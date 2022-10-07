17 историй о беременных женщинах, которые учудили такое, что еще и их внуки посмеются
Интернет полон баек о «взбрыках» беременных женщин. И хотя не каждая женщина может вспомнить о том, как сотворила что-то из рук вон выходящее в ожидании малыша, с неординарными желаниями будущих мам сталкивались многие, будь то поесть арбуз зимней ночью или внезапно переклеить обои в комнате. Вот наша свежая статья — полюбуйтесь, что творят.
- Я и сестра часто бывали у мамы в гостях, обычно порознь. У мамы было 2 одинаковых кружки, из которых мы с сестрой любили пить чай. Однажды моя беременная сестра увидела, что я пью из такой же кружки, и разразилась длительным монологом о том, что я могу ее чем-нибудь заразить. Она промаркировала свою кружку куском синей изоленты на донышке и строгим голосом велела мне не пить из нее. Позже мама рассказала, что сестра иногда переклеивает изоленту, потому что ей лень мыть свою кружку. © Imaurri / Pikabu
- Моя жена беременна. Ночью я проснулся от сильного толчка в бок. Спросил, что случилось. Она сказала, что ей холодно оттого, что воздух из моего носа попадает на нее. Воздух из носа! Я в шоке. © Подслушано / Ideer
- Я беременна. В ту минуту, когда я заканчиваю есть, я начинаю думать о том, что еще я могла бы съесть. Несмотря на дикую изжогу. Также на днях я плакала, потому что мне очень хотелось булочек и мне казалось, что муж недостаточно сочувствует этой трагедии. © FairlyIzzy / Reddit
- Моя беременная знакомая жевала резиновые колесики от машинок старшего сына. © mamahoma / Pikabu
- Время за полночь, внезапный стук в дверь. Смотрю в глазок — там сосед, аж дрожит. Открываю. Рассказывает: его беременная жена посмотрела сериал, где другой беременной женщине захотелось понюхать подвал. И теперь ей тоже нужно понюхать подвал. Сосед попросил меня помочь сломать замок. Говорю, сейчас пойду в гараж и возьму инструмент. Но брать не стал, а набрал ему пакет песка из мешка, купленного в строймаге. Сказал пересыпать в тазик и залить теплой водой — будет жене «запах подвала». Преступление осталось на этапе замысла: жену соседа запах из тазика удовлетворил, его нервы сохранены. © RzhavyjVerstak / Pikabu
- Моя мама — женщина хрупкая. Когда она была на 8-м месяце беременности, отец ушел в плавание, она осталась одна в чужом городе. В один прекрасный момент мама поняла, что ей не нравится обстановка в комнате. За 2 дня переклеила обои, передвинула всю мебель и починила детскую кроватку. Папа был в шоке, ведь двухметровый шкаф он сам передвигал с огромным трудом. © Палата № 6 / VK
- Во втором триместре мне каждое утро хотелось яичницы с колбасой. Но я не могла ее приготовить, потому что, как только я входила на кухню, меня начинало тошнить! Поэтому муж готовил мне завтрак и подавал его мне в постель. © Jennifer Hart / Quora
- Я в беременность надевала одежду в несколько слоев: майка, кофта с длинным рукавом, футболка, жилетка, шарф, флиска, куртка. Не знаю, что это было: ни до, ни после за мной такого не наблюдалось, а тут прямо некомфортно себя чувствовала, если на мне было мало одежды. После родов все прошло, а потом вторая беременность — и то же самое. © Unknown author / Pikabu
- Проснулся как-то ночью от громкого стука. Нашел свою беременную жену сидящей возле морозилки и долбящей лед. Говорит, захотелось холодного кофе, а льда в формочках не оказалось, ждать пока вода замерзнет долго, поэтому пришлось добывать его таким способом. И это только 4-й месяц! Боюсь представить, что будет дальше. © Палата № 6 / VK
- Когда мама была беременна мной, ей постоянно хотелось есть лук, и папа сказал, что родится Чиполлино. © parrty_poison / Twitter
- Моей маме было лет 12, отправили ее в магазин. Стоит она в очереди, заходит беременная женщина и со слезами на глазах просит людей, чтобы ее пропустили вперед. Ее пропускают. Она просит у продавца целую засоленную селедку. Расплатилась, отошла в сторону и просто съела ее целиком! Хвост и голову сложила в пакет и тут же в урну выбросила. Мама говорит, что она тогда так офигела, что забыла, за чем в очереди стояла. © clubnika1992 / Pikabu
- Когда я была беременна, видимо, у меня все-таки произошло какое-то «разжижение» мозга. В какой-то момент я решила, что электрочайник жрет много энергии, и купила обычный. И 3 оставшихся месяца я заливала воду в чайник через носик, на чем свет ругая создателей этого девайса. Как же было неприятно осознать, что я столько времени не могла додуматься снять с него крышку! © Helka.E / Pikabu
- Моя мама во время беременности ела арбуз с белым хлебом. А потом долго пила томатный сок. Странно, но я ненавижу томатный сок всю свою жизнь. © Tia Teixeira / Quora
- Считала, что беременность никак не отразится на моих вкусах, а все эти истории про чесночное мороженое — выдумки. Сейчас на 6-м месяце, и вдруг ночью мне ужасно захотелось яблок. Разбудила мужа, послала во двор. Он в 3 ночи искал мне яблоки — хорошо, что яблони рядом растут. Принес, и я поняла, что хочу груш. © Палата № 6 / VK
- Моя мама была одна и однажды ночью из-за закидонов по причине беременности приготовила торт «Птичье молоко». Сама приготовила, сама съела. © GoluboyManul / Pikabu
- Когда я была беременна, я ела мел. Как эксперт могу сказать: не весь мел одинаковый. Лучшая была первая пачка: идеальный вкус, консистенция, текстура. Очень вкусно! © paramoshcova / Twitter
- Месяце на 3-м, ложась спать, вспомнила песню про мамонтенка. Знаете, когда мелодия в голове начинает играть? Сначала я загрустила. Потом звук будто прибавили. Одинокие слезинки стекали по моим щекам и впитывались в подушку. Когда пошел текст, я зарыдала в голос. Муж не знал, что со мной делать. Хотел вызывать скорую. Я сидела на диване, закинув голову, и рыдала. Наконец успокоившись, я поведала о причине своих слез. Муж ржал как ненормальный до тех пор, пока я опять не начала рыдать, так как мне было очень обидно, что ему не жалко мамонтенка. © Demidova88 / Pikabu
А у вас случались «капризы бемеренных»?
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