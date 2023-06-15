17 историй о людях, чей день случайно украсил самый обычный таксист

Если подумать, сколько людей таксисты возят каждый день, становится ясно, что они порой буквально выматываются на работе. И с каждым человеком — будь то мама с ребенком, компания молодых людей или спешащая на работу бизнесвумен — им надо найти общий язык. И тем приятнее, что немало водителей такси при этом умудряются проявлять теплоту и человеколюбие к людям.

Я возвращался в свое общежитие после обеда. Очень устал и решил воспользоваться такси. По дороге мы разговорились с водителем, он с трепетом рассказал мне про свою 8-летнюю дочь, что она учится в школе и мечтает стать врачом. Плату за обучение каждый год повышают, поэтому ему приходится трудиться по 14 часов в день, чтобы она могла получать образование. Сам он сел за баранку в 16 лет, едва получив аттестат зрелости, сетовал на отсутствие образования и посоветовал мне отнестись серьезно к своей учебе. А в конце поездки сказал: «Мне так редко встречаются люди, с которыми можно просто приятно поболтать, так что я не могу взять с вас оплату». И дал мне свой номер телефона со словами: «Если в следующий раз тебе понадобится машина, позвони мне». © Unknown author / Quora

Дочку пришлось везти в больницу, вынесла ее в слезах на улицу, кое-как устроились в машине. Таксист очень аккуратно вез. Дочь задремала, я хоть дух перевела, пока ехали. И вот, когда мы уже выгружались из машины, таксист смотрит на меня серьезно и спрашивает: «Деньги не последние? Не возьму, если последние». А я не сразу поняла, в чем дело, думала, с карты оплата списаться не может. Я даже за наличкой полезла, а потом поняла: он меня пожалел. © MrsMiddle / Pikabu

Мы приехали навестить своего друга в Японии и вызвали на станции такси. А там улицы и населенные пункты обозначены цифрами. Нам нужна была цифра 218. Мы попросили водителя забить ее в навигатор, но, к сожалению, на карте высветилось только 217. Возможно, населенный пункт был добавлен недавно и карта еще не обновилась. Водитель что-то говорил по-японски, но мы его плохо понимали, потому что весьма посредственно знали язык. Короче, он довез нас до пункта 217, выключил таксометр и начал кружить возле каждого дома. Мы сказали, что все нормально и мы можем пойти пешком. Он ответил по-японски что-то вроде «Это мой долг». В конце концов, мы увидели друзей, которые шли нам навстречу, когда до квартиры оставалось метров 50. Таксист взял с нас только сумму, которая набежала по счетчику до пункта назначения. © Varun Pai / Quora

Опаздываем на линейку в 1-й класс. Вызываю такси, бегом садимся. Подъезжаем к школе, и сын вдруг говорит: «Мы цветы дома забыли». Шок, паника, я в растерянности перебираю все варианты, а водитель поворачивается с непроницаемым лицом и говорит: «Не переживайте, у меня в багажнике как раз букет лежит. Теще купил, но ради такого дела не пожалею». Я просто была на седьмом небе, так его благодарила, а за букет потом деньги на номер кинула. © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK

«Ехала домой с девичника, и тут водитель такси угостил меня целым пакетом апельсинов и лимонов. Так мило!»

Считаю, что у таксиста должна быть сдача с любого номинала. Но как-то раз я не мог рассчитаться с клиентом. 10-минутная поездка, на счетчике — 400. Клиент тянет 5-тысячную купюру. Понимаю, что сдачу дать не могу. И с карты перевести не могу.

Спрашиваю, есть ли меньше купюра или может ли перевести на карту. Отвечает, что нет. Ладно, недолго думая, улыбаюсь и говорю: «Извините, сдачи нет, эта поездка бесплатная для вас». Клиент удивляется, просит мой номер. Через 10 минут на мой счет падает тысяча. © sonic0013 / Pikabu

Спрашиваю, есть ли меньше купюра или может ли перевести на карту. Отвечает, что нет. Ладно, недолго думая, улыбаюсь и говорю: Клиент удивляется, просит мой номер. Через 10 минут на мой счет падает тысяча. © sonic0013 / Pikabu Собираясь на свадьбу к подруге, сделала в салоне прическу. И вот уже сажусь в такси, собираюсь ехать на праздник, и тут как хлынет ливень. Подъезжаем к ЗАГСу, а там уже машин столько, что нет ни местечка, чтобы припарковаться. Таксист все искал, искал место, так и не нашел и остановил машину через дорогу. До ЗАГСа еще идти метров 200. Ну, думаю, приду туда как мокрая курица, вся деньги за прическу насмарку. Расплачиваюсь, выхожу из машины, пытаясь не наступить в лужу, как вдруг таксист говорит: «Подождите». Оборачиваюсь — а он протягивает мне старый зонтик со сломанной спицей. Говорит, кто-то несколько месяцев назад оставил зонт в такси, но так как хозяин не нашелся, забирай, мол, совсем. Пришла на свадьбу при полном параде. И теперь каждый раз, когда пересматриваем фотки с подружкой, вспоминаю того таксиста добрым словом.

Пробила я колесо в яме так, что починить нельзя. Ну я оставила свою машину у шиномонтажки и вызвала такси, чтобы поехать в единственный в городе магазин и купить две шины. Приехал парнишка лет 20-25, привез в магазин, предложил помочь донести шины. А у меня из-за стресса из головы выпало, какой именно профиль нужен, так он подсказал. А потом объяснил, как в приложении изменить маршрут и довез до дома — и все за небольшую сумму. Так я парню еще чаевых оставила. © SinEkdOha / Pikabu

«Вызвала такси. А приехало такое „чудо“ с позитивным водителем»

Как-то дождливым днем я возвращалась из офиса около 7 часов вечера и решила воспользоваться такси. Те, кто был в Мумбаи знают, что в сезон дождей здесь очень сложно поймать машину — никто не хотел меня везти. Наконец около 8 часов пожилой водитель сжалился надо мной и предложил сесть в машину. Тем временем снаружи пошел ливень, на дороге была огромная пробка, мне постоянно звонила мама, которая за меня волновалась. Водитель увидел, что я переживаю, и сказал: «Не волнуйтесь, вы сели в мое такси, и я доставлю вас домой в целости и сохранности». Мы много говорили о его семье, его дочерях, его детстве и, конечно, о моем будущем. Водитель даже пропустил свой ужин и просто сказал: «Нет проблем, я как-нибудь с этим разберусь». В общей сложности мы проторчали в пробке больше 2 часов, но я была рада, что с ним познакомилась. © Nishi R / Quora

вы сели в мое такси, и я доставлю вас домой в целости и сохранности». Мы много говорили о его семье, его дочерях, его детстве и, конечно, о моем будущем. Водитель даже пропустил свой ужин и просто сказал: «Нет проблем, я как-нибудь с этим разберусь». В общей сложности мы проторчали в пробке больше 2 часов, но я была рада, что с ним познакомилась. © Nishi R / Quora Я очень рассеянная! Помню, поступала в магистратуру и забыла в такси целый пакет документов. Там и паспорт, и диплом, и справки из поликлиники. А по месту прописки у меня жили квартиранты, которых на тот момент не было в городе. Но этот добрый таксист постучал к моим соседям и оставил им мои документы. Я пыталась его отблагодарить, но он сказал: «Спасибо, не надо». Закинула ему на мобильный тысячу рублей, так он и их вернул! © Подслушано / VK

В конце 90-х приехала я после летних каникул на учебу. Поезд опоздал, и на трамвай до общежития я не успела. Пришлось сдать сумку в камеру хранения на ночь, пока трамваи не начнут ходить. Ночь была какая-то холодная, и я, купив горячий чай, вышла на сторону привокзальной площади. Ко мне подошел таксист, мужичок лет под 50, стал расспрашивать, почему я такая мелкая на вокзале ночью шарахаюсь. Мне было лет 17–18. Я ему, мол, так и так, на трамвай опоздала, общага на ночь закрыта, не пускают — жду утра. Он посмотрел на меня и говорит: «Чудо в перьях, идем я тебя в машину к себе посажу». Поил меня чаем и по-отечески на пальцах объяснил, что одной на вокзале опасно. А как трамваи начали ходить, помог сумку забрать и дотащить до остановки. Предлагал отвезти, но мне неудобно было. Часто его вспоминаю, в мыслях благодарю. © Катерина Орлова / AdMe

Однажды я добирался домой из колледжа. На улице было так жарко, что я был просто не в состоянии идти от остановки пешком и воспользовался такси. По дороге мы немного поболтали с водителем о погоде и о карме. В конце пути, когда пришло время рассчитаться за поездку, я вдруг с ужасом понял, что у меня немного не хватает денег. Он ответил, что все в порядке. Я здорово удивился: обычно таксисты трясутся над каждой копейкой. Я снова начал шарить по карманам в поисках денег. Пожалев меня, водитель сказал: «Ничего страшного. Может быть, когда-нибудь я задолжал тебе денег. Это карма». Ошарашенный, я просто стоял и смотрел, как он уезжает. © Ashish R / Quora

Как-то беременной поехала сдавать анализы натощак. Села назад в такси, еду домой и чувствую — стало плохо, вот-вот грохнусь в обморок. Прошу таксиста открыть окно, а он так тревожно на меня смотрит и спрашивает, что со мной. Объяснила, что не ела ничего с утра, вот и поплохело. И вдруг вижу как он открывает окно, а потом вдруг резко разворачивает машину и выруливает к ближайшему магазинчику. Я сижу в ступоре, а он выбежал, принес мне оттуда бутылку воды и шоколадку. Мне аж неловко стало, пытаюсь вернуть ему деньги, а он говорит, мол, у меня дочка вашего возраста, что если б ей стало плохо, а никто не помог. Поблагодарила, съела полшоколадки, выпила воды и отпустило. Довез до самого подъезда и стоял ждал, пока я позвоню ему и сообщу, что зашла в квартиру и все в порядке.

Возвращалась домой вечером. Подходит какой-то дедушка ко мне, просит провести на определенную улицу. Я посмотрела по картам, а она в часе пути от нас. Учитывая шаг дедули, то и в нескольких часах. Пришлось вызвать такси, чтобы не бросать его. Еле-еле уговорила дедушку сесть в машину, даю таксисту деньги, а он мне отвечает: «Не, не нужно. Добрые дела бесценны!» Видимо, он понял, что дедуля незнаком мне. Через некоторое время таксист звонит мне, говорит: «Дедушку довез хорошо, никаких проблем не было, прямо у дома высадил. Спасибо вам!» Поблагодарила его в ответ, а у самой аж слезы на глаза начали наворачиваться. © Палата № 6 / VK

«Ехала грустная в такси сейчас. Таксист подарил киндер и сказал, чтобы больше не плакала».

Однажды я ехал в такси, водителем был пожилой мужчина с длинными усами. Я невзначай спросил его о них, и тут его лицо буквально засветилось. Он повернулся и начал мне о них рассказывать. Оказалось, что однажды он встретил человека с большущими усами и воодушевился его примером. Он всегда хотел отрастить себе усы и взял у него несколько советов по уходу за ними. Закончив с усами, он начал рассказывать мне свою историю про то, что у него огромная семья, про то, как он любит детей и внуков, которые с нетерпением ждут его возвращения домой. А в конце он не взял деньги и поблагодарил меня за хорошо проведенное время. © Unknown author / Quora

Примчались на регистрацию с будущей женой, заходим в ЗАГС. Я по карманам шарю и понимаю, что кольца в такси оставил. Бегом обратно — машины уже, понятно, на месте нет. В ужасе озираюсь по сторонам, и в этот момент жена кричит: «Кольца уже здесь, иди скорее обратно!» Оказалось, что водитель заметил коробочку с кольцами, припарковался и сам занес ее в ЗАГС. Спасибо парню — свадьбу спас! © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK

Я люблю свою работу. Мне нравится встречать интересных людей. Я всегда стараюсь, чтобы у каждого пассажира остались приятные воспоминания от поездки. Стараюсь бескорыстно помогать людям. Однажды бесплатно подвозила пассажиров в дождь, маму с маленькими детьми с кучей продуктов. А еще подбросила женщину, попавшую в беду в чужом городе, чтобы просто с ней ничего не стряслось. © Brenda Rae Pike / Quora

Вчера ночью, возвращаясь из командировки, вызвала такси. При выходе уронила кошелек, а в нем были права, техпаспорт, карточки банков, деньги — все. Кинулась искать сегодня вечером, перерыла все, а дочь посоветовала перезвонить таксисту. Оказалось, что водитель Виталий уже сам меня разыскивал. Приехал через полчаса и отдал мне кошелек! © ***xxx / Pikabu