17 историй из парикмахерских, которые закрутились не хуже, чем локоны в «Дайсоне»

Обычный поход в парикмахерскую может пойти наперекосяк или обернуться внезапным приключением. Подтверждения тому находятся как у самих мастеров, так и у клиентов. Многие из них просто не могут сдержаться и выкладывают наиболее яркие истории в сеть.