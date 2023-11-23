17 историй о людях, которые со смачным всплеском сели в лужу из-за своей неграмотности

Иногда даже взрослые люди могут сморозить такую несусветную глупость, что хочется немедленно отправить их обратно в школу — наверстывать упущенное. Вот и пользователи сети рассказали о случаях, когда чужое невежество по-настоящему застигло их врасплох. А мы подслушали и все зафиксировали.