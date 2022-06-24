17 историй о том, что работа учителя может быть какой угодно, но только не скучной до зевоты

Мы мечтаем о том, чтобы педагоги не просто справлялись со своей работой, а вкладывали душу в учеников. Но, ожидая от учителей полной отдачи, мы редко задумываемся о том, с чем им приходится сталкиваться каждый день.

Мы в ADME перечитали сотни как комичных, так и трогательных историй из будней преподавателей и пришли к выводу, что без чувства юмора и настоящей страсти к своей работе в этой профессии делать нечего.

Когда мне было 6, родители выбирали для меня школу. Нашли элитную, с уклоном в английский язык. Нужно было пройти собеседование. Учительница спросила: «Сколько шишек растет на березе?» Недолго думая, я ответила: «Ты глупая, что ли? Шишки на березе не растут». Мама чуть со стула не упала, подумала, все, откажут, а учительница и бровью не повела, улыбнулась и сказала: «Берем!» © Подслушано / VK

Студент вслух зачитывает вопрос в билете: «Развитие государства, ха-ха век». А написано: «XX век». Сначала, конечно, преподаватель ничего не понял, но, заглянув в билет, еле удержался от смеха. © Татьяна Богуцкая / Яндекс.Кью

«Биолог-маринист читает лекцию студентам. Хотел бы я заниматься у него»

Мои ученики жгут. Например, прошу согласовать словосочетание «колосья ржи». Должно получиться «ржаные колосья». Дети знают принцип, но тут возникает проблема: не могут образовать прилагательное от слова «рожь». И начинается: «Ржавые!», «Ржёвые!», «Рыжие!». С другими пробую наоборот. То есть ржаные колосья — значит, колосья чего? Ответ чаще всего «Рожи». © Юлия / ADME

Как-то на удаленке присылает ученица фотографию выполненной работы. 5-й класс, математика. Все идеально, в одном из заданий предполагаю ошибку в вычислениях, о чем и пишу ребенку. Далее происходит такой диалог:

Жена — учительница в начальной школе. В классе они говорили о вторичной переработке, и поэтому она задала детям вопрос: «Как бы вы построили домик на дереве, если бы у вас не было досок?» Было много креативных ответов, но один маленький мальчик написал: «Я бы прикупил себе сколько надо». © EveryGoodOneWasTaken / Reddit

Сегодня последний день тяжелого учебного года. Ученики подарили мне шампунь, кондиционер и расческу для волос. А я ведь хожу бритым налысо. Повеселили. © sofa_king_nice / Reddit

Однажды маме-актрисе после спектакля поднесли целую гору букетов. А на следующий день — День учителя. Мы взяли один из этих букетов и вручили преподавателю. На ее дежурное: «Ну зачем же такие траты?» — 8-летняя я ляпнула: «Да это маме вчера подарили, у нас их еще много». Мама в дверях чуть не сгорела от стыда. © Подслушано / VK

Сказала ученику, что ему нужно сесть и переделать задание, он ответил: «Тяжело работать, когда вокруг столько детей». © TXcacher / Reddit

Немного вымогательства

Текст на краю листа: «Вы самый лучший учитель, поставьте 3, пожалуйста».

Как-то писали контрольную по алгебре. Учитель строгий, поэтому открыто списывать никто не решался. А тут чудо: он выходит из класса и оставляет на столе листочек с ответами. Самые ушлые переписали не глядя, некоторые еще сомневались, что-то там перепроверяли. В итоге оказалось, что ответы-то были неправильные, по ним коварный учитель и вычислил самых бессовестных. © Палата № 6 / VK

Приходит ко мне ученик и заявляет: «Почему вы мне двойку влепили? У Пети такие же ответы, а у него 4». Я ему отвечаю: «Еще бы не такие: ты у него и списал». Маленький наглец говорит: «А докажите!» Думаю, все, влип ты, поросенок, потому что там, где у Пети в ответе написано «Я не знаю», ты накарябал: «Тоже не знаю».

Но есть и такие ученики, которые гораздо более уверены в себе

«Задание: „Напишите в этом квадрате решение и ход ваших рассуждений“. Ответ: „Я просто знаю“».

Коллега взяла на дом тетради, которые не успела проверить в школе. По дороге зашла в магазин, дома передохнула немного, собралась сесть за проверку. А где же тетрадки? Обыскала все — нигде нет. Решила, что сошла с ума и только хотела взять их домой, а на самом деле оставила в школе. Спала плохо, на работу прибежала раньше обычного. Тетрадей нет. Пришлось классу проверочную работу переписывать заново. Через несколько дней звонит мне и истерически смеется: оказывается, придя домой, она убрала продукты в холодильник, а пакет с тетрадями машинально запихнула в морозилку. © Njusha / Pikabu

Проходили «Ромео и Джульетту». Я зачитываю ремарки: «Они целуются. Они снова целуются». 15-летняя девочка, не выдержав, кричит: «Как называется эта книга?» Занавес. © bluenova32 / Reddit

«В последний день года ученица подарила мне этот комикс. Вставлю его в рамочку»

«Учитель: „Бла-бла-бла, алгебра, бла-бла-бла, математика“.

Ученик (смущенно): „Может быть, если я нарисую это, то будет похоже, что я занимаюсь математикой?“»

Мама работает учителем начальных классов. Человек она активный и постоянно занимается организацией праздников. Было мне лет 11, на носу был очередной концерт — сказочная постановка. Мама играла царя. Недели 2 писали сценарий, разучивали роли. Даже получили костюмы во дворце культуры. Но вот беда: привезли их за день до выступления, и костюм маме оказался, мягко говоря, маловат. Зато идеально сел на меня. В итоге до 2 ночи переписывали сценарий, чтобы мне не учить текст. Мама стала моим старшим советником, и мне нужно было говорить лишь: «Старший советник, поди суды!» Праздник удался. © Подслушано / VK

Ученица просит освободить ее от занятий физкультурой. Протягивает записку от мамы. Я прочла и, еле сдерживая смех, говорю: «Нет, Машенька, этот номер не пройдет. Переоделась — и 3 круга вокруг стадиона». Дело в том, что в записке красивым почерком написано: «Прошу освАбодить мою дочь от физры». И не то чтобы родители не ошибались никогда, да вот только и ошибка элементарная, и Машина мама, как я знаю, работает корректором в газете.

Учительницы снялись для ежегодного школьного альбома

Учитель английского языка (заметьте: седовласый дедушка) как-то обмолвился, что он способен стоять на голове. После этого мы отказывались уйти от этой темы и ныли, чтобы он продемонстрировал. Наконец дедуля разозлился и решил нас заткнуть. Это было удивительно: он аккуратно перевернулся и идеально балансировал на руках и голове в течение нескольких секунд, прежде чем кувырком вернуться в положение стоя. Когда он встал на ноги, его лицо было красным, как свекла. Это был мой любимый учитель. © PipPipCheerio / Reddit

Преподаю математику. Однажды дети категорически отказывались успокаиваться и сходили с ума. От шума у меня начала кружиться голова, я присел на стул, прикрыл лицо руками. Дети притихли, ко мне подбежала одна ученица и положила на стол открытку с сердечками, внутри которой было написано: «Любимый наш учитель, желаем вам здоровья и адекватных учеников». Эта записка сделала мой день. © Палата № 6 / VK

«Чтобы запомнить мой первый год работы учителем рисования, попросила учеников нарисовать что-нибудь на моем белом платье»

«Теперь это самое лучшее платьишко из тех, что у меня есть».

Работаю на продленке: дети выполняют домашнее задание — я проверяю. Задача по математике: «Для букетов срезали 5 лилий и столько же роз. Сколько цветов срезали?» Мальчик приносит мне тетрадь и сообщает, что не знает, как правильно ответ записать. Смотрю, а там такое решение: «5 — 5 = 0». Перечитываю ему задачу и еще раз задаю вопрос: «Сколько цветов срезали?» Он уже понимает, что задачу решил неправильно, но настаивает: «Нисколько». Спрашиваю: «А где же цветы?» Отвечает: «Они на клумбе остались. Чтобы люди смотрели и радовались». © Sveta Tsyrulik