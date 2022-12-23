17 историй про сферу услуг, где кипят страсти покруче шекспировских

Каждый из нас — или клиент, или работник сферы услуг: магазинов, кафе и салонов красоты. И у любой из сторон есть много ярких историй об обслуживании. Эмоции в них зашкаливают — тут и скандалы из-за испорченной вечеринки, и «измена» парикмахера, и мнимое похищение бриллиантов. Вы только почитайте.