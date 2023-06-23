17 историй о том, как абсолютно незнакомый человек взял и просто так сделал чью-то жизнь лучше
В суете современного мира, где на первый план выходят повседневные заботы и собственные проблемы, мы порой забываем о простых, но очень значимых действиях — добрых поступках. Ведь иногда помощь с застрявшей в снегу машиной или даже приятное слово способны подарить человеку позитив на весь день. И этот момент запомнится на всю жизнь. Как раз о таких историях рассказали пользователи сети.
- Однажды на вокзале ко мне докопался какой-то неприятный тип. Пристал ко мне «дай номер, дай номер». Мне было страшно, он не отставал от меня, спрашивал, на какой поезд я собираюсь сесть. Тут к нам подошла одна девушка и сказала: «Боже мой, Сара, сколько лет, сколько зим! Я так рада тебя видеть! Идем поздороваешься с Джейком!». Я никогда не встречала ее раньше, но была бесконечно благодарна этой девушке. Ведь она спасла меня от потенциально опасной ситуации. © emmareddit / Reddit
- Жена с детьми поехала за город. На полпути пробила колесо. До ближайшей шиномонтажки 30 км. Докатилась до обочины, включила аварийку и с малыми вышла из машины подальше, вглубь обочины. Пока я звонил и искал хоть какой-нибудь мобильный шиномонтаж, мимо жены ехал экипаж ДПС. Остановились, один сотрудник вышел из машины, поинтересовался в чем проблема. Узнав, молча закатал рукава и сам поменял колесо на запаску. Денежную благодарность наотрез отказался брать. Когда она мне это рассказала, то так тепло на душе стало. Есть еще люди, которые не пройдут мимо, а протянут руку помощи. © RRR88 / Pikabu
- Я как-то в одной очень небедной семье настраивал ноутбук. Давно это было, лэптопы в домах были редкостью. А тут сразу из Америки, все на английском, включая Винду и клавиатуру. Надо было все на другой язык переключить, при этом сохранив все настройки всех установленных программ. Это сейчас загрузил языковой пакет и готово, а тогда приходилось сильно мозг напрягать.
Мудохался почти целый день. Попутно меня подкармливали немного, типа чай-бутерброды. К вечеру закончил и они спрашивают: «Сколько с нас?» Я назвал какую-то весьма среднюю цену, а они с удивлением: «А почему так дешево?!» Я не нашел ничего лучше, как спонтанно ответить: «Я просто не жадный». В итоге дали денег раза в 3 больше со словами: «Обалдеть, тут до тебя один обалдуй колупался, ничего толком не сделал, но взял кучу денег, а ты все сделал за копейки». После еще и накормили роскошным ужином до отвала. © krawastock / Pikabu
- Я ждал у светофора, чтобы перейти дорогу. Шел небольшой дождь, зонта у меня с собой не было. Но тут ко мне подошел мужчина и держал надо мной свой зонт, пока мы ждали зеленый свет светофора. © unknown author / Reddit
- Пользователь интернета, увидевший мой пост о том, что страховая отказала мне в протезе пальца, написал мне недавно, сказав, что попытается сам его сделать. Сегодня по почте получил прототип. И он ничего не попросил взамен. © ******_Smurfs / Reddit
- В нашей семье было 8 детей. Оба моих родителя очень много работали. Но каждый год под рождественское утро кто-то оставлял у нас анонимный чек на $ 500. Эти деньги очень были кстати для нашей семьи. И мы так и не узнали, кто это был. © Cynthia McMullen / Reddit
- Я за рулем не так давно, поэтому парковка, выезд задом и развороты еще пока вызывают у меня дикую панику. А сегодня вообще случилось комбо: мне нужно было выехать с парковки задом и развернуться. Увидев мои тщетные попытки это сделать, таксист просто взял и выехал на дорогу, перекрыв движение всем машинам, чтобы я смогла спокойно совершить свой маневр. Теперь снова верю в доброту людей и настоящих мужчин. © Подслушано / Ideer
- Сегодня при попытке покинуть парковочное место села на брюхо. Ни вперед, ни назад. На мое счастье сосед был дома и обещал прийти толкнуть. А двое мужчин, которые забирали своих детей из школы, сами предложили помощь. Но в итоге три мужские силы не смогли сдвинуть машину. И тут он — небольшой трактор. Минут 15 он мучился со мной, но мы все же победили.
Все отказались от денег, даже тракторист. Хотя я настаивала. Считаю, что добрые дела должны быть вознаграждены. Так вот, спасибо вам, мужчины, которые сами предлагают помощь и тратят свое время на незнакомых людей. Добро существует! © BroChernous / Pikabu
- Ехал сегодня на машине. Остановился на перекрестке, жду зеленый. По «зебре» идут люди. Один из них остановился посреди дороги, поднял валявшийся кусок кирпича и отбросил его за пределы проезжей части. Все. Конец истории, которая, если бы не этот думающий не только о своем комфорте человек, могла закончиться трещиной на чьем-то лобовом стекле. © Moschermin / Pikabu
- Незнакомый человек помог мне дотащить пакеты с продуктами до дома, без всяких предложений познакомиться и взять номер телефона. А у подъезда подарил мне кусочек кварца, сказал, что привез из Казахстана. Я под впечатлением, добрые дела рулят! © Подслушано / Ideer
- Лучший комплимент в жизни мне сделал обычный прохожий, который шел навстречу по дороге в институт. Проходя мимо меня, он просто сказал:
— Спасибо.
— За что?
— За то, что полюбовался. Вы очень красивая.
И пошел дальше. Никаких намеков или желания познакомиться, просто добрые слова, от которых стало тепло на душе. © Подслушано / Ideer
- У меня сегодня по дороге на работу слетела велосипедная цепь. Времени ее поправить не было, поэтому оставил велик в парке, приковав его цепью и пошел на работу пешком. После смены я вернулся за велосипедом и только собрался поправить цепь, как обнаружил, что кто-то уже сделал это за меня. © ragaht / Reddit
- Я с детьми стояла в очереди у кассы, как вдруг ко мне подошел незнакомец и дал подарочную карту, которую он не собирался использовать. Я поблагодарила его, но сама при этом подумала, что вряд ли на ней что-то есть. Когда я уже, наконец, дошла до кассы, оказалось, что на карте было $ 100. Они оказались для меня очень кстати. © cantbemeto / Reddit
- Соседка сверху всегда отличалась высокомерием и хладнокровностью. Всегда серьезное лицо, ни улыбки, ни банального «доброе утро» от нее не услышишь. Пару дней назад прибилась к нашему подъезду собака. Обычная такая дворняга, соседи ее подкармливали. Утром я увидела картину, которая растрогала меня до глубины души. Та самая «железная леди», не меняясь в лице, подошла к собаке, дала что-то поесть и, пару минут погладив животное, забрала собачку с собой. Надеюсь, они обе будут счастливы. © Подслушано / Ideer
- Я был на крупной конференции. Как вдруг совершенно незнакомый человек остановил меня и сказал, что мне очень идет твидовый бомбер. Думаю, это было впервые, когда мне сделали комплимент моей внешности. Прошло уже 5 лет, а я до сих пор помню тот случай. © raggbagg / Reddit
- Когда моей мамы не стало, в нашу дверь постучали. Это был сын одного из ее клиентов, он передал мне конверт с деньгами. Я не понял, что к чему, и парень объяснил: когда ушла их жизни его мать, у них было мало денег. И моя мама помогла оплатить им авиабилеты. Она никогда об этом не рассказывала. © bickm8 / Reddit
- Сижу в автобусе, мест свободных полно, но мужчина сел рядом со мной. Сел и пялится на меня. Мы только отъехали, ехать час. Тут он начинает гладить мою руку. Я отсела, он за мной. Снова отсела, он сел на сиденье впереди и так же таращится. Вытащила наушник, сказала меня не тревожить и отстать. Он ехидно ответил: «Какие бабы нынче неприступные». Вдруг девушка, сидевшая недалеко, встала и села рядом со мной, сказав мужику, чтобы тот заткнулся, а то зубов не досчитается. Он обалдел и выскочил. Спасибо, Камилла! © Подслушано / Ideer
Добрых дел не бывает много, на них нет лимита, а главное, они делают счастливыми не только тех, кому вы помогаете, но и вас самих. Вот еще истории от пользователей сети, рассказавших о добрых поступках, которые им особенно запомнились.
AdMe/Народное творчество/17 историй о том, как абсолютно незнакомый человек взял и просто так сделал чью-то жизнь лучше
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