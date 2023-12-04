17 историй о людях, у которых в школьном дневнике теснились одни «пятерки»
В детстве отличникам живется по-разному, ведь они могут столкнуться с завышенными ожиданиями учителей, восхищением и завистью одноклассников, а порой и с одиночеством. Но оценки не всегда определяют дальнейшую судьбу человека, и отличник может после школы пойти не в вуз, а в училище, и стать вполне довольным жизнью автомехаником.
- Школьная подруга, отличница и всеобщая гордость, мечтала поступить в ветакадемию. Родители встали горой: «Не будет интеллигентная девочка, медалистка, заглядывать под хвост собакам!» Выучилась на океанолога, попутно вышла замуж, что тоже не вписывалось в планы родителей. Недавно виделись. Она, светясь от радости, сообщила, что идет учиться на кинолога и наконец-то бросает осточертевшее преподавание. Вопрос: родители, зачем? © Vares / ADME
- Я была самой умной в классе. И все у меня сложилось отлично: карьера, счастливый брак, я путешествую по миру и имею возможность финансово помогать семье. Так что быть умным — это серьезное преимущество. © kalysti / Reddit
- Самый умный парень в моем выпуске получил высший балл в штате и собирался стать крутым архитектором. Но он все бросил и устроился в магазин, где и работает до сих пор. Не самая плохая история, потому сейчас он выглядит даже счастливее. © Unknown author / Reddit
- Работаю в сельском магазине. В окно увидела, как бесшумно подъехала машина — чистенькая, беленькая, новенькая. Вышел мужчина: высокий, ухоженный, в белых брюках и рубашке. У меня отстегнулась челюсть, когда узнала в покупателе бывшего одноклассника, двоечника и раздолбая, без ошибок списать даже не мог, по математике был вообще никакой. А я — круглая отличница, которая всему классу давала списывать, стою за прилавком сельского магазина. Мой одноклассник уже пенсионер, оказывается, работал в милиции. © Подслушано / Ideer
- У нас было 3 золотых медалистки. После экзамена по литературе их взяли в охапку, заперли с нашей учительницей, порвали все работы, и учительница писала им сочинения с нуля, пока они не стали безупречными для комиссии. Одна из них закончила с отличием медицинский, сейчас кандидат наук, очень востребованный репродуктолог. Вторая — закончила с отличием вуз, кандидат наук, специализируется на фармакологии. Третья перебивалась между вузами, вроде так и не получила вышку, сейчас ничем не занимается, на что живет — неизвестно. © ParSulTang / Pikabu
- Папа с моих школьных времен все время повторял, что, если я буду плохо учиться, то пойду торговать сосисками в палатке. Я хорошо окончила школу, институт с красным дипломом. Отец мною гордится. А я не знаю, как признаться папе, что вот уже третий год работаю уборщицей. После института столкнулась с банальной проблемой: без опыта не берут, а если берут, то это не работа, а каторга, причем за гроши. Подруга устроила меня к своему отцу в компанию по уборке. Меня назначили главной в нашей группе. Зарплата — приличная. Но от родни скрываю правду. © KeraTamara / Pikabu
- Одну девочку мама наказывала за четверки. Девочка призналась, что ничего не понимает в некоторых предметах, но ее по привычке тянут на пятерки. Мама ей даже шпаргалки писала, лишь бы 5 было. На золотую медаль она вытянула, но потом ее родителям пришлось брать кредит на обучение, потому что в вуз она поступить не смогла. И что-то мне подсказывает, что это совсем не то, ради чего ее наказывали за четверки. Для чего был весь этот цирк в школе — непонятно. © FaeFaeFae / Pikabu
- Отличница-одноклассница унижала меня из-за проблем с английским. Я его подтянула в универе, выучила еще языки. Теперь работаю в крупной компании, и вот она приходит ко мне на собеседование. Ну я и давай беседовать с ней исключительно на «инглише». А потом она как покраснеет, когда мы с английского перешли на немецкий и французский, так как в резюме она указала, что владеет этими языками свободно. А по факту даже начального уровня нет, включая английский. Подслушано / Ideer
- Много лет назад был у меня парень. Общались год, расстались по его инициативе. Он на 4 года старше, умный и ученый. Студент-ботаник, короче. Это меня и привлекло. Первые отношения, первый опыт... Переживала, конечно, сильно. Но, как говорится, время лечит. И тут случайно попался на глаза видеорепортаж. Заведующий таким-то отделением, лаборатория такая-то... И вдруг на передний план выплывает круглый почти лысый карапуз необъятных размеров! В костюмчике и галстуке. Начинает что-то рассказывать. То, что это он, поняла по голосу. Упасть не встать! © Палата № 6 / VK
- В школе были большие проблемы с химией. По остальным предметам была отличницей. Химичка перед всем классом унижала меня. С каждого урока я выходила в слезах. И каково же это — спустя столько лет прийти в свою школу и сказать этой женщине, что теперь я доктор химических наук. © Подслушано / Ideer
- Я был лучшим учеником в классе. Мои родители хотели, чтобы я поступил в университет, но я отказался. Потому что решил посвятить свою жизнь кулинарному ремеслу. Я очень люблю дело, которым занимаюсь уже 3 года. © thebestpesho / Reddit
- У меня в классе была очень умная девочка, все думали, она станет врачом или ученым. Но теперь она сидит дома с 5 детьми, первого она родила через год после окончания средней школы. А муж пашет на 3 работах. © Kara-El / Reddit
Здесь мы собрали истории о том, что порой стоит за отличной учебой. Впрочем, главное — верить в себя и свои силы, и тогда все получится, как это произошло с бывшими двоечниками.
AdMe/Народное творчество/17 историй о людях, у которых в школьном дневнике теснились одни «пятерки»
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