17 историй про сферу услуг, где кипят страсти покруче шекспировских
Каждый из нас — или клиент, или работник сферы услуг: магазинов, кафе и салонов красоты. И у любой из сторон есть много ярких историй об обслуживании. Эмоции в них зашкаливают — тут и скандалы из-за испорченной вечеринки, и «измена» парикмахера, и мнимое похищение бриллиантов. Вы только почитайте.
- Стригусь несколько лет у одной и той же дамы, а в этот раз был далеко от ее салона, решил постричься где поближе. И вдруг она заходит в этот салон. Все, что я мог сказать: «Марина, это не то, что ты думаешь!» © AntonBelyayev1 / Twitter
- Я специалист по бриллиантам. Однажды ко мне пришла женщина с просьбой почистить и отполировать ее кольцо. Для этого его нужно было отнести на 2–3 минуты в пароочиститель, чтобы удалить всю грязь. После этого она попросила ювелирную лупу, тщательно осмотрела кольцо и заявила: «Вы подменили мой бриллиант!» Я ошарашенно ответила: «Что? Чтобы сделать это, мне нужно было заранее иметь точную копию вашего камня, и замена заняла бы у меня гораздо больше времени. Не приходите больше, пожалуйста». Она ушла, а потом позвонил ее муж и извинился. © Difficult_Witness29 / Reddit
- Обычно крашу волосы дома, но захотелось побаловать себя, накопила на покраску в салоне. У меня каштановые волосы, но я крашу их в рыжий. Мастера не знали, как смешать краситель, поэтому мне стоило бы сразу уйти. Но я не ушла. После самой долгой окраски волос в моей жизни мои волосы стали черными, тусклыми, жесткими и липкими. С меня взяли кучу денег! Я неконфликтная, так что заплатила и пошла на работу, намотав шарф на голову. Вечером я попыталась смыть цвет, и вода стала черной. Я рыдала. На следующий день я все же пожаловалась их руководству. Мне вернули деньги и дали подарочную карту. © Wine_Queen / Reddit
- Грумер нашей собаки собирается в декрет. Вот где трагедия! Наша скотина никому больше в руки не дается, всех кусает. И что нам делать? Скотина сказала, что лысеть не собирается... © Krasakosa / Pikabu
- Все эти ваши «изменила, бросила, ушла, 25 лет вместе» — полная ерунда. Вот у меня катастрофа так катастрофа! Я много лет ходил к одной и той же парикмахерше раз в месяц и говорил: «Мне как обычно». Она дважды мыла голову, минут 40 стригла и брала очень небольшие деньги. И вдруг она заявила, что завершает свою трудовую деятельность и уезжает в другой город к детям и внукам. И это после почти 24 лет «совместной стрижки»! Куда бежать, кому сдаваться? Я даже не знаю, как называется моя стрижка, она сама ее придумала и делала. Я даже после развода так не переживал! © larrgito / Pikabu
- Год назад парикмахерша с нелепо длинными накладными ногтями ткнула мне в глаз ногтем на мизинце. Я сказала: «Ой!» — и поднесла руку к глазу, проверяя, не поранила ли она меня. А она просто продолжала стричь, сделав вид, что ничего не случилось! Конечно, никаких чаевых я не оставила. © its_not_funny / Reddit
- Однажды за час до закрытия в наш ресторан пришла девушка и объявила, что через 15 минут у нее здесь девичник на 60 человек. Мы сказали, что сделаем все возможное, но накормить столько человек одновременно довольно сложно. Она: «Это же смешно! Я разослала всем приглашения 2 месяца назад!» Наш менеджер: «Мы не получали ни одного из них, и мы уже обслуживаем свадебную вечеринку в соседнем зале, так что не сможем подать еду всем сразу». Она разозлилась и сказала, что мы испортили ей ужин. © foofdawg / Reddit
- Работаю администратором в салоне красоты. Зима, последний клиент, мужчина, встает из кресла. Уборщица вымыла полы у ресепшен. Я бегу к рабочему месту, чтобы рассчитать мужчину, он идет за мной, и тут я поскальзываюсь на мокром полу. Клиент, крепкий парень, поймал меня за мгновение до того, как я ударилась головой о пол. А я не нашла ничего лучше, чем сказать: «Молодой человек, вас просто сногсшибательно постригли!» Ну и вот — замужем за ним уже 8 лет. 3 детей, собака, шубу мне купил. Ладно, шучу. Не видела я его больше никогда. © Подслушано в парикмахерской / VK
- Много лет меня стригла одна и та же дама. И делала это отлично! Ты просто приходишь и говоришь: «Лена, стриги!» Мне даже ничего объяснять не приходилось. Мы часто болтали, и как-то она начала рассказывать, какой у нее хороший сын пропадает после развода, вот бы ему с кем-то познакомиться. Я намек поняла и ответила, что скоро замуж выхожу. Лена опустила руки, постояла немного и молча продолжила. С тех пор она ни разу не постригла меня нормально, хотя я приходила еще трижды. Видимо, все эти годы меня придерживали как запасной вариант и только поэтому стригли хорошо и недорого. © teachmydogtobark / Pikabu
- Я парикмахер. 3 дня назад увезли в роддом прямо из салона. Уже последний месяц, а я все никак не могла бросить своих клиенток. Дотянула до последнего, живот в спинку кресла упирается и длины рук уже не хватает. Но до ПДР еще 2 недели, думала, пронесет. Не пронесло — воды отошли. Коллеги в шоке, клиенты в шоке, у администратора паника, одна я спокойная. Вызвала скорую, попросила напарницу завершить мою работу и к вечеру родила. © Подслушано в парикмахерской / VK
- Пришла к стоматологу на профессиональную чистку. А она, заглядывая мне в рот, спрашивает: «Ты к кому-то ходишь кроме меня?» Оказалась не готова к такому повороту. © canepa / Pikabu
- Работал в пиццерии. Одна пара все время жаловалась на обслуживание и требовала переделать заказ. Звонили они попеременно — то муж, то жена, потом снова муж и т. д. То корочка им тонкая, то ингредиенты не те, то пицца нарезана на 8 кусочков, а не на 10. И хотя мы изначально соблюдали все их пожелания, приходилось переделывать. В конце концов они заявили мне, что дружат с владельцем пиццерии и он меня уволит. В ответ на это владелец взял трубку и сказал, что не знаком с ними и отныне они должны сами приходить к нам и проверять правильность заказа, прежде чем забрать его. © Adam Gent / Quora
- Работаю в магазине. Ко мне подошла женщина с набором для творчества в руках и спросила, понравится ли он ее дочери. Я ответила, что если ее дочь любит рукоделие, то да, а если не любит, я подберу ей что-нибудь другое. После этого женщина потребовала вызвать менеджера и пожаловалась, что я грубо разговариваю и меня нужно уволить. На что менеджер сказал: «Может быть, вам стоит провести время с вашей дочерью, чтобы узнать, что ей нравится, а не спрашивать об этом у незнакомцев?» Женщина злобно швырнула набор на пол и заявила, что больше никогда не будет делать покупки в нашем магазине. © Party-Switch3465 / Reddit
- Решил постричься, зашел в неприметную парикмахерскую. Сажусь к женщине лет 60. Приготовился долго сидеть, но прошло несколько минут, и она мне говорит, мол, все, готово. Смотрю в зеркало, постригла хорошо, ровно, а главное — очень быстро! Я ей: «Хорошо стрижете и с такой скоростью!» Она мне в ответ: «Я много лет уже стригу, при этом половину стажа стригла баранов и только последние пару лет в парикмахерской». Глянул потом, с какой скоростью баранов стригут, и уже не удивлен ее навыками. © Unknown author / Pikabu
- Ко мне пришла стричься одна дама, и когда я запустила пальцы в ее густые волосы, то обнаружила в них тонны веток и листьев. Когда я спросила, что это, она просто рассмеялась. Это было так странно! © starfeeesh_ / Reddit
- Когда в универе учился, ходил к парикмахерше, от которой узнал, что у меня и череп кривой, и залысины, и какие-то пятна на голове. Но она была такой красивой и так мне нравилась, что я стригся у нее все равно. А потом она как-то сказала, что у нее свадьба скоро, и я перестал к ней ходить. Каждый ведь раз мне что-то про мои уродства рассказывала! Хорошо, что я был в курсе, что красавчик. Мама ж врать не станет, правильно? © s***76 / Pikabu
- Я работала в ювелирном отделе универмага. Перед самым Рождеством к прилавку, задыхаясь, подбежал измотанный мужчина и выпалил: «Подарок! Жене! Забыл!» — «Что бы вы хотели?» — «Я не знаю!» — и смотрит на меня так, будто это я знаю, что нравится его жене. «Серьги?» — «Не знаю, проколоты ли у нее уши...» После долгих расспросов я помогла ему выбрать золотой браслет с сапфирами. А после праздников он пришел с женщиной. «Это она?» — спросила та у мужа. А потом подошла ко мне и с улыбкой сказала: «Спасибо, что вы помогли моему мужу выбрать такой замечательный подарок!» Я до сих пор чувствую себя счастливой, вспоминая это. © blue_moon_dreams / Reddit
А у вас были в жизни эмоциональные моменты, связанные со сферой услуг?
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