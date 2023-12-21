17 историй о людях, которые в детстве купались в деньгах, а потом столкнулись с реальностью
Когда блага достаются без особых усилий (например, если человек родился в обеспеченной семье), они воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Люди могут стать избалованными и капризными. Именно такими и были герои нашей подборки, пока с ними не произошли ситуации, заставившие ценить то, что они имеют.
- Бабушка с дедушкой с папиной стороны до 20 лет меня полностью обеспечивали. Я была единственной внучкой. Захотела в путешествие на недельку? Пожалуйста, вот тебе деньги, поезжай. Хочешь новую технику? Вот тебе вся, пожалуйста. Одежда? Не вопрос. Учеба? Не вопрос, вот деньги. Но! Я была молодая и глупая, сливала деньги не пойми на что. А самая большая проблема в том, что я теперь финансово безграмотная и у меня не получается жить. После 20 лет подачки кончились. Из князи в грязи. И я не знаю, что делать. Не живу — выживаю. © Подслушано / VK
- Наша семья была неприлично богата. Почти все детство у меня были горничные, я летал на частных самолетах. А потом родители развелись, и мама решила забрать меня к себе на родину. Я не умел делать вообще ничего. Как-то раз споласкивал свою тарелку, а мои одноклассники смеялись надо мной, потому что я мыл ее холодной водой, хотя куда удобнее, конечно, использовать для этих дел теплую. Приходилось делить комнату с братьями и покупать подержанную одежду. Зато потом, когда я навещал отца, я увидел своих бывших богатых друзей. За взрослыми дядьками до сих пор убирает горничная. Сейчас я не считаю это нормой. © 0sirseifer0 / Reddit
- Я был избалованным ребенком, как и мой племянник. Однажды он получил в подарок на Рождество 3 новые игровые консоли и выпалил: «И это все?» Я никогда ничего подобного не заявлял, но в тот день осознал, насколько неприятно общаться с избалованным мальчишкой. А потом еще у моей матери случился инсульт, и я узнал, что все наши деньги — это кредиты, которые она брала, чтобы создать видимость богатого образа жизни. Врачи сказали, что ей недолго жить осталось, и я вмиг повзрослел и взял себя в руки. Прошло много лет, сейчас со мной и с мамой все хорошо. © cinder_allie / Reddit
- Как-то давно работала я в элитном круглосуточном магазине. И был у нас постоянный покупатель, мажорик. Кичился папиными деньгами, мол, нет нужды ему работать, девки пачками вешаются. Мне такие не нравятся совсем, и в какой-то момент он это заметил. Стал чаще приходить в мои смены, но не пытался меня клеить, а рассказывал мне о своей «нелегкой» жизни, например как его прав лишили. Я ему отвечала по существу, не подыскивая красивых слов, что, мол, за дело лишили. Он мне много рассказывал, а я отвечала ему честно то, что думаю. Слушал меня внимательно и молча. Я не понимала, зачем ему это. Лишь спустя время мне пришло в голову, что он пытался увидеть свою жизнь со стороны, глазами «простых смертных».
Прошло время, я зашла в магазин и увидела его там, он работал администратором. Он заметил, не стал отворачиваться, а просто улыбнулся мне и кивнул в знак приветствия. Помог мне со скидкой на кассе, поинтересовался, как дела. Больше я его не видела. © Глист осенний на ветруууууу / ADME
- С женой познакомились в колледже, куда я поступил всеми правдами и неправдами, а она просто пришла на все готовенькое. Она ребенок богатых родителей, моя же семья едва сводила концы с концами. Тем не менее мы встретились, влюбились. Привез ее как-то к родителям. Она со всеми вела себя очень мило. А ночью я проснулся оттого, что она рыдала. Это был первый раз, когда она осознала, насколько ей повезло и что мир бывает жестоким и несправедливым. © natelazee / Reddit
- Мой муж из обеспеченной семьи. Когда мы познакомились, зарабатывали с ним почти одинаково. Только он считал себя неудачником, а я думала, какая же я умничка, наконец-то вышла на уровень дохода, который позволяет мне то, что моим родителям и не снилось. Купила я как-то себе обувь в хорошем магазине, а муж лицо кривит, мол, бренд не очень. А я их относила с апреля по октябрь, и они как новенькие. Это чудо чудное! Что значит «не очень»?! Много подобных ситуаций у нас с ним было, но, конечно, он за несколько лет взгляды на свое финансовое состояние пересмотрел. Хотя иногда выдает, до сих пор бывает. © Buddda / Pikabu
- У мужа умер родной брат, который воспитывал сына один, пришлось нам его забрать. Избалованный мальчик, которому отец потакал во всем. И у нас он вел себя так же дерзко и по-хамски. Я уже думала разводиться, опустила руки. Но однажды, когда муж был на работе, к нам ввалился сосед, стал говорить, что мы шумим, хотя это точно были не мы. Но тот не верил и начал ругать меня. Тут из комнаты вылетел тот самый племянник и заявил: «Если ты еще раз обзовешь мою маму, я с тобой разберусь». Сосед опешил, тем более что в свои почти 16 лет племянник был рослый, мускулистый, высокий. Извинился и ушел.
С этого момента как-то все стало иначе. Он стал помогать, стал спокойнее, умнее. Он просил прощения за свое поведение, сказал, что ему очень стыдно. © Подслушано / VK
- В юношестве был у меня друг. Мажорчик такой, из очень богатой семьи, совершенно ни в чем себе не отказывал. Что хотел — покупал, куда хотел — туда летал. Девки на него вешались только так. Но он-то хотел найти себе «самую лучшую». И нашел. Влюбился в девушку и попытался ее «купить», мол, давай мы тебе обучение в столице оплатим, жизнь обеспечим. А она в ответ: «Зачем мне? Я и так поступлю, куда захочу». Оказалось, что она тоже из богатой семьи, и все эти подачки ей даром не сдались. Так и не удалось ему покорить ее сердце. Страдал он, конечно, но в тот момент, видимо, осознал, что не все можно за деньги купить.
- Я выросла в «богатом» районе, и все, кого я знала, обязательно занимались в каких-то секциях и кружках: танцы, гимнастика, футбол. Теперь мне 30, и я вижу, как другие родители моего возраста не могут позволить себе оплачивать регулярные внеклассные занятия детей. Так, например, моей племяннице подарили уроки танцев на день рождения, а униформу ей купили в комиссионке. Она не может заниматься гимнастикой, потому что это слишком дорого. И это заставило меня испытать стыд за то, что я все воспринимаю как должное. © spidermansthirdweb / Reddit
- Отец перестал меня обеспечивать, когда мне было около 25. Я работала, но только тогда осознала, что моей зарплаты едва хватает на жизнь, не говоря уже о том, чтобы пойти куда-нибудь пообедать или купить хорошую одежду. И вот, когда мои сверстники уже начали подниматься по карьерной лестнице, я погрузилась в нищету. Тогда даже счет за телефон казался мне роскошью. В итоге я научилась самостоятельно себя обеспечивать и решила, что своим детям я преподам подобный урок гораздо раньше. © JDDinVA / Reddit
- Слышала историю: ребенок 11 лет позвонил в опеку и сказал, что с ним плохо обращаются. Он был так убедителен, что органы опеки действительно приехали к ним домой. Оказалось, что родители отказались покупать деточке модный телефон. Дело рассматривала жесткая дама, и она сразу поняла, в чем подвох, но решила парня проучить. Говорит ему: «Не беспокойся, малыш, мы сейчас отправим тебя в детдом, а родителей накажем». Мальчик такого не ожидал и начал биться в истерике и умолять не забирать его из семьи. Захлебываясь слюнями и соплями, он признался, что все придумал, так как был обижен, что ему телефон не купили. В итоге парнишу, конечно, вернули домой, но думаю, что свой урок он получил. © Хищный ЗаИц / ADME
- У мамы был небольшой бизнес (свой магазин), поэтому жили мы небедно. А я единственный ребенок в семье, немного избалована. Пришла я как-то в магазин, попросила денег дать на такую-то игрушку. Краем глаза замечаю, что продавец еле слезы сдерживает, а мать как гаркнула на меня, чтобы я убиралась отсюда. Я ушла, конечно, а вечером мама мне объяснила, что тетя Ира в день зарабатывает столько же, сколько я на игрушку попросила, только ей всю семью на эти деньги содержать надо. И некрасиво, мол, при ней о таких деньгах разговаривать. Тогда я впервые узнала, что не всем доступно то, что я получаю с легкостью. А тете Ире я тогда несколько своих игрушек отдала, чтобы ее детки с ними играли.
- Мой отец — владелец одной крупной торговой сети, и деньги для моей семьи не проблема. Но отец всегда говорил, что расту я избалованной и без мотивации. После очередного моего кутежа, который обошелся в хорошую сумму, он заставил меня работать продавцом-консультантом в одном из магазинов. Жила я в то время тоже исключительно на ту «зарплату». Но опыт оказался бесценным. И было очень стыдно. © Подслушано / VK
- Моя семья жила гораздо лучше, чем большинство семей моих одноклассников. Как-то раз у нас в школе проходил тест на навыки езды на велосипеде. Мне не хватило одного балла до высшего, и мой одноклассник сказал: «Я думал, ты лучше сдашь». Я взорвался и ответил, мол, раз такой умный, может быть, сам попробуешь. И тут он выдал: «Но у меня нет велосипеда». Он выглядел таким грустным. А я просто взял и подарил ему свой велосипед, потому что мне стало стыдно за свои слова. На самом деле и до сих пор, даже спустя 30 лет, мне все еще стыдно. © butterbiscuits** / Reddit
- В детстве я была очень избалованным ребенком. Каждый раз, приходя в гости к друзьям родителей, я всегда требовала подарки. Причем это была не просьба, а приказ. Это продолжалось до того момента, пока в гостях на мою фразу «Ну давайте, выбирайте, что вы мне подарите» мне не предложили... грязный детский горшок. Это был урок на всю жизнь. © Подслушано / VK
- Я не смог поступить в хороший вуз, и пришлось идти в вечернюю школу. Тогда я впервые столкнулся с людьми из рабочего класса, которые параллельно с учебой работали на одной, а иногда и на двух работах. Это выбило из меня все высокомерие. Кстати, там же я встретил свою будущую жену. © ThirdAndDeleware / Reddit
- Мы не то чтобы богаты были, но хорошо обеспечены. Родители много работали и хорошо получали, я могла себе позволить в юности фирменную одежду, поездки на такси, рестораны. Потом мне тоже повезло: муж хорошо зарабатывал, я не работала, учиться мне надоело, и институт я бросила. Переехали с ним в другую страну, я родила ребенка. А потом муж погиб. И вот я одна в чужой стране с годовалым ребенком. Без знания языка, без специальности, абсолютно отвыкшая работать и не имеющая предпринимательской жилки. Накопления закончились очень быстро. Работать я пошла, и, конечно же, работ было много: официанткой, продавщицей, на кухне в ресторане... В общем, трудилась где могла, как-то вырулила, а со временем пришлось еще и родителям помогать.
Я улыбаюсь, когда вспоминаю себя — ту девочку, которая считала, что все легко, а деньги всегда лежат в тумбочке. Сейчас я благодарна жизни за урок и считаю, что получила довольно мягкую науку за свою лень и легкомыслие. © Зося Зося
Богатство — это практически всегда тема для жарких обсуждений и горячих споров. Дело в том, что некоторые люди очень любят считать чужие деньги, и у нас есть целая подборка историй об этом.
AdMe/Народное творчество/17 историй о людях, которые в детстве купались в деньгах, а потом столкнулись с реальностью
Поделиться этой статьёй