17 историй об ослышках, которые превратили обычную беседу в остросюжетное кино

Не только дети, но и взрослые порой попадают в весьма курьезные ситуации, недослышав слово или фразу. Так что если на вас не на шутку рассердился другой человек или фраза вашего собеседника напугала вас до дрожи в коленях — лучше лишний раз переспросить, вероятно, вам тоже послышалось что-то не то, как героям этой статьи

