17 историй об ослышках, которые превратили обычную беседу в остросюжетное кино
Не только дети, но и взрослые порой попадают в весьма курьезные ситуации, недослышав слово или фразу. Так что если на вас не на шутку рассердился другой человек или фраза вашего собеседника напугала вас до дрожи в коленях — лучше лишний раз переспросить, вероятно, вам тоже послышалось что-то не то, как героям этой статьи
- Мне было лет 8-10, когда была безумно популярна группа «Чай вдвоем» со слезливыми песенками двух мальчиков. Попросила маменьку купить кассету. Получила альбом группы «Чайф», рыдала от обиды 2 дня. А потом расслышала «Кто-то хитрый и большой», ну а там и «Гранатовый альбом» кто-то дал послушать. В общем, удачно маменька ошиблась. © Gagarra / Pikabu
- Была у меня подружка Светка. И собралась как-то компания. Сидим, общаемся. Мы со Светкиным парнем обсуждали одну глупую ситуацию, в которой Светка принимала участие. Ну и в процессе этого обсуждения я говорю: «Тоже мне, светоч ума». Ой, что тут началось. Светлана демонстративно встает, выходит, а, возвратившись, губы дует, вся такая разобиженная. А мы хлопаем глазами и не можем понять, что же такое произошло. А Светлане нашей послышалось «Света — чума», и она решила, что это я при ней ее обзываю. Потом долго ржали и не раз вспоминали. © Astatium.on.Mars / Pikabu
- Когда была маленькой, слышала: «Терпи коза, атаманом будешь!» Искренне недоумевала, с чего это коза должна атаманом становиться. © SongTaBin / Pikabu
- Летом у меня потерялась собака, зовут ее Лада. Звонит мне как-то мой знакомый, спрашивает: «Как мама у тебя»? Мне послышалось Лада. Ну я начинаю ему рассказывать: стареет, жалко так, они же быстро стареют. Он молчит. Она же у меня пропадала. Он: «Как?» С бабушкой пошла гулять, кобеля увидела и за ним побежала. © Подслушано / VK
- Внук чуть не довел до инфаркта приехавшую в гости бабушку, повторяя: «Молись и кайся!» Как оказалось, он просто просил перечитать сказку «Малыш и Карлсон». © Екатерина / ADME
- Внучку у меня зовут Варвара. Забираю из садика, а она потеряла варежки. Нашла за батареей, упали, наверное. И говорю: «Ну вот, Варь, я нашла, не куксись». Мама одногруппника чуть не с кулаками бросилась: мол, как я могу ребенка тварью называть. Мы пришли в первый раз, и она не знала, как зовут ребенка, а я сначала и не поняла, чего она на меня взъелась. © Marinyschka / Pikabu
- Сидим с другом, из ванной выглядывает его жена и спрашивает: «Можно я здесь голая посижу?» Думаю, мало ли какие у людей нравы. Смотрю на друга, у него глаза округляются: «Чего?!» А она нам из-за двери показывает фен и повторяет: «Можно я здесь голову посушу?» © VarHagen / Pikabu
- Помню я первый раз делала маникюр с гель-лаком. Мастер нанесла лак и говорит мне: «Суй лапу». Ну я руку засунула и думаю: что-то пренебрежительно как-то говорит. Почему лапу? Нормальная рука же. А потом я поняла, что она сказала: «Суй в лампу». © Ольга / ADME
- Хотел пригласить понравившуюся мне девушку в ночной клуб. Подошел к ней и говорю: «Пошли со мной в „Санту“, друзья мои там будут». А она в слезах убежала. Знаю, что я ей тоже нравился. Недавно узнал в чем дело: название клуба она не расслышала и подумала, что зову я ее в сауну с друзьями вечером. Подслушано / VK
- Собираемся за праздничным столом. Муж с кухни: «Что еще нужно?» Я: «Нам по ложке». Муж удивленно: «Что положить?» Ха-ха: положь-ка. © ФьюАлка / ADME
- У сына была поездка с классом, я к ним присоединилась. Утром в гостинице завтрак, шведский стол, все набирают себе вкусностей. Вдруг мой сын громко обращается к однокласснице: «Полина, ты невкусная!» Весь зал замер в недоумении. Сын переспросил: «Дыня вкусная?!» © Алла Андрианова
- Мастер маникюра красит мне ногти, обсуждаем сливочное масло в соседнем магазине. Спрашиваю: «Сколько стоит?» Говорит: «Вот муж туда пошел». Звонит ей муж, она мне: «106». Я: «Хорошее масло, недорогое». Она опять, громче: «106»! Отвечаю: «Да поняла я». Она уже орет: «Суши!» © Лиса Патрикеевна / ADME
- Работаю в колл-центре, звоню парню, напоминаю об оплате кредита. Он ноет: «Что ж мне теперь, почку продавать?» Я расслышала «цепочку», и говорю, мол, продавайте, со мной тоже была подобная ситуация, я продала. Он взял и сбросил телефон, а до меня не сразу дошло, что он имел в виду. © Подслушано / VK
- Во втором классе мы с другом пошли записываться в шахматный кружок. Преподаватель кружка, интеллигентного вида человек, представился нам:
— Меня зовут Мустафа Байрамович. Запомнили?
Друг быстро:
— Да, конечно!
— Повтори, пожалуйста, как меня зовут?
— Естафа Бараныч!
Преподаватель вздохнул и произнес:
— Ну вот, ты меня уже и обозвал. © Revence / Pikabu
- Гуляли с подругой. На встречу две женщины, спрашивают, как пройти вглубь двора. Я хотела было объяснить, но подруга опередила, сказав, что мы не знаем, где это. А потом еще долго шла и под мой смех возмущалась: как так может быть, что мы всю свою жизнь прожили тут, а где «лубь» в нашем дворе, так и не знаем. © Анна Кизилова
- Двенадцатилетняя сестра пришла с кружка рисования. Садится за стол обедать, папа спрашивает, мол, что рисовали? Она отхлебывает суп и спокойно: «Голого мужика с натуры». Папа, надо отдать должное, только слегка подавился. Оказалось, голову мужика с гипсовой натуры. © TangPoe / Pikabu
- В 1998 году ездили с одноклассницей в лагерь. Тогда в топе были группы «Мумий Тролль», «Сплин», «Ляпис Трубецкой». Но в провинциальных городах никто не мог сравниться с «Руки Вверх». Подружка моя — красотка с длинными волосами, пела и играла на гитаре. Ей нравился вожатый. И вот как-то сидят они, какой-то музыкальный номер готовят на очередной сейшен. Вожатый предлагает: «Хочешь, научу „Утекай“ петь? На гитаре подберем?» А подруга вскакивает, гитару в грудь ему пихает и нервно выдает: «Я что, похожа на ту, которая поет матюками?!» © 4ipNdeli / Pikabu
Иногда, не переспросив, можно такого навыдумывать, что и голливудские сценаристы обзавидуются.
AdMe/Народное творчество/17 историй об ослышках, которые превратили обычную беседу в остросюжетное кино
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