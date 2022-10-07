17 историй о беременных женщинах, которые учудили такое, что еще и их внуки посмеются

Интернет полон баек о «взбрыках» беременных женщин. И хотя не каждая женщина может вспомнить о том, как сотворила что-то из рук вон выходящее в ожидании малыша, с неординарными желаниями будущих мам сталкивались многие, будь то поесть арбуз зимней ночью или внезапно переклеить обои в комнате. Вот наша свежая статья — полюбуйтесь, что творят.

