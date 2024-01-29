17 историй с таким твистом, что хоть челюсть с пола подбирай
Порой диву даешься — зачем вообще сценаристы выдумывают неправдоподобные сюжеты, если можно просто брать колоритные истории из жизни. Ведь порой судьба подкидывает нам настолько неожиданные повороты, что диву даешься. Уверены, и с вами не раз случались залихватские ситуации — не забудьте поделиться ими в комментариях после прочтения статьи.
- Командировка, гостиница. Поздно вечером сижу в туалете. Вдруг сзади какой-то шорох, оборачиваюсь — в стене над унитазом лючок. Да даже не лючок, а внушительный такой люк. Звук вроде оттуда. Открыл его, вроде ничего. Вдруг за трубами стена пропадает, слепит свет, и на меня смотрит рожа мужика из соседнего номера. То есть у него такой же люк в туалете напротив моего, он также что-то услышал и открыл этот люк. Молча смотрели друг на друга секунд 15, потом молча кивнули и закрыли этот портал. © Evgeny2020 / Pikabu
- В детстве был у меня тамагочи-динозаврик. Пищал днем и ночью, требуя внимания. Терпение родителей казалось бесконечным, но однажды все-таки лопнуло. Проснувшись как-то утром, я обнаружила, что любимого питомца нигде нет. Я в слезы, и тут радостная мама заходит в комнату с яркой мягкой игрушкой в виде динозавра. И поздравляет с тем, что мой тамагочи вылупился и вырос! Лучшее родительское решение «писклявой» проблемы. © panzermarder / Pikabu
- Потерялась собака. Думала, что с ума сойду. Все силы на поиски, куча объявлений по всей округе, репосты в соцсетях. Любые деньги, лишь бы вернуть. Звонит мужик: «Я точно знаю, где ваша собака. Готов помочь за небольшую услугу». А я в таком состоянии, что готова на все. Диктует адрес и говорит: «С собой обязательно взять сметану, 2 кг картошки и туалетную бумагу». Купили, понесли. Дверь открывается, и мне навстречу мой пес выбегает. Мужик ржет, говорит, что нашел его. А список — это просто ему лень было в магазин идти. © Подслушано / Ideer
- Доктор, которая делала мне УЗИ груди, намазала на свой прибор гель со словами: «А вот и тепленькое желе!» — и, изображая звуки моторчика, начала приближать его ко мне как самолетик. Потом она вдруг застыла, оборвала себя на полуслове, моргнула и сказала: «Извините, у меня маленькие дети-близнецы, и я вымотана до предела». © theheatherhogan / Twitter
- На прогулке часто встречаю женщину с 2 метисами лабрадора. Можем о чем-то поговорить — короче, обычная встреча собачников. Недавно снова пересеклись. Она мне между делом говорит: «Ну что, сходили к пульмонологу?» Я смотрю на нее с высоко поднятой бровью — мол, к какому пульмонологу? Ба-а! И тут словно тучи разошлись, изображение настроилось, резкость увеличилась, и оказалось, что... передо мной стоит наш участковый педиатр. Мы к ней каждую неделю ходим, а я не узнала. Стыдно-о-о. © CyberDoll89 / Pikabu
- Я врач. Приезжаю к мальчику 7 лет, начинаю осмотр. Мама отходит в другую комнату за градусником, малышарик подскакивает с кровати и на ухо мне:
— Доктор, скажите, пожалуйста, маме, что я очень болею и не могу пойти сегодня на тренировку! Я очень не хочу, но живот у меня не болит!
— Так ты у нас хитрец, оказывается. Совсем не хочешь? Точно не болит?
— Совсем не хочу!
— Эх, понимаю, сейчас что-нибудь придумаем.
Приходит мама, я говорю: «Ребенок здоров», пишу на бумажке «Освобожден от тренировки» и ставлю дату, протягиваю ей и улыбаюсь. А она как заорет: «Жорик! Нормально же мог попросить, а не меня и доктора обманывать! Cтыдно как...» Вместе посмеялись, я поехала дальше работать, а у Жорика сегодня выходной. © yadeathcoreee / Twitter
- Детвора во дворе построила горку очень внушительных размеров при помощи двух взрослых. Вся местная ребятня, в том числе и из соседних дворов, была очень рада ледяному сооружению. А когда коммунальщики пришли ее сносить, встали стеной на защиту, к ним примкнули и родители. А из-за того, что горку снести не удалось, не смог проехать и экскаватор, чтоб снести магазинчик-самострой, принадлежащий тем двум взрослым, помогавшим детворе строить горку. © Darkman19 / Pikabu
- Все боятся больших собак, поэтому мы гуляем далеко от поселка, километрах в 10. Приехали, собираем грибы. Собаки где-то носятся. Смотрю — идут, а с ними какая-то женщина, держит их за шеи. И собаки такие довольные — мол, смотри, кого мы нашли! Оказалось, она приехала с мужем из города за грибами и заблудилась. Увидела собак. Страшно, но еще страшнее одной в незнакомом лесу. Позвала их и пошла вместе с ними. Собаки вывели ее ко мне. Пошли искать все вместе мужа женщины. Нашли. © Подслушано / Ideer
- Познакомился с милой и скромной девушкой. Сказала, что работает IT-консультантом. Я решил, что она продавец-консультант в компьютерном магазине. Запала она мне в душу, покупал всякие подарки. Она восхищалась, а я гордился, что одариваю своей щедростью неизбалованную провинциалку. А потом предложил ей переехать в мою ипотечную однушку на окраине. Она согласилась жить вместе, но предложила переехать в ее двушку в центре. И тут я узнаю, что «консультант» — это солидная должность в консалтинговой фирме, а получает она в 3 раза больше меня. © Подслушано / Ideer
- Стою в пробке. Слева стоит тачка: сзади стекло опущено, на заднем сиденье серьезный пацан лет 9. А у меня настроение игривое: солнце светит, музыка играет. Показала ему язык. И тут переднее тонированное стекло опускается, а там за рулем его папа, на пассажирском — мама. Из-за мальчика выглянула девочка лет 5, и вся семья показала мне языки! Настроение до конца дня было отличное. © Подслушано / Ideer
- Долгое время удивлялся, что в доме напротив всегда горит свет в одном и том же окне. Даже днем можно было разглядеть горящую люстру. Меня несколько лет донимало любопытство. Я вычислил, что это за квартира, но не придешь же просто так: «Извините, а почему у вас свет горит круглосуточно?» И вот однажды я случайно попал в эту квартиру за компанию с приятелем. Обычная семья, огромный сенбернар дрыхнет в углу. Я не выдержал и спросил. Хозяйка засмеялась: «А попробуйте выключить!» Выключил. Сенбернар встал с подстилки, подошел к выключателю, встал на задние лапы, включил свет, посмотрел на меня как на дурачка и пошел спать дальше. © Подслушано / Ideer
- Двоюродный брат моей подруги переехал в Японию и заметил на табличке рядом с номером соседней квартиры такую же фамилию, как у него. Это в принципе необычное имя, а уж в Токио тем более. Он позвонил в дверь. Оказалось, что сосед был из той ветви их общей семьи, которая давно затерялась, и никто не знал, что с ними случилось. После этого родственники связались друг с другом, и семья воссоединилась. Через столько лет! © goodhumansbad / Reddit
- Я встречался с девушкой 2 года. Она жила в паре часов езды от меня, и мы виделись каждую неделю. Выходные перед Днем святого Валентина мы тоже провели вместе, и это было здорово! Через неделю я подхожу к ее дому и вдруг вижу, как она и какой-то парень показывают родителям обручальное кольцо... Оказалось, у нее был другой. В общем, они с тем парнем поженились, а через 6 лет она обнаружила, что у него есть вторая семья. Вот и отличненько. © thecultcanburn / Reddit
- Сажусь я, как всегда, в маршрутку до дома. Стою в проходе, ищу место. Вижу в проходе, что что-то налито, решила не идти, села спереди. В пути понимаю, что лужа растет. Оказалось, открылась бутылка у девушки напротив. Я решила подойти и сказать. Встаю и сверху вижу, как парниша рядом берет кошелек из сумки девушки. И я бегу, разъезжаюсь на этой луже в шпагат. Парень, увидев меня, пытается бежать и спотыкается об мою ногу. Его поймали, а я... А я проехала бесплатно. © Подслушано / Ideer
- Сейчас ехал в такси. Дядька в возрасте начал было говорить о том, что таксует так, для себя. Ну, думаю, сейчас тоже про собственный бизнес будет рассказывать. Но нет. Оказывается, он на пенсии, живет в частном доме с супругой, и у них 17 собак, которых они приютили. 2 собаки пришли сами, а остальных подобрали на улице. Вот такие бывают таксисты. Сдачи я у него не взял. © Unknown author / Pikabu
- Все лето горбатились с мужем на маминой даче и делали ремонт. Денег с нее не брали, да она и не особо-то торопилась раскошеливаться. Пока там корячились, привезли мангал, поставили качели, надувной бассейн. Хотели хоть чуть-чуть отдыхать после работы. К концу лета преобразили эту заброшку в уютный домик. Наконец приехала мама и вдруг впала в ярость: «Ну конечно же ремонт еле идет! Теперь понятно! Вы же тут в бассейне отмокаете на моей даче!» В общем, обругала на чем свет стоит. На дачу больше не ездили, с мамой не общались. Недавно звонит, говорит: «Я вас прощаю, но в этом году буду ездить с вами и все контролировать!» © Подслушано / Ideer
- В молодости встречалась с парнем. По поведению гопник-гопником, внешне тоже. В итоге я его бросила. Тут-то он зашевелился, сменил имидж, начал таскать цветы. А я лишь смеялась и совала ему в лицо телефон с фото моего нового парня. Как же он горько плакал! Прошло 13 лет. Он периодически о себе напоминал. В прошлом году он стал моим мужем. Настойчивый парень. © Подслушано / Ideer
В начале отношений многое воспринимается легкомысленно и через романтическую призму. Однако спустя долгие годы нюансы в поведении как вторых половинок, так и родственников с обеих сторон, начинают не на шутку вымораживать. Да так, что даже железное терпение готово вот-вот дать трещину, как у героинь нашей следующей статьи.
AdMe/Народное творчество/17 историй с таким твистом, что хоть челюсть с пола подбирай
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