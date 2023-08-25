17 историй из парикмахерских, которые закрутились не хуже, чем локоны в «Дайсоне»
Обычный поход в парикмахерскую может пойти наперекосяк или обернуться внезапным приключением. Подтверждения тому находятся как у самих мастеров, так и у клиентов. Многие из них просто не могут сдержаться и выкладывают наиболее яркие истории в сеть.
- Была в салоне. Парикмахер начала расчесывать меня и спрашивать, как я хочу подстричься, но вдруг остановилась и пошла за менеджером. Он, мол, должен мои волосы осмотреть. Через пару минут парикмахер снова позвала менеджера, заорав: «Эй, кажется, у нас здесь вши!» В помещении воцарилась мертвая тишина. Это была перхоть. © kannlowery / Reddit
- Сижу в парикмахерской. Заходит дедушка: лет под 70, залысина на всю голову и только по бокам седые волосы наросли так, что прям на уши лезут. Было свободное кресло, он присел. Девушка закутала его в полотенце и спрашивает, мол, как стричься желаете. И дед ей в ответ,: «Ну-у... Снизу покороче, сверху подлиннее, полубоксом, только челку не трогайте». © WashingtonP / Pikabu
- У моей мамы была парикмахерская. Cтригла она меня машинкой сзади, и тут я услышал довольно агрессивное «Вжух». На мгновение стало тихо, а потем мама такая: «Сходим в торговый центр и купим тебе шапку». © aaronby3rly / Reddit
- Сегодня решил подстричься. Зашел в ближайшую парикмахерскую и начинаю рассказывать, на какого приличного человека хочу быть похож. Внезапно мастер задает вопрос:
— А вы в этом районе живете?
Пытаясь понять, как это связано с обсуждением будущей прически, на автомате отвечаю:
— Да, а что?
— Тогда советую сделать покороче, а то скоро горячую воду отключат.
Так и подстригся. Логично ведь. © Poznayushij / Pikabu
- Звонок в салон. Администратора нет на месте, снимаю трубку и говорю:
— Здравствуйте, салон красоты.
— Здравствуйте, а вы химическую завивку делаете?
— Делаем.
— Как вы думаете, мне пойдет? © stilistmd / Pikabu
- Сестра пошла в парикмахерскую, в которой часто работают новички. Хотела сделать скрытое окрашивание под блонд. Мастер нанес на волосы осветлитель, обернул их фольгой и поставил под лампу. В результате сжег около 18 сантиметров волос, осталось от силы 5-7. Увидев, что натворил, мастер просто спросил: «Вы же хотели короткую стрижку, верно?» Кстати, его тут же уволили. © DinosaurTail / Reddit
- Пошел в парикмахерскую, не мог определиться с длиной волос. Диалог с мастером:
— Не могу выбрать длину. Может, вы посоветуете?
— Так давайте я вам один бок сделаю немного короче, а другой длиннее, а вы потом посмотрите, выберете как лучше, и я вам и другой бок переделаю.
— А что, если я выберу более длинный вариант?
Девушка зависла. © AdAmus02 / Pikabu
- Пришел ко мне пожилой мужчина. Ворчун, но спокойный. Он отрастил довольно длинные волосы и попросил сделать короткую стрижку. Когда я уже заканчивала, он просто сказал: «Пойдет». Встал, снял накидку и стал ждать жену, которая тоже стриглась в тот момент. Я увидела, что у него остался один длинный волос, свисающий на лицо. Прекрасно понимала, что он в кресло не вернется. Так что просто посмеялась и понадеялась, что жена сострижет волос, когда они будут дома. © pipenpedlopsokopolis / Reddit
- Подруга-парикмахер рассказала. Женщина пришла и попросила, чтобы ее расчесали. Вы можете спросить, почему из-за такой мелочи ей нужно было идти в салон. Ответ прост — она не расчесывалась последние полгода. 6 часов ушло на то, чтобы привести шевелюру в более-менее приличный вид. © phedderr / Reddit
- В детстве папа водил нас к одному парикмахеру, тот держал в большой банке с водой пластиковое ухо. Всем юным клиентам он говорил (в шутку, конечно), что это ухо маленького мальчика, который не сидел спокойно, когда его стригли. И хранит он его, мол, в качестве напоминания о том, что во время стрижки нужно сидеть неподвижно. Срабатывало на ура. © redditclark / Reddit
- Зима, минус 20. Мама сидит в очереди на стрижку. Заходит бабуля и садится рядом с ней. Освободившись, к ним заглянула молоденькая девушка-парикмахер:
— Бабушка, вы на химию?
— На физику! Я погреться зашла. © Unknown author / bashorg.org
- Записалась к парикмахеру, объяснив при этом, что времени будет в обрез, она сказала: «Успеем, не волнуйся». Мало того, что она пришла спустя 40 минут, так еще и, накрутив ровно два локона, выдала: «Мастер не может работать на голодный желудок. Я так проголодалась, пойду поем». И ушла. Вот меня интересует, бывает ли голод настолько сильным, что прям в обморок сейчас упадешь, если не перекусишь? Я еще просидела минут 10, поблагодарила и ушла. © Подслушано / Ideer
- Работаю парикмахером. В кресло садится паренек с очень густыми волосами. Стригу. Говорю, мол, волосы у вас хорошие. Он мне:
— Да что там! Вот раньше были... Машинки ломались!
Естественно, спросила, куда ж делись-то волосы? Через некоторое время мне изрекли:
— Видимо, голова росла, а волос больше не становилось. Вот и рассредоточились... © Unknown author / bashorg.org
- Моя тетя — парикмахер. Недавно к ней пришла дама на прическу. Тетя пыхтела над ней 4 часа. В итоге дама говорит: «Прическа мне очень нравится, правда, но вот вы так меня ударили расческой, что у меня теперь шишка», — и начала звать всех и вся. Ей сделали скидку. Как потом оказалось, эта дама уже известная. Раз в неделю она стабильно ходит в какой-то новый салон и занимается такой вот фигней: делает прическу, а потом, дабы не платить вовсе или выбить скидку, придумывает байку про расческу. © Подслушано / Ideer
- Работаю парикмахером. Пришла девушка с волосами до попы и попросила сделать каре. Добавила, что заберет все с собой до последней волосинки. Буквально. Девушка устроила истерику, когда я пыталась подмести остриженные волосы, сама все собрала с пола и сложила в пакетик. Я думала, что она продать их собралась, но нет. Уходя, она сказала, что все мастера делают кукол вуду с волосами клиентов. © Подслушано / Ideer
- Работаю парикмахером. Практикантка неправильно помыла голову клиентке, отчего краска въелась в кожу и не отмывалась. Средств для «смывки» мы не держим, ибо легко обходимся без них. Я стою, глазами хлопаю и сама без понятия, что делать. Тут начальница подходит и говорит: «Пепел возьми и потри». Я подумала, может, средство так называется. Но она взяла ватку и пепельницу, из которой выкинула все лишнее, и быстро оттерла краску со лба клиентки пеплом. Все в шоке. © Подслушано / Ideer
- В юности была прическа каре, длиной почти до плеч. Зачем-то решила сделать химическую завивку. Когда смыли реактив, в парикмахерской отключили свет, и мне пришлось идти с мокрыми волосами домой. Иду и вижу, что многие люди на меня стали оборачиваться и смотреть удивленно. Ну, думаю, красавицей, наверное, стала после «химии». Пришла домой, смотрю в зеркало, а у меня просто огромный шар из волос вокруг лица. © Подслушано / Ideer
Парикмахерская — далеко не единственное место, где могут кипеть страсти. Между мастерами маникюра и их клиентами вообще может разыграться нехилая драма.
AdMe/Народное творчество/17 историй из парикмахерских, которые закрутились не хуже, чем локоны в «Дайсоне»
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