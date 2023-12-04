17 историй о людях, у которых в школьном дневнике теснились одни «пятерки»

В детстве отличникам живется по-разному, ведь они могут столкнуться с завышенными ожиданиями учителей, восхищением и завистью одноклассников, а порой и с одиночеством. Но оценки не всегда определяют дальнейшую судьбу человека, и отличник может после школы пойти не в вуз, а в училище, и стать вполне довольным жизнью автомехаником.