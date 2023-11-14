17 дедушек, которые учудили такое, что даже правнуки будут друг другу пересказывать
Многим людям свойственно списывать старшее поколение со счетов. Но есть дедушки, которые могут выдать такое, что еще всем своим молодым отпрыскам нос утрут. Именно о таких вот уникумах и поведали свои истории пользователи сети.
- Дедушке 91 год. У него были проблемы с бедрами, да и в целом возраст почтенный уже. Мы ехали в такси, ему нужно было выйти первым. Он отгоняет всех, кто пытается ему помочь и падает. Мы спешим к нему, а он выдает: «И мой следующий трюк, дамы и господа, — сальто назад!» © krivitski / Reddit
- Дедушка на своем юбилее: «Секрет долгого брака — это компромисс. Например, я люблю спать с открытым окном, а моя жена любит спать с закрытым. Поэтому мы идем на компромисс и спим с закрытым окном». © cecilpl / Reddit
- Мой дедушка был потрясающим. Сестра любит рассказывать о нем одну историю. Короче, поехали они как-то за дровами и она спросила, почему всегда ей приходится собирать дрова, а он просто сидит. Он ответил, что следит за пумами. Сестра дальше искала дрова и услышала, как дед такой: «Кис-кис-кис». Скучаю по нему. © unculturedaltoid / Reddit
- Пару лет назад приехал к родителям в гости в деревню. Заодно пошел проведать деда, который жил неподалеку. Ему на тот момент было около 90 лет и был у него телефон-кирпич, с которого он звонил родне. За связь платили родители, дед даже не думал о таких вещах. В какой-то момент родители, видимо, забыли заплатить, а дальше история от дедули: «Звоню Ваське (своему сыну), а мне в телефон мадам говорит, мол, денег у вас не хватает. Я на следующий день опять звоню. Она мне опять говорит, что не хватает. Помнят, заразы...» © fromrom22 / Pikabu
- Дедуля был довольно беден, но в конце концов добился успеха и разбогател. Однажды он зашел в автосалон Cadillac. Там глянули на его одежду и обслуживать отказались. Тогда дед вытащил пачку стодолларовых купюр и заявил: «Да идите вы все, куплю себе велосипед». © tacosdetripa / Reddit
- Помню, как дедушка подшучивал над моей детской наивностью. Мне было лет пять, мама подарила мне на Новый Год пластмассовый вертолет. Заходит дед в мою комнату и говорит: «Давай посмотрим на летчиков, которые внутри вертолета сидят?» Я, не поверив своим ушам, что внутри кабины могут сидеть маленькие человечки, быстро согласился на предложение деда. Разломал вертолет на несколько частей. И после этого дед мне говорит: «Не успели. Летчики убежали». © papazov1 / Pikabu
- Свадьба моего дедушки длилась 30 дней, на каждый из которых он покупал моей бабушке новое платье. Если это не настоящая любовь, то я тогда даже не знаю, что такое любовь. © Afro_monkey / Reddit
- Со слов мамы мужа: «Прихожу домой с работы, дед сидит на крыльце, чем-то аппетитно хрустит. Присела рядом, разговариваем. Я возьми и поинтересуйся, что это он там так смачно жует. Он мне: „Да сухарики. Видать, дети рассыпали. Вот доедаю“. Следствие установило, что дети пытались кота на улицу кормом выманить и целую дорожку из него выложили. Кот остался в доме, еще и дед в ловушку попал». © lalaka94 / Pikabu
- Мы с дедом меняли пол. На улице жара, двери распахнуты настежь. Бабушка хлопочет на кухне — готовит обед, мы с дедом орудуем молотками. А дед у меня тот еще хохмач. В какой-то момент между бабушкой и дедушкой происходит диалог. Чтоб вы понимали, ей надо было кричать, чтобы он услышал:
— Витя! Ты у коровы убрал?
— Че?
— У коровы убрал, говорю?!
— Че?!
Бабушка в полголоса, я сам еле услышал:
— Тьфу, тетеря глухая...
Дед, останавливая работу:
— Зачем тогда замуж шла? © veelroon / Pikabu
- Тетя пришла к нам расстроенная, рассталась с мужем. Прадедушка спрашивает: «Что это с ней случилось?» Моя сестра отвечает: «От нее муж ушел, она очень расстроена». Дед оглядывается, горбится и такой: «Э-э-э... А можно было просто уйти, да?» © The****Stick / Reddit
- Электрик починил деду свет, озвучил сумму, показал, что все работает. Дед:
— Я вижу, что ты колдун, но волшебство тебе не поможет.
Смотрят друг на друга несколько секунд, потом дед добавляет:
— Дорого, говорю. Дешевле давай. © Newspaperman / Pikabu
- Мне было лет 10, дедушка сказал мне: «У каждого человека свои вкусы. Если бы всем нравилось одно и то же, то все бы ухлестывали за твоей бабушкой». Сначала меня это смутило, но позже я понял, какое у него нестандартное чувство юмора. © speromeliora / Reddit
- История от моего деда: «Знаешь, каким я сильным в молодости был? Помню, собираем мы урожай картошки и ссыпаем в большие мешки. Я беру мешок одной рукой и поднимаю, второй рукой хватаю другой мешок и тоже поднимаю. Потом получаю нагоняй от отца и начинаю в эти мешки картошку сыпать». © Shutok / Pikabu
- Весной было дело, тогда потеплело резко. Собираюсь гулять. Дедушка, как обычно, бубнит, мол, юбка короткая, блузка открытая. Я ему:
— Так уже можно, 21 же...
— Это сейчас 21, а вечером как похолодает!
— ...год. © Unknown author / Bashorg.org
- Мой дед — тот еще тролль. В день рождения он вызвонил меня к себе и сказал: «Внучерь! Сегодня ты стала на год ближе к финалу. Здоровье уже на тебя поработало, теперь и ты поработай на его благо. Помни, что мне будет тоскливо и одиноко ходить самому за продуктами, если тебя не станет. С твоим днем, дорогая!» И с этими словами подарил мне тонометр. Пожалуй, лучший подарок в мои 29. © Подслушано / Ideer
- Когда я был маленький, то умел закатывать истерику, и окружающие всегда делали или покупали то, что я хотел. С дедом это не проходило, он говорил: «Поплачь-поплачь, меньше в туалете оставишь». Слезы как рукой снимало! © Подслушано / Ideer
- Недавно переехал в дом своего деда, он сам за границу уехал. На столе нашел письмо, в котором говорилось, что у нас есть семейная тайна, а этот дом полон загадок. Еще там были подсказки по нахождению тайника. Потратив чертову кучу времени, нашел сейф. Там был фантик от конфеты и записка «Ха-ха-ха». Обожаю своего деда. © Подслушано / Ideer
А если вам не хватило историй о семейных выходках, то держите статью о родственниках, с которыми точно заскучать не получится.
AdMe/Народное творчество/17 дедушек, которые учудили такое, что даже правнуки будут друг другу пересказывать
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