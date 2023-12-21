17 историй о людях, которые в детстве купались в деньгах, а потом столкнулись с реальностью

Когда блага достаются без особых усилий (например, если человек родился в обеспеченной семье), они воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Люди могут стать избалованными и капризными. Именно такими и были герои нашей подборки, пока с ними не произошли ситуации, заставившие ценить то, что они имеют.