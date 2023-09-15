17 историй о людях, которые такое вытворяют, что хоть волосы на голове рви

Кажется, что понятия адекватности и морали для всех одинаковые. Если вкратце: обычно мы стараемся не поступать так, как не хотели бы, чтобы поступили с нами. Однако некоторым людям, кажется, все эти общечеловеческие законы не писаны. Поэтому они ведут себя, как вздумается, а окружающим только и остается, что сжимать кулаки от возмущения.