit
- Поздно вечером я ждал поезда. По той стороне никто не шел, поэтому я отчетливо увидел, как из тени вышел толстый кот, и указал на него другу. А друг мне в ответ: «Это крыса». © mccoyn / Reddit
- Однажды в автобусе я увидел мужчину, который стоял над сидящей пожилой женщиной и ел гамбургер. Еда начала падать ей на колени. Женщина с отвращением встала со своего места, а мужчина тут же сел и выдал: «Ой, спасибо!» © Unknown author / Reddit
- Как-то в поезде, каждый раз, когда двери на станции открывались, один чудак ставил перед собой задачу выбегать, пнуть ближайший мусорный бак и забегать обратно в поезд, прежде чем двери снова закроются. Так продолжалось на нескольких станциях. Пассажиры даже помогали: держали двери открытыми, когда он начинал уставать. © 0verLord / Reddit
- Я застрял ногой в двери автобуса. Он был полон, и мне не хотелось устраивать сцену и пугать людей. Оказывается, дверь не закрывалась автоматически, потому что моя нога держала ее. Водителю пришлось выйти из автобуса и вручную освободить меня. На меня очень странно посмотрели из-за того, что я простоял там так долго, прежде чем что-то сказать. © Unknown author / Reddit
- 4 года назад я был свидетелем того, как мужчина подтягивался в автобусе, используя поручни. Затем он снял рубашку, потому что крепко вспотел, и через 5 минут начал кричать на другого парня, потому что тот не вызвал его на соревнования по подтягиваниям. © patnard / Reddit
- Однажды в метро какой-то парень нервно оглядывался на своем месте, а затем крикнул: «Я возвращаюсь в будущее!» И на всю оставшуюся дорогу сунул голову и руки под рубашку. © jimminyjojo / Reddit
- Это может показаться банальным, но я сидел рядом с женщиной, которая читала книгу вверх тормашками минут 15 подряд. © whistle**** / Reddit
- Иду к выходу из метро, день противный: оставила папку в магазине, не успела по делам. Думаю о своем, никого не трогаю, навстречу мне от эскалатора несется женщина. Народу много, так что заметила я ее уже на подлете ко мне. Она берет, ни с того, ни с сего хватает меня за нос и бежит дальше. Что это было, почему именно я, какой вообще смысл в этом действии — загадка. © Xeonira / Pikabu
- Еду в метро, на соседнее место садится мужик. Крупный, так еще ноги раскидывает в разные стороны и достает дорогой телефон. Я оказываюсь зажата. Обращаюсь к нему: «Мужчина вы не могли бы убрать свои ноги, пожалуйста? Вы занимаете половину моего сидения. На что слышу: «Худеть надо!» Вешу 58 кг. Я фыркнула, пожелала ему того же и отвернулась. На одной из станций, прямо перед закрытием дверей, юркий пассажир выхватил у него из рук его мобилку и испарился. Карма. © umorist / Pikabu
- Автобус. Час пик. Давка. Мама стоит в середине автобуса. К ней жмется интеллигентного вида мужчина. Маман насторожилась, а он руку в сумку уже просунул. Мать наклоняется к его уху и шепчет: «Куда ты лезешь? Свои». Он повернулся и с очень удивленным взглядом ответил: «Простите, коллега». Если что, мама ничем противозаконным не занимается. © 1TWISTER3 / Pikabu
- Иду по платформе метро в сторону выхода вдоль стоящего с открытыми дверями поезда. При звуке «Осторожно, двери закрываются» проходящий мимо парень крикнул: «Опоздаешь!» и толкнул меня в уже закрывающуюся дверь. Я влетела в вагон, двери закрылись, поезд поехал. Зачем!? Почему!? © 1506DyDyKa / Pikabu
- Выхожу как-то из метро. Прилично одетая женщина говорит: «Мужчина, дайте мне, пожалуйста, свой номер телефона. Да вы не бойтесь, я по нему звонить не буду». Я ей: «Стоп. Вам нужен мой номер телефона, но звонить по нему вы не будете. А номер телефона тогда зачем?» А она выдает: «Просто у нас задание тренинга, взять у незнакомого мужчины номер телефона. Я уже час стою, не дает никто. А я уже вся замерзла». © Lee222 / Pikabu
- Дочь сегодня ехала в маршрутке и услышала разговор водителя и пассажира. Водитель едет и разговаривает по телефону.
— Водитель, вы знаете, что по телефону во время движения говорить запрещено?
— А я сам с собой разговариваю, а телефон просто в руке держу — показывает уже выключенный телефон.
— Теперь я еще больше боюсь. © MAPEMAH / Pikabu
- Вчера после работы зашла в автобус. Свободных мест не было, но один мужчина, увидев меня, тут же встал, заулыбался и сказал: «Девушка, вы такая красивая. Не дадите свой номерок? Присаживайтесь». Я ответила, что мне очень приятно, но много лет замужем, поэтому не делюсь контактами. Уже готовилась сесть, но мужик умостился обратно на свое место. Недовольно отвернулся к окну и пробормотал: «Ну и стой тогда». © Палата № 6 / VK
- Ехала стоя в метро и дочитывала книгу. Возле меня сидела девушка и время от времени поглядывала на меня. Я начала переживать, что со мной что-то не так, а потом постаралась не обращать внимания и сосредоточилась на сюжете. Перелистнула очередную страницу и увидела, что та девушка уже стоит возле меня, смотрит прямо в глаза и говорит: «Садитесь на мое место, я постою. Там сейчас в книге такой поворот будет! Вам обязательно нужно сесть, иначе упадете». Видимо, теперь уступают места пожилым, беременным и читающим остросюжетные книги. А я и не против. © Палата № 6 / VK
- Еду в маршрутке, передо мной сидит мама и маленький мальчик. Ребенок говорит маме довольно громко: «Я хочу в туалет», а мама ему в ответ: «Ты же мужчина, нужно молча потерпеть, скоро приедем уже». Прошло 5 минут, мама кричит на весь автобус: «Ты что, описался? Почему не сказал, что так сильно хочешь?!». На что мальчик ей ответил: «Я же мужчина». © Палата № 6 / VK
А если вам не хватило нестандартных сюжетов, то держите истории людей, которые просто летели в самолете, а попали в настоящий водоворот событий.
AdMe/Народное творчество/17 историй из общественного транспорта, перед прочтением которых лучше пристегнуться
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