17 историй о людях, которые со смачным всплеском сели в лужу из-за своей неграмотности
Иногда даже взрослые люди могут сморозить такую несусветную глупость, что хочется немедленно отправить их обратно в школу — наверстывать упущенное. Вот и пользователи сети рассказали о случаях, когда чужое невежество по-настоящему застигло их врасплох. А мы подслушали и все зафиксировали.
- Одна моя знакомая сделала пластику носа. Я похвалил ее новый образ, и она отмочила: «Мне лично все равно. Я на это пошла, чтобы мои дети не родились с большими носами». © Frank_grimes1 / Reddit
- На днях дети из 4 класса сдавали пробный экзамен. Так вот один мальчик позвонил маме и спросил, как правильно писать слово «инопланетянин». Мама такая: «Энопланетянин! Проверочное слово — „Энлэо“». Мне страшно. © Подслушано / Ideer
- Подруга моей сестры, которой 22 года, считает, что самолеты не летают, а просто поднимаются, висят на одном месте и ждут, когда земной шар повернется нужной точкой. А потом садятся. Эта девушка собирается стать учительницей. © Muffinness / Reddit
- Я уже 15 лет работаю поваром. И вот прибегает официантка и просит меня как можно скорее приготовить курицу, потому что она давно взяла заказ, но забыла сообщить. Она поторапливала меня, и я сказал: «Она еще сыровата, подожди. Не хочу никому подсадить сальмонеллу». Она вдруг аж краснеет от злости и требует немедленно отдать ей блюдо, так как она, видите ли, теряет чаевые. И выдает: «Сальмонеллы в лососе, а не в курице (Примечание редакции: „лосось“ по-английски — salmon). Вы повар, а не знаете таких простых вещей». © yer_fu***d_now_bud / Reddit
- Диалог:
— Тебе нравится Бон Джови?
— Нет, я не люблю итальянскую кухню. © svgcbbg / Reddit
- Моя мама как-то сказанула: «Кошки — это холоднокровные, потому что им нравится греться на солнышке». Мы такие: «Что? Стой, ты точно ходила в школу?» А месяцев 5 спустя она заявила то же самое, и я ответил: «Тогда ты тоже холоднокровная, потому что любишь загорать». Но мою маму это не переубедило. © JarekBloodDragon / Reddit
- На уроке химии учитель попросил одноклассницу «изобразить воду». Она взяла и начала рисовать на доске волны, а не молекулу H2O. © morethannecessary / Reddit
- Один человек спросил нас с моей сестрой-близняшкой, не путаем ли мы сами себя. Хотелось бы сказать, что это была шутка, но, вроде, нет. © Nohface2 / Reddit
- Работал в магазине электроники, и ко мне подошла женщина лет 30 с тележкой. А на тележке — ее собственный плазменный телевизор. Говорит: «Нужно его дозаправить плазмой». Я вежливо засмеялся, поскольку первым делом подумал, что она так пошутила. Но женщина была настроена серьезно. Я отвел ее в отдел домашних кинотеатров и, уходя, услышал, как она спрашивает: «Сколько стоит заправить плазмой?», «А разве на плазму гарантия не распространяется?» © AceAvocado007 / Reddit
- Я работал в магазине мобильных телефонов, и клиент притащил устройство, внутри которого была вода. Я на нее указал и объяснил, мол, вот причина, по которой телефон больше не включается. И тут он как разорался при всех: «У меня вообще-то докторская степень! Вода никак не влияет на электронику!» «Понятно», — ответил я и вернул ему телефон. © Getsiqsteve / Reddit
- В восьмом классе задали написать сочинение. Не помню тему, но помню, что у меня там было слово «экстремальный». Получаю работу — стоит 4, а в слове буква «е» исправлена на «и». Подхожу к учительнице, говорю, что она ошиблась«. А она мне: «Ну как же, проверочное слово „экстрим“. Ну ладно, неси словарь». Уверенная в своей правоте, пошла за словарем. Естественно, слово пишется через «е». Учительнице было стыдно, оценку исправила, а я именно тогда поняла, что стану лингвистом. © Подслушано / Ideer
- Одногруппница не знала, что чипсы сделаны из картошки. Когда ее спросили, мол, а изображение картофеля на упаковке тебя вообще не смущает, она выдала: «Я думала, это для красоты просто». Еще сказала, что ей некогда читать состав продукта. © lauraursu / Reddit
- Будучи зеленой студенткой, устроилась в приемную комиссию своего вуза. Очень волновалась (как же, я буду консультировать будущих студентов, а некоторые из них мне в родители годятся). Но все волнения мигом пропали после самой первой в моей жизни абитуриентки. Девушка пришла получать высшее на базе своего среднего образования. Пока я вбивала данные по документам, она заполняла анкету. Итак... Когда девушка все заполнила, смотрю анкету: «...окончила гомунетарный колледж». После этого никаких взрослых я не боялась консультировать. © Kisynja / Pikabu
- Мы с друзьями как-то поздним вечером любовались звездами и рассуждали, каким видели ночное небо наши далекие предки. Кто-то задал вопрос: «А почему одни звезды ярче других?» И тут один наш товарищ выдает: «Они просто лучше отражают солнечный свет». После этого случая мы каждый год дарили ему на день рождения учебник астрономии. © DefectiveRAM / Reddit
- Моя подруга китаянка, но родилась во Франции, как и многие ребята из нашей группы. И вот другая однокашница задает мне вопрос: «Получается, ее мать во время беременности улетела в Китай, чтобы родилась китаянка?» А нам, между прочим, было по 17 лет. © TwaMwa- / Reddit
- Жена друга, которая на тот момент была еще его подружкой, отмочила: «Я не понимаю, зачем сделали документальные фильмы про акул. Они же не существуют». Я такой: «В смысле?» Она: «Ну ведь это просто компьютерная графика». © reaver57 / Reddit
- В студенчестве помогали работникам приемной комиссии. Приходят абитуриенты, заполняют заявления. Один парень обращается ко мне, спрашивает, мол, что писать в графе профессия родителя, если мама не работает? Я говорю: «Домохозяйка». Сдает, мы читаем. Мама у него «дама-хозяйка». © Ольга Агаркова
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