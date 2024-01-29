17 историй с таким твистом, что хоть челюсть с пола подбирай

Порой диву даешься — зачем вообще сценаристы выдумывают неправдоподобные сюжеты, если можно просто брать колоритные истории из жизни. Ведь порой судьба подкидывает нам настолько неожиданные повороты, что диву даешься. Уверены, и с вами не раз случались залихватские ситуации — не забудьте поделиться ими в комментариях после прочтения статьи.