17 историй о том, как абсолютно незнакомый человек взял и просто так сделал чью-то жизнь лучше

В суете современного мира, где на первый план выходят повседневные заботы и собственные проблемы, мы порой забываем о простых, но очень значимых действиях — добрых поступках. Ведь иногда помощь с застрявшей в снегу машиной или даже приятное слово способны подарить человеку позитив на весь день. И этот момент запомнится на всю жизнь. Как раз о таких историях рассказали пользователи сети.